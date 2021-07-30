Как расшифровать самые распространенные фразы в описании вакансий

Описание каждой вакансии содержит список каких-то пунктов, которые якобы должны сказать человеку о том, какая это компания, какие в ней ценности и что она хочет получить от нового сотрудника. Но так ли однозначны те фразы, которые мы читаем в описаниях на сайтах по поиску работы?

"Быстро меняющаяся среда"



Чаще всего эта фраза подразумевает большую рабочую нагрузку и очень высокий темп выполнения задач. Вам придется быстро учиться и быстро работать. Если же вы не будете успевать, может возникнуть угроза потери рабочего места.

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"Самостоятельный запуск проектов"



Обычно это говорит о том, что вас никто не собирается чему-то обучать и идеи вам придется придумывать самостоятельно. Такой пункт могут использовать стартапы, поскольку их лидеры пока сами четко не разобрались в особенностях бизнес-операций и процедур.

Этот пункт — красный флажок для тех, кто только начинает свои шаги в этой области и нуждается в обучении. Но это идеальная ситуация для людей с большим аналогичным опытом и готовностью реализовывать свои идеи практически без понятного вектора движения.

"Гибкость" или "маневренность"



И гибкость, и маневренность — это субъективные требования, и вам, возможно, потребуется внести в них ясность. Иногда компания заявляет, что хочет видеть вас гибким, на самом деле подразумевая способность идти на компромиссы. Причем в этих компромиссах вы всегда будете проигрывать. То есть компания ожидает, что вы будете делать все, что вам скажут, потому что вы "гибкие".

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Один из способов понять, что на самом деле означает версия гибкости в данной компании, это спросить: "Каким образом человек, на место которого я претендую, должен был проявлять гибкость?".

Также "гибкость" может означать, что вы не должны будете проявлять слишком большую настойчивость и готовы будете согласиться, например, в середине одного проекта переключиться резко на другой.

"Неограниченный оплачиваемый отпуск"



Неограниченное время отпуска — политика, впервые введенная такими компаниями, как Netflix. Считается, что поскольку вы работающий взрослый человек, которому не нужно микроуправление, вы сами решаете, сколько свободного времени вам взять. Но из-за отсутствия четкой системы у сотрудников остается меньше свободного времени.

В такой ситуации многие сотрудники чувствуют себя неуверенно, потому что не понимают, сколько дней отпуска они могут реально взять и как могут их использовать. Кроме того, в компании может быть негласное ожидание, что вы не будете брать длительные отпуска. Иногда сотрудники, которые в течение первого года работы берут месячный отпуск, рассматриваются руководителями, как красный флажок.

Если вы хотите лучше понять, что на самом деле означает политика компании в отношении отпусков, поговорите с кем-нибудь, кто точно разбирается в этом, и спросите: "Как правило, на сколько дней люди берут отпуск и какой процент людей используют эту возможность?"

"Конкурентоспособная зарплата"



Когда вы видите фразу "конкурентоспособная зарплата" в описании вакансий, это не значит, что вы не можете договориться о своей зарплате. Конечно, понимать диапазон зарплат на рынке нужно. Но если вы рассматриваете для себя более высокий диапазон, который поддерживается вашим опытом и навыками, требуйте большего. А для более четкого понимания ситуации в компании прямо спросите, какой диапазон зарплат предусмотрен для этой позиции.

"Многозадачность" / "Многофункциональность"



Здесь вас могут попросить делать то, что выходит за рамки ваших служебных обязанностей. Особенно, если в другом пункте описания вакансии вы увидите фразу "и другие обязанности по необходимости / по поручению руководителя".

Это можно рассматривать как красный флажок для кандидата, который ценит структуру заранее определенного набора обязанностей и не хочет, чтобы его тянули в разные стороны. Однако есть люди, которым нравится переключение с одной задачи на другую.

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Если вы видите такие фразы, уточните: "Сколько времени, в процентном соотношении, на ваш взгляд, я буду выполнять эту часть работы?" Это поможет вам определиться с вопросом, хотите ли вы тратить столько времени на выполнение дополнительных заданий.

"Стрессоустойчивость" / "Умение работать под давлением"



Скорее всего, вам придется выполнять множество проектов и укладываться в нереалистичные сроки. При этом руководство об этом точно знает. Это красный флажок для перфекционистов, которые стремятся выполнять свои задачи наилучшим образом. Подумайте, вы готовы смириться с тем, чтобы работать на "среднем уровне", даже не пытаясь достичь лучшего результата?

"Умение решать проблемы"



При наличии такого пункта в описании вакансии, будьте готовы на собеседовании услышать вопрос: "Расскажите о времени, когда вам пришлось изменить свою стратегию", или что-то подобное. Вас попросят рассказать о том, как вы выходите из сложных ситуаций. Чтобы лучше понять, чего хочет компания, спросите: "Какие сложные проблемы могут возникать на этой роли?" И будьте готовы объяснить, как вы на самом деле их решите.

"Ниндзя", "суперзвезды", "джедаи", "гуру", "единороги" и тому подобные слова



Заявляя это, компания ожидает, что вы будете точно знать, что вам нужно делать и как это нужно делать. Но часто эти ожидания нереалистичны. Мало того, они часто снижают вероятность подачи заявки на вакансию от кандидата. Особенно это отталкивает женщин, которые ищут работу.

Кроме того, такие расплывчатые названия могут указывать на то, что компания не знает, чего хочет. Большинство вакансий можно описать 5-7 предложениями, простыми для понимания. Если описание гораздо сложнее, скорее всего, компания сама не знает, чего хочет и что ей нужно.

Представьте, с каким недопониманием и отсутствием четкости действий вы можете столкнуться, если компания даже не может описать кандидата, который ей нужен.

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