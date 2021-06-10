Токсичные рабочие места — реальная угроза для жизни

Токсичная рабочая среда может серьезно повлиять на ваше физическое и психическое здоровье, вплоть до сокращения вашей жизни.

Джеффри Пфеффер, профессор организационного поведения в Стэнфордской высшей школе бизнеса, связал стресс на рабочем месте со 120 000 смертей в год в США. Вам не обязательно работать с тяжелой техникой, летучими химикатами или в экстремальных погодных условиях, чтобы ваша работа была опасной для здоровья.

Когда вы работаете в токсичной среде, вы ежедневно или даже ежечасно сталкиваетесь со множеством удручающих и сложных ситуаций. Если бы вам приходилось иметь дело только с одним токсичным коллегой или плохим начальником, вам было бы легче управлять своими состояниями. Но если вы постоянно находитесь в стрессовой ситуации, вас унижают или оскорбляют, пора действовать.

Так что, ваша работа просто плохая или она потенциально токсична?

Одно из исследований выявило несколько основных факторов, которые делают рабочее место не просто плохим, а "токсичным" — рабочая среда, которая является ядовитой, разрушительной и даже потенциально опасной для психического и эмоционального здоровья тех, кто в ней работает.

1. Серьезные проблемы в общении.

Первым признаком дисфункционального, токсичного рабочего места является наличие серьезных проблем в общении, часто в нескольких областях — между сотрудниками и их руководителями, от руководства до отделов, между отделами, с поставщиками и даже с клиентами.

Проблемы могут проявляться в отсутствии связи, когда сотрудники узнают о решениях только после того, как они были реализованы. Или в косвенном общении (отправка сообщений через других), сокрытии информации и предоставлении вводящей в заблуждение информации.

Почему общение так важно для здоровой организации? Потому что без эффективного общения совместная работа по решению задач организации практически невозможна. Еще больше это усугубляется, когда члены команды работают удаленно или в гибридной рабочей среде.

В недавней статье в BBC описывается, каким образом удаленная рабочая среда, вызванная пандемией COVID, на самом деле усилила существующую токсичность. Общие страхи и тревоги, которые возникли в ответ на изоляцию и изменения в работе и образе жизни в сочетании с токсичным поведением некоторых руководителей, негативно повлияли на здоровье многих людей.

2. Несоответствие в политиках и процедурах.

Вы когда-нибудь сталкивались с компанией, в которой вы получаете разные ответы на вопросы в зависимости от того, кого вы спрашиваете? Складывается ощущение, что сотрудник говорит "что угодно" и делает "что хочет". В таких ситуациях чаще всего можно увидеть серьезные проблемы с внедрением корпоративных политик и процедур.

В некоторых компаниях это связано с тем, что политика и процедуры не прописаны (часто это происходит в небольших организациях). В других ситуациях политика прописана, но сотрудники игнорируют ее, потому что отсутствует мониторинг или подотчетность. А в семейном бизнесе члены семьи часто не придерживаются политики, "предназначенной для всех остальных".

Несоблюдение политик и процедур компании приводит к хаосу, непоследовательности и низкому качеству работы. Клиенты, поставщики и сотрудники стараются держаться подальше от общения с такими компаниями.

3. Один или несколько токсичных руководителей.

Точно нельзя сказать, создают ли токсичные лидеры токсичные рабочие места или токсичные рабочие места являются магнитом для токсичных лидеров — в любом случае они обычно идут в комплекте. Отличительной чертой (которая со временем становится очевидной) является нарциссизм руководителей. Они "все о себе". Они считают себя умнее и талантливее, чем кто-либо другой. И, как следствие, они заслуживают особого отношения — они считают, что правила для всех остальных к ним не применимы.

Токсичные лидеры относятся к другим снисходительно, они признают успехи других и манипулируют другими (и информацией), чтобы хорошо выглядеть самим. Хотя какое-то время они могут казаться "успешными", в долгосрочной перспективе их отношение и действия возвращаются к ним бумерангом. Доверие и командная работа ухудшаются в их сфере влияния, у них высокая текучесть кадров, и они в конечном итоге подрывают здоровье организации.

Важно отметить, что токсичные лидеры не обязательно должны занимать высокие посты в организации; они часто работают на уровне менеджеров среднего звена, а, иногда и занимают не руководящие должности.

4. Негативное общение — это норма.

Токсичная рабочая среда пронизана негативным общением, проявляющимся в различных формах.

Недовольство и жалобы сотрудников — обычное дело. Затем проявляются сарказм и цинизм, которые демонстрируют растущее недоверие руководству и превращаются в бурлящее недовольство на уровнях рядовых сотрудников. Широко распространены обвинения других, что часто отражает отсутствие ответственности.

В конце концов, члены команды либо начинают отстраняться от взаимодействия с другими, либо увольняются.

5. Работа негативно влияет на ваше здоровье — физически и эмоционально.

Когда рабочее место токсично, оно по определению вредно для здоровья тех, кто в нем работает. Люди, находящиеся в токсичной рабочей среде (особенно в течение длительного периода времени), начинают замечать проблемы со здоровьем. Это могут быть физические симптомы, такие как невозможность заснуть, прибавка в весе и обострение хронических заболеваний. Эмоционально это может проявляться в разочаровании, а в более серьезных формах — к депрессии.

Если ваши друзья и близкие говорят "как ты изменился", "ты кажешься напряженной", "может быть, тебе нужно с кем-то поговорить"… Задумайтесь, возможно, вам стоит сменить место работы?

Независимо от того, насколько токсична культура в вашей организации, помните, что вы всегда должны защищать себя. Если чувствуете, что рабочая атмосфера начинает влиять на ваше здоровье и вы ничего не можете изменить внутри организации, активно ищите другое место работы. Это же ваша жизнь и только вы можете ее изменить!