Как развить уверенность в себе

Уверенность в себе — это вера в свои ценности, навыки, знания и способности. Все это оказывает серьезное влияние на образ жизни человека и на то, какие выборы он делает.

Неуверенный в себе человек будет постоянно принижать свои способности, соглашаясь на меньшее, чем то, на что он способен. Уверенный в себе человек исследует свои возможности и способности, что мотивирует его к достижению целей и стремлений.

Причины неуверенности в себе



В раннем детстве мы все уверены в себе и своих силах. Но жизненные ситуации и обстоятельства, влияние окружения и значимых людей иногда негативно влияют на нашу самооценку. Существует пять самых распространенных причин этого:

1. Семья, в которой воспитание строится по принципу "ты плохой", даже если делаешь все хорошо. Когда за достижения не хвалят и не радуются, а за любую малейшую ошибку наказывают.

2. Окружение, которое создает токсичную атмосферу — люди подтрунивают над человеком и заставляют чувствовать, что он недостаточно хорош.

3. Физическое и эмоциональное насилие является причиной значительного уменьшения веры в себя. Люди, которые подвергаются не только эмоциональному, но и физическому насилию, могут страдать от депрессии и тревоги, которые постепенно разрушают их самооценку. В конце концов, такой опыт заставит их чувствовать себя недостойными своих целей.

4. Некоторые решения, неудачно принятые в прошлом, могут заставить человека сомневаться в своей способности принимать решения.

5. Привычка думать о наихудших сценариях развития событий. Со временем негативные стереотипы мышления могут привести к тому, что человек будет считать себя хуже других и недостойным чего-либо хорошего в жизни.

Как помочь себе измениться и научиться верить в себя?

1. Знайте, кем хотите быть. Если бы вы не боялись, что бы вы сделали? Ответ на этот вопрос станет первым шагом к восстановлению уверенности в себе. Дайте себе возможность немного помечтать и составьте список всего, чего вы хотели бы достичь. Не думайте о сомнениях. Просто пишите.

2. Повторяйте аффирмации "Я достоин всего, чего хочу", "Я достаточно умна, чтобы достичь своих целей", "Я заслуживаю всего лучшего, что может предложить жизнь"… Каждый день становитесь перед зеркалом и повторяйте эти фразы.

3. Встретьтесь со своими страхами. Не надо сразу бросаться в бой, действуйте постепенно. Начните с выяснения источника вашей неуверенности в себе и решения этой проблемы. Затем посмотрите в глаза своему страху потерпеть неудачу и шаг за шагом делайте то, что раньше боялись сделать.

4. Общайтесь со своим внутренним критиком. Учитесь общаться со своим внутренним критиком и аргументированно отбрасывать его утверждения. Постепенно его голос станет гораздо тише, а вы будете чувствовать себя увереннее.

5. Настраивайтесь на победу. Не действуйте на "авось", готовьтесь к каждому собеседованию, создавайте увлекательные презентации для важных встреч, откажитесь от общения со знакомыми, из-за которых у вас появляются негативные мысли.

6. Оказывайте поддержку другим людям. Старайтесь смотреть на успех как на то, чего может достичь каждый. Поддерживайте друзей и близких, поощряйте их достигать целей, подбадривайте на пути к успеху.

7. Берегите себя. Заботьтесь не только о своем психологическом здоровье, но и о теле. Сходите в спа-салон, порадуйте себя обновкой, гуляйте, танцуйте… Чем лучше вы будете выглядеть, тем увереннее будете становиться.

8. Уберите из окружения всех, кто вносит негатив в вашу жизнь. Даже если речь идет о близких людях, поговорите с ними об этом и если ситуация не изменится, исключайте их из своей жизни. Общайтесь с людьми, рядом с которыми у вас вырастают крылья и всегда напоминайте себе, что вы достойны лучшего.

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