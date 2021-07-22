3 новых вопроса, которые рекрутеры могут задать на собеседовании

По результатам одного из опросов руководителей, только 5% из них считают, что сотрудники могут работать полностью удаленно. Самое распространенное мнение руководителей состоит в том, что для поддержки хорошей корпоративной культуры сотрудники должны работать не менее трех дней в офисе.

С другой стороны, сотрудники хотят большую часть недели работать из дома, а некоторые вообще не хотят возвращаться в офис.

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В результате потребности и желания сотрудников и работодателей могут противоречить друг другу, и рекрутеры начали задавать новые вопросы на собеседовании, чтобы выявить эти несоответствия. Компании хотят знать не просто, можете ли вы выполнить эту работу, но и согласованы ли ваши предпочтительные рабочие условия с их планами по возвращению в офис.

Типы вопросов, к которым желательно подготовиться заранее.

1. "Как вы будете выполнять проект с минимальным контролем?"



Первый тип вопросов касается вашего стиля поведения, который говорит рекрутеру о вашей способности добиться успеха в полностью удаленной среде:

- Какие точки контакта вам нужны?

- Как вы следуете указаниям при минимальном контроле?

- Как вы работаете с разными часовыми поясами? (если команда распределенная)

- Как вы поддерживаете свою организованность и управляете приоритетами?

Если вы перешли на удаленный формат в начале пандемии, это возможность показать, как вы адаптировались к новым условия, когда руководитель не контролировал вас лично. Также это может быть способом рассказать о вашем видении старых рабочих процессов, о том, что вам подходит, а что не подходит. Рекрутеры в таком диалоге могут узнать, в каких моментах им могут понадобиться корректировки и дополнения.

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Не бойтесь говорить открыто. Делитесь своим распорядком дня. Например, если вы просыпаетесь рано утром и выполняете в первой половине дня большую часть задач за день, вы в праве сделать перерыв и решить свои личные вопросы. Не стоит считать, что удаленная работа подразумевает режим 24/7. От вас зависит, как вы распределите свое время и усилия, чтобы достичь нужного результата.

2. "Приведите, пожалуйста, пример того, как вы адаптировались к своей роли во время пандемии/локдаунов?"



Адаптивность и гибкость всегда востребованы работодателями. Цель вашего ответа — показать, как вы справились с внезапными кардинальными изменениями и в таких условиях выполняли поставленные задачи. Например, вы можете рассказать, как осваивали программы для работы в виртуальном режиме или как налаживали коммуникации с клиентами в новых условиях, каких результатов достигли, что вам помогло это сделать.

Не обязательно рассказывать о существующей работе. Если вы потеряли работу во время пандемии, расскажите, какие новые навыки и опыт вы приобрели, какие курсы прошли, что нового узнали за это время.

3. "Есть ли у вас опасения по поводу возвращения на работу?" или "Вы предпочитаете работать в офисе или дома?"



Подобные вопросы — одни из самых распространенных. Когда вас спрашивают о вашем уровне комфорта при работе в офисе, отвечайте, основываясь на своих ценностях, чтобы в дальнейшем вы не оказались на работе, которая вам не подходит.

В конечном итоге, если компания не соответствует вашим ценностям в отношении удаленной работы, поищите другого работодателя, который соответствует тому, что для вас важно.

Рекрутеры рекомендуют всегда на собеседовании спрашивать об ожиданиях от позиции, на которую вы претендуете. Таким образом, вы сможете понять, что думает ваш будущий руководитель, прежде чем начнете говорить о своих предпочтениях.

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Имейте в виду, что некоторые из доступных сейчас ролей могут начинаться как удаленные, а потом перейти в режим офисной работы. Рекрутеры могут вас спросить, согласны ли вы с таким вариантом, и если вы честно скажете, что предпочитаете продолжать работать удаленно, вам могут сразу отказать и у вас будет возможность воспользоваться другими предложениями, более подходящими для вас. В любом случае, честность и открытая позиция в данном вопросе будет для вас полезной в долгосрочной перспективе.

Соглашаясь на чьи-то условия, всегда спрашивайте себя: "Я действительно хочу работать на кого-то или с кем-то, с кем я принципиально не согласен?". Вы можете потерять некоторые возможности, но избавите себя от стресса, который будете испытывать, если согласитесь на неподходящие для вас условия.

Источник фото: Depositphotos