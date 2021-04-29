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Получить свое: как повысить свой шанс на получение работы

6 ключевых слов в письме потенциальному работодателю

Получить свое: как повысить свой шанс на получение работы Получить свое: как повысить свой шанс на получение работы

Чаще всего после собеседования кандидаты просто ждут, когда им позвонят или напишут. Однако такой подход никак не повышает шанс на получение позиции. Хороший способ еще раз напомнить о своей кандидатуре и показать ваш интерес к должности — отправить после собеседования письмо.

Это письмо должно быть коротким и легким. Желательно, чтобы оно содержало определенные ключевые слова, которые еще больше повысят ваши шансы получить работу.

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1. "Я буду", а не "Я могу"

Когда вы рекламируете свои способности, использование слова "буду" вместо "могу" означает, что вы готовы взяться за дело. Например, "Я буду использовать свой опыт работы с Microsoft Excel в [компании] для улучшения организации и эффективности деятельности".

2. "Цели"

Краткое описание будущих целей может помочь укрепить вашу приверженность компании в долгосрочной перспективе. Например, "Мои цели в [компания] будут включать увеличение доходов и повышение уровня квартальных продаж в 2 раза за первый год".

3. "Ориентированный на детали"

Дьявол кроется в деталях, и у большинства организаций есть необходимость в людях, которые умеют замечать мелкие, но важные моменты. Например: "Как я сказал в интервью, я ориентирован на детали и буду использовать это свое умение, чтобы повысить эффективность программного обеспечения и сократить время простоя сети".

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4. "Мои достижения"

Кратко перескажите свои основные достижения, которые имеют прямое отношение к должности. Например: "Мои достижения в [бывшей компании] позволяют мне хорошо вписаться в [компания], особенно в части интеграции программного обеспечения с [программным продуктом]".

5. "Основные моменты"

Если ваша работа была опубликована (автор, докладчик и т. д.), используйте это письмо, чтобы указать на некоторые из ваших самых больших достижений. Например, "Ниже приведены основные моменты моего участия в нескольких серьезных публикациях".

6. "Возможность доказать"

Наконец, добавьте искру и подчеркните еще раз свое желание работать в этой компании. Например: "Мне бы очень хотелось доказать, что я лучше всего подхожу для этой роли".

Вы не обязаны включать в это письмо все описанные пункты, но постарайтесь использовать хотя бы 3-4 из них.

Также обратите внимание еще на несколько аспектов, которые помогут вам обратить на себя внимание с помощью эффективного постписьма:

– Рассмотрите возможность отправки рукописного письма менеджеру по найму вместо отправки электронного письма. Письмо, написанное от руки, гораздо более личное и будет выделяться из общей массы. Поскольку это займет больше времени, чем написание электронного письма, напишите и отправьте письмо как можно скорее после собеседования.

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– Напишите электронное письмо всем, кто брал у вас интервью, а не только руководителю или человеку с наибольшим стажем. Другие интервьюеры будут благодарны вам за то, что вы отметили их. Не забудьте получить визитные карточки каждого перед уходом с собеседования.

Если вы в течение нескольких дней не получили обратную связь, возможно, стоит связаться с менеджером по найму. Но будьте осторожны, чтобы ваша настойчивость не переросла в навязчивость. Если решите звонить или писать, кратко объясните свою позицию и спросите, какие вы можете сделать шаги, чтобы увеличить свои шансы на успех.

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