20 уроков развития карьеры от СЕО ZipRecruiter Яна Сигела

Во время пандемии десятки миллионов человек остались без работы, и многие из них пытаются найти себя в новых ролях или открыть свое дело. Поиск работы, как и наем персонала, всегда был непростой задачей. Платформа ZipRecruiter, созданная в 2010 году, взорвала этот рынок и получила сотни миллионов клиентов. И это легко объяснить.

Через платформу работодатели могут легко отправить вакансию более чем на 100 сайтов одним нажатием кнопки, в то время как у соискателей есть одна база данных, собранная из всего интернета, удобная для поиска и со списком самых разных позиций. Ян Сигел вместе с двумя друзьями сами были и на месте соискателей, и на месте работодателей и не понаслышке знали, с какими проблемами можно столкнуться в этой области. Сегодня в ZipRecruiter работает уже 900 человек, а через сайт было подано более 900 миллионов заявлений о приеме на работу.

Ян Сигел поделился своими советами достижения успеха в карьере и предпринимательстве.

1. Создайте сервис, которым вы хотели бы пользоваться.

ZipRecruiter — редкий пример полного соответствия рынку, и, по словам Сигела, это потому, что он доверял своей интуиции. "Все, что я сделал для исследования, чтобы построить этот бизнес, — это построил сервис, которым сам хотел пользоваться на протяжении всей своей карьеры".

2. Сосредоточьтесь на том, чтобы рассказать всем, чем вы занимаетесь, вместо того, чтобы создавать что-то новое.

Подавляющее большинство людей думают, что развитие их бизнеса означает создание чего-то еще или чего-то нового. Это не всегда так. Когда вы находите продукт, соответствующий рынку, лучшее, что вы можете сделать, — это вложить значительные средства во все способы, которыми вы можете о нем рассказать. Ваш бизнес может делать и предлагать много вещей, но Сигел считает, что каждая компания славится тем, что продает что-то одно. Знайте, что делает вас особенным, и сосредоточьтесь на том, чтобы рассказать об этом как можно большему количеству людей.

Как найти то, о чем стоит говорить? Попросите существующего клиента, который любит вас, поговорить с потенциальным клиентом. Слушайте первое, о чем он скажет, как он опишет вас в первом предложении — это то, что единственно важно для вас. Например, ZipRecruiter предлагает "вакансии везде".

3. Предпринимательство — это готовность броситься в неизвестность.

В предпринимательстве много сложностей. То, что у вас получается лучше всего, — это то, что вы будете делать в 5% случаев. Остальные 95% вашего времени вы тратите на дела, которым вы никогда не учились, или в которых вы, возможно, не уверены. Например, если вы шеф-повар, который открывает собственный ресторан, выбор места для ресторана, разработка декора, наем людей и составление меню могут быть не вашей сильной стороной, потому что вы шеф-повар. Но как начинающему предпринимателю вам нужно научиться брать на себя ответственность за эти моменты.

4. Чтобы добиться успеха, вам нужен миллион чего-то.

Сигел дает этот совет всем, кто интересуется его стартапами. "Если у вас нет миллиона чего-то, не пытайтесь собрать деньги. У вас нет импульса, у вас есть идея. Это может быть миллион посетителей, миллион регистраций, миллион проданных товаров. 90% предприятий никогда не получают дохода в $1 млн, но это лучшее доказательство того, что у вас есть настоящий бизнес. А теперь, если вы когда-нибудь дойдете до миллиона, поздравляю. Вы действительно взломали некий код, и это огромный шаг".

5. Всегда поддерживайте версию 1.0 и людей, отважившихся на ее создание.

Версия 1.0 — штука хрупкая. Вы хотите создать культуру, в которой люди генерируют идеи. В то же время Сигел говорит, что "1.0 очень легко сломать из-за дисбаланса мощности. Когда люди предлагают мне идею, я должен приучить себя не отвечать, а затем придумать способ сказать "да" вместо того, чтобы говорить им, что это не сработает. Это предотвращает подавление потенциально прекрасных идей. Поэтому всегда слушайте и поддерживайте версию 1.0".

6. То, что работает, работает сразу.

Если что-то работает, это работает сразу, и вы сможете посмотреть на диаграмму и увидеть доказательства в цифрах в день ее запуска. Независимо от того, что ваши тесты AB говорят вам о результате, вы должны почувствовать импульс и сразу же увидеть, как это сработает.

7. Думайте о ценообразовании как о рычаге возможностей.

Большинство предпринимателей, с которыми разговаривает Сигел, занижают цену за свой продукт. Они боятся просить полную стоимость и не понимают нечувствительность своих клиентов к ценам. Сигел считает, что все сводится к уверенности: "Они испытывают неуверенность, если то, что они построили, достаточно хорошо. У них нет перспективы. А нужно верить в себя".

8. Многие дела связаны не с тем, что вы решаете делать, а с тем, что вы предпочитаете не делать.

Понятие "пустое пространство" и "упрощение" существует во многих аспектах бизнеса и является концепцией, в которой Сигел и его команда постоянно работают. "Пустое пространство" или минимальное влияние на экран — это место, где каждая дополнительная функция, кнопка и ссылка потенциально становятся когнитивной перегрузкой, которая может сбивать с толку пользователей и создавать для вас проблемы. Каждый год ZipRecruiter целенаправленно отключает функции. Он признает, что наиболее сложным местом для применения этой концепции является определение приоритетов продукта.

9. Ключ к успешному балансу работы и личной жизни — если все настроены на 100%.

Сигел говорит, что он и его руководители добились успеха в этой области, потому что у них есть четкое представление о том, кем они являются как компания и чего они пытаются достичь. "Каждый квартал мы составляем краткий список того, что мы собираемся делать обязательно. Если возникает отличная идея, мы не будем ее трогать до следующего квартала. У нас постоянно возникают прекрасные идеи, но у нас есть воля и дисциплина, чтобы не трогать их". Главное — сосредоточиться на достижении цели, которую вы уже поставили, прежде чем переходить к следующей цели.

10. Если вы хотите создать открытую культуру, позвольте людям действовать как предприниматели.

Если у людей есть идея, которая улучшит ваш бизнес, позвольте им поделиться ею. Никогда не думайте, что что-то неизменно. Сигел считает, что есть только два типа менеджеров: менеджеры, на которых вы работаете, и менеджеры, с которыми вы работаете. "Я больше похож на парня, с которым ты работаешь. Я хожу по земле. Я могу сесть и рассказать вам о том, над чем вы работаете. Я очень заинтересован".

11. Напишите свое резюме, как пещерный человек.

Сигел заявляет, что современный поиск работы имеет фундаментальные недостатки. Он предлагает обратить внимание на советы из его недавней книги "Получите работу прямо сейчас!".

1. Заявления о приеме на работу больше не принимаются людьми, их получают роботы. Единственная задача вашего резюме — пройти мимо роботов. 75% резюме читает робот, а не человек. И это относится к компаниям любого размера.

2. Забудьте о длинных описаниях. Вам не нужно писать роман, описывая свой 20-летний опыт.

3. Используйте самый простой из возможных шаблонов и опишите свои навыки и вклад как можно проще, используя общепринятый язык.

4. Бессознательная предвзятость широко распространена, и она есть у всех. Ключ к тому, чтобы вас пригласили на собеседование, — это выиграть первые 20 секунд. Выиграйте эту битву, и все, что будет после нее, станет подтверждением первого впечатления.

12. Говорите на собеседовании волшебное предложение.

Сигел рекомендует использовать это предложение для успешного прохождения собеседования: "Я так рад быть здесь, потому что ... [заполните пустое поле чем-то особенным для компании]". Это может быть что угодно: я использую ваш продукт каждый день и у меня так много идей для вас, или я люблю культуру вашей компании и хочу быть ее частью…

13. Будьте идейным партнером в любой роли, на которую вы претендуете.

Когда кандидат думает о здоровье и общем благополучии бизнеса, Сигел хочет нанять именно его. Он уточняет, что ищет не кого-то, кто работал бы на него, ему нужен тот, кто будет работать с ним. Ему нравится спрашивать: "Что самое плохое в нашем бизнесе? Если бы ты попал сюда, что бы ты изменил?" Если вы боитесь отвечать на вопрос и говорите только комплименты, Сигел вас, вероятно, не возьмет на работу.

14. Чтобы стать лидером, иногда нужно делать меньше.

Лидерам не следует пересматривать каждое принимаемое решение. Лидеры не ставят галочки. Постарайтесь принимать как можно меньше решений в течение рабочего дня. Найдите время, чтобы подумать о более широкой картине, и принимайте только действительно важные решения. Оставьте остальное на усмотрение вашей очень талантливой команды.

15. Щедро выражайте сомнения и лучше слушайте.

Новогоднее решение Сигела всегда одно и то же: слушай лучше. "Когда вы начинаете злиться, постарайтесь засомневаться. Реальная злость редко возникает между двумя людьми внутри компании или в рамках бизнеса. Слушайте лучше".

16. Хитрость в том, чтобы переводить дыхание и сохранять перспективу.

Быстрый рост подобен увеличительному стеклу. Проблемы кажутся в 10 раз больше в зависимости от количества людей, которые с ними сталкиваются. "Когда вы быстро переходите от 100 клиентов к 1000, затем к 10 000, а затем к 100 000, внезапно, та небольшая ошибка, о которой вы не так беспокоились при 1000 клиентов, становится огромной проблемой для 10 000 клиентов". Это влияет на ваши приоритеты и то, как вы относитесь к своему продукту.

17. Работа лидера — говорить правду.

Сигел говорит, что говорить правду — значит, делать это последовательно и спокойно, даже если это кажется конфронтационным. Важно дать конструктивную обратную связь сразу после того, как случилось что-то серьезное. Говорить правду — значит, объяснять кому-то, на каком уровне они находятся на самом деле и насколько они далеки от следующего уровня.

18. Смелость важнее убеждений.

"Теоретически я был настолько квалифицирован, насколько это возможно, чтобы продвигаться вперед со стартапом", — рассказывает Сигел. "Тем не менее, несмотря на мой опыт, люди постоянно спрашивают меня, насколько я был квалифицирован, как я решился осуществить это". Предпринимательство — это смелость и вера в свой опыт на фоне всех сомнений, которые могут возникнуть на вашем пути.

19. Есть определенный опыт, который вы можете учесть, прежде чем начинать собственное дело.

Если вы упорно трудились в своей профессии в течение 7-10 лет, этого достаточно, и вы готовы стать предпринимателем. Сигел размышляет: "Если бы у меня хватило смелости, я мог бы стать предпринимателем гораздо раньше, чем стал".

20. Лидерство заставляет вас говорить не только о достоинствах вашего бизнеса.

Лидерство часто заставляет вас говорить о том, что происходит с обществом в целом. Дело не в том, чтобы быть правым или неправым, просто будьте искренними и открытыми, когда делитесь своей правдой.