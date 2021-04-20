Мощь мягкой силы: 5 уроков лидерства от премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн

Если посмотреть на историю развития человечества, то можно заметить, что женщины получили доступ к образованию, бизнесу и политике совсем недавно. Неудивительно, что образцы для подражания в лидерстве были сформированы с отчетливо "мужскими" характеристиками — конкуренцией, напористостью, достижениями.

Чтобы добиться успеха в качестве лидеров, женщины, как правило, перенимают эти мужские черты. Даже женщины-супергерои в фильмах излучают ту же мужскую энергию, что их коллеги-мужчины. Они обладают физической силой, им удается доминировать, они постоянно с кем-то или чем-то сражаются. Их также привлекают физические черты другого женского стереотипа, который мы ассоциируем с властью и влиянием: женщины, которая использует секс как власть.

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Однако совсем недавно мы стали свидетелями появления третьего типажа женщины-лидера. Типажа, который опирается на более "женские" характеристики — скромность, сострадание, сочувствие. Это то, что называется "мягкой силой", примером которой является премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В поисках правильной энергии



Прежде чем рассматривать характеристики мягкой силы, следует прояснить, что это не спор о том, какой тип энергии — мужская или женская — лучше всего подходит для лидерства. В разные моменты времени может возникнуть необходимость проявлять разную энергию. Однако сегодня, — и данные исследований на тему выгорания и стресса подтверждают это, — упускается из виду богатый кадровый резерв, потому что мужская ролевая модель лидерства подминает много людей, особенно женщин.

"5C" мягкой силы

Признаки мягкой силы — сотрудничество и коллективизм. Содействие сотрудничеству требует от лидера смелости, взаимосвязи, сострадания, ясности и творчества.

Courage (смелость). Смелый лидер показывает пример. Он вовлечен, быстро действует. И ведет за собой через отстаивание своего дела и соучастие.

Connect (взаимосвязи). Взаимосвязанный лидер заботится о своем благополучии и благополучии других. Он ведет через приглашение и признательность.

Compassion (сострадание). Сострадательный лидер терпелив и добр, всегда стремится выявить лучшее в других. Он ведет через любовь и поддержку.

Clear (ясность). Ясный лидер чувствует себя комфортно и уверен в себе. Имея четкое представление о том, чего он хочет от своих коллег, клиентов, семьи и друзей. Он ведет через свое видение и вдохновение.

Creative (творчество). Креативный лидер изобретателен, любознателен и способен поддерживать трансформации. Он ведет через веру и мудрость.

"5C" Джасинды Ардерн, премьер-министра Новой Зеландии



Courage (смелость)

Нужна определенная смелость, чтобы заблокировать свою страну и закрыть ее границы. Но еще большая смелость нужна, чтобы объявить о национальной изоляции, а затем выйти в Facebook Live (в одежде, в которой купала и укладывала спать своего ребенка), чтобы ответить на вопросы о новых ограничениях.

В той единственной прямой трансляции в Facebook из своего дома Ардерн сделала две вещи: во-первых, она показала, что была вовлечена и попала под изоляцию так же, как и все остальные, объяснив, что она хотела "проверить ситуацию на себе, перед тем, как закрыть страну на несколько недель". Во-вторых, она показала, что была так же предана народу Новой Зеландии, как и своей маленькой дочери.

Connect (взаимосвязи)

Одна вещь, которая неизменно поражает в Ардерн, — это то, как она использует речь в общении с другими. Приближаясь к окончанию режима изоляции в мае 2020 года, она поблагодарила свою "команду из пяти миллионов человек" за жертвы, которые они принесли, чтобы защитить наиболее уязвимые слои населения.

В своей речи после выборов в октябре прошлого года она использовала "мы" 30 раз и "я" только шесть раз — три раза, чтобы поблагодарить людей, и три раза сказать "надеюсь, верю и обещаю". В команде Ардерн нет "я"; она лидер, руководствующийся сотрудничеством и взаимосвязями, а не индивидуализмом.

Compassion (сострадание)

В марте 2019 года в новозеландской мечети произошла стрельба. У многих это вызвало чувство отвращения, горя и огромного сочувствия. Реакция Ардерн на этот инцидент поразила большинство: она надела хиджаб, а затем поприветствовала парламент на арабском языке. И все это происходило перед объективами западных СМИ, некоторые из которых, возможно, были с исламофобскими настроениями. Это была невероятная демонстрация сострадания.

"Будь сильным, будь добр" для Ардерн больше, чем предвыборный лозунг, это образ жизни. Когда извержение вулкана на острове Уайт-Айленд унесло жизни 21 человека и Джасинда обнимала выживших, ни у кого не возникло мысли, что она делает это ради красивых сюжетов. Когда она объявила о сокращении зарплаты на 20% в знак признания финансового воздействия пандемии на доходы людей, никто не сказал, что это рекламный ход. Ее забота о благополучии других очевидна, и она получает широкое признание в стране и за рубежом.

Clear (ясность)

Премьер-министр Ардерн была четкой и последовательной в своей стратегии по борьбе с Covid-19: "действуй жестко и действуй как можно раньше". Закрытие границ и система уровней предупреждения, а также связанные с ними ограничения были введены в течение трех недель после выявления первого случая заболевания Covid в Новой Зеландии. Спустя чуть более двух месяцев после того, как страна ввела полную изоляцию, все ограничения были сняты, и к июню 2020 года спортивные болельщики вернулись на стадионы.

На протяжении всего времени Ардерн не пыталась приукрасить, насколько сложным и трудным будет ответ, но когда ее спросили на раннем этапе пандемии, испугалась ли она, она ответила: "Нет, потому что у нас есть план". Ее решительная ясность была одной из причин, почему избиратели переизбрали ее с большим перевесом на прошлогодних всеобщих выборах и дали Новой Зеландии первое правительство большинства за более чем 25 лет.

Creative (творчество)

Креативность лидеров может быть неправильно понята. Люди думают, что это означает наличие бесконечного количества новых идей и инициатив, но на самом деле это способность поддерживать изменения, задавая вопросы, выслушивая и отвечая. Ардерн была не единственным международным лидером, который не знал, как справиться с глобальной пандемией. Но в отличие от некоторых своих коллег, она не пыталась преуменьшить угрозу. Вместо этого она быстро обратилась за советом к эпидемиологам, а затем решительно отреагировала на их рекомендации.

В случае со стрельбой в 2019 году, когда другие лидеры могли сосредоточиться на специфике нападения, Ардерн в ответ представила стрельбу не как нападение на мусульман, а как нападение на всех жителей Новой Зеландии. "Жертвы — это мы", а "преступник — нет", — сказала она. Она поклялась никогда не называть имени преступника, а затем усилить работу парламента над запретом штурмового и боевого оружия.

Джасинда Ардерн — это яркий пример того, как мягкая сила превращается в огромную мощь. Она говорит, что пошла в политику из-за детей: она хочет преобразовать свою страну на благо детей и молодежи.

В свой первый срок на посту премьер-министра она обязалась сократить вдвое детскую бедность в Новой Зеландии к 2028 году. Осознавая, что наша деградирующая окружающая среда будет иметь огромные последствия для будущих поколений, она объявила о запрете одноразовых пластиковых пакетов по всей стране. В первые дни пандемии она провела пресс-конференцию только для детей, заявив, что им нужна дополнительная помощь в понимании пандемии. Через несколько дней после этого она объявила, что Пасхальный кролик и Зубная фея являются важными работниками и освобождены от изоляции.

В 2018 году Ардерн сказала в интервью New York Times: "Одно из критических замечаний, с которым я сталкиваюсь на протяжении многих лет, заключается в том, что я недостаточно агрессивна или напориста. Что я достаточно чуткий человек, а, значит, я слаба. Я категорически не согласна с этим. И отказываюсь верить, что нельзя быть одновременно сильным и сострадательным".