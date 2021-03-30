Действовать вопреки: 4 вдохновляющих историй успеха

Когда человек достигает вершины успеха, многим кажется, что он там был всегда. Что не было тяжелого труда, падений, разочарований, неудач и отчаяния. Но это только кажется. У каждого успешного человека было то, с чего он начинал. И в этих историях каждый может найти мотивацию для себя.

Рассказываем о четырех известных людях, примеры которых доказывают, что начать с нуля всегда возможно.

Дэвид Боуи



Один из самых одаренных, выдающихся и необычных музыкантов в истории около 7 лет предпринимал безуспешные попытки завоевать популярность. Дэвиду было 16, когда он сказал родителям, что хочет стать поп-звездой... Но мать устроила его помощником электрика. Боуи участвовал в пяти группах, выпустил 6 синглов и один альбом. Но ни одна из его работ не имела коммерческого успеха. Продюсеры не были заинтересованы в работе с ним. С 1962 по 1969 год в его жизни была довольно длинная череда неудач. Но он продолжал пытаться.

В 1969 году вышел альбом, в который вошла песня Space Oddity. Эта песня мгновенно подняла Дэвида Боуи на вершину. С тех пор в его таланте больше никто не сомневался. Боуи создал 27 альбомов, большинство из которых стали культовыми не только в Великобритании, но и во всем мире. Он стал одним из самых продаваемых музыкантов мира. Его последний альбом под названием "Black Star" (2016) был настоящей лебединой песней. Через два дня Боуи не стало. Мир плакал.

"Все мои большие ошибки возникают, когда я пытаюсь предугадать возможность успеха или понравиться аудитории. Когда же я становлюсь эгоистичным, мои работы становятся очень сильными".

Светлана Тихановская



Сегодня Тихановская — белорусский общенациональный лидер. Но она никогда не хотела становиться президентом. Это было честолюбивым желанием ее мужа Сергея Тихановского. Раньше Светлана была учительницей английского языка, переводчицей, домохозяйкой и матерью двоих детей. Но когда ее мужа Сергея без причины посадили в тюрьму, Светлана решила баллотироваться в президенты вместо него.

Затем события развивались стремительно. Из нескольких независимых и перспективных претендентов только она была зарегистрирована в качестве кандидата. Она объединилась с офисами политиков с высоким потенциалом и провела множество митингов. Она получила широкую поддержку, но выборы 9 августа 2020 года были полностью сфальсифицированы. Официальные результаты дали ей 10,12% голосов, но были серьезные доказательства победы Тихановской на президентских выборах Республики Беларусь.

После этого начались массовые протесты по всей стране. Лукашенко решил подавить их крайне жестоко. Тогда власти пригрозили Светлане и вынудили ее покинуть Беларусь. Она была потрясена и напугана этим шантажом и уехала в соседнюю Литву.

На этом история могла бы закончиться, но она взяла себя в руки. Тихановская подтвердила свою приверженность делу борьбы с диктатурой, освобождению всех политических заключенных, расследованию всех преступлений режима и проведению новых выборов. Она встречалась с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и другими лидерами ЕС. Она выступала с докладами для Парламентской ассамблеи Совета Европы и Совета Безопасности ООН.

На международном уровне она признана официальным представителем интересов белорусов. В Беларуси она считается избранным президентом. На днях Светлана Тихановская вошла в рейтинг Bloomberg 50 среди самых влиятельных и достойных людей 2020 года.

Илон Маск



Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Илон Маск был абсолютно непопулярен в школе. Он был странным и замкнутым парнем, над которым постоянно издевались. Однажды он даже попал в больницу после того, как одноклассники столкнули его с лестницы.

Он определенно был одаренным мальчиком. К 10 годам он увлекся вычислениями. В 12 лет создал видеоигру и продал код за $500. Он учился в разных университетах, параллельно работая на ферме и на лесопилке.

После пары стажировок в Кремниевой долине Илон подал заявку на работу в Netscape, но даже не получил ответа. В 1995 году он решил запустить интернет-стартап. В то время Маск не мог позволить себе даже снять квартиру. Он программировал по ночам и спал в маленьком офисе.

Семь лет спустя он заработал свое первое состояние в $100 млн. В 2012 году он появился в списке миллиардеров Forbes. И теперь Маск соревнуется с Джеффом Безосом за первое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в более чем $150 млрд. В тоже время, Илон заявляет, что его мало интересует материальная сторона богатства.

Вместо этого он предпочитает развивать свои невероятные проекты. SpaceX регулярно совершает прорывы, Tesla стала самым дорогим в мире производителем автомобилей в 2020 году, у Neuralink есть перспектива найти высокотехнологичное спасение от тяжелых болезней. А сколько красивых концептов еще осталось в его голове!

Мэдлин Стюарт



Мэдлин родилась с синдромом Дауна и болезнью сердца, которую вылечили хирургическим путем сразу после ее рождения. Врачи предупредили ее маму Розанну, что у Мадлен будет тяжелая жизнь. Розанна не стала их слушать и стала делать все возможное, чтобы дочь жила полной жизнью.

Мэдлин было 18 лет, когда она посетила модный показ. Она была в восторге и сказала Розанне: "Мам, я модель". Розанна полностью поддерживала ее в этом стремлении. Ради этой мечты Мэдлин со временем похудела на 20 кг и посетила свою первую профессиональную фотосессию. Затем она разместила фото до и после в Facebook.

Сейчас 24-летняя Мэдлин — первая в мире профессиональная модель с синдромом Дауна. Ее фото в Facebook дало ей 100 000 подписчиков за один день! В 2015 году она получила модельный контракт и появлялась на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже и Лондоне, а также на многих других подиумах. Сегодня у нее около 700 000 подписчиков в Facebook, у нее есть контракты с брендами спортивной одежды и сумок, а также публикации в австралийском Vogue.

Наличие таланта и уникальности много значит, но этого недостаточно для достижения успеха. Эти невероятные истории демонстрируют, что каждому необходимо быть настойчивым, продуктивным, уверенным в себе и уметь рисковать. Конечно же, немного удачи никому не помешает! Но вероятность удачи возрастает, если вы будете пытаться снова и снова. Так почему бы не начать действовать?