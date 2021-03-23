Уроки Джеффа Безоса: чему каждый может научиться у миллиардера

Глава компании Amazon не так давно заявил, что к третьему кварталу 2021 года планирует уйти с поста главы компании, чтобы больше времени уделять своим увлечениям. Джефф Безос принял такое решение, чтобы сосредоточиться на "Фонде Day 1, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post" и других проектах, которые ему интересны.

У человека, создавшего многомиллиардную компанию и больше 20 лет стоявшего у ее руля, есть принципы, которые помогли ему достичь такого успеха. Эти принципы могут помочь каждому из нас. Возможно (и наверняка), не каждый из нас достигнет того же, что и Джефф Безос. Но ведь и успех каждый определяет для себя по-своему.

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Никогда не прекращайте использовать слово "новый"



Началом Amazon были книги. Через три года после создания компании, в 1997 году, было продано более 2,5 млн наименований книг на сумму $148 млн.

Но Безос не собирался останавливаться только на книгах. Он начал расширять предложение CD, DVD, одежды, игрушек, офисных товаров и многого другого. Постепенно компания превратилась в платежный шлюз, платформу для потоковой передачи фильмов и сериалов, и многое другое. Новые позиции и направления в жизни Amazon появлялись постоянно.

Бесконечный процесс нововведений — один из главных факторов, на основе которых компания сохраняла устойчивость на протяжении всех этих лет на рынке. Джефф Безос продолжал добавлять что-то новое во все свои операции, достигая темпов роста гораздо выше, чем в среднем по отрасли. Джефф Безос говорит: "Если вы решите делать только то, в чем уверены, вы потеряете множество возможностей".

Разрушайте стереотипы и вводите новые нормы



Во-первых, компания Джеффа Безоса была первой, кто представил программу лояльности под названием Amazon Prime. В рамках этой программы, клиенты, заплатившие за годовой абонемент $99, имеют возможность один раз в месяц воспользоваться бесплатной доставкой "за два дня", а доплатив сверху $3,99, получат свои покупки за один день. Правда, речь идет о товарах, которые продает сам Amazon (и немного больше). Внедрение этой программы потребовало серьезных усилий со стороны отделов упаковки, транспорта и размещения заказов. Тем не менее, Безос заставил все работать без усилий и нормализовал онлайн-покупки с нереальной для онлайн-торговли скоростью доставки.

Во-вторых, Безос пригласил сторонних продавцов разместить товары на Amazon и напрямую конкурировать с его собственными продуктами. Подобное приглашение конкурентов — редкость, но это принесло развитие нового вида сотрудничества на рынке.

Разрушение стереотипов никогда не бывает легким; трудно идти наперекор традиционным методам и решениям. Но их нарушение может привести к грандиозным изменениям и серьезному усовершенствованию принципов ведения бизнеса. Когда-то мы перешли от стационарных телефонов к сотовым, от свежего воздуха к кондиционерам… Если бы не сломанные стереотипы, у нас бы никогда не было этих изменений.

Если у вас что-то хорошо получается, зарабатывайте, продавая это другим



В 2006 году Amazon начала предлагать услуги облачных вычислений другим компаниям. Компания использовала внутреннюю технологию для ведения собственного бизнеса, и именно ее предложили другим. Это быстро привлекло клиентов от НАСА до Netflix и принесло многомиллиардные прибыли для Amazon.

Если у вас есть что-то, что может заинтересовать мир, убедитесь, что вы используете свои идеи в полной мере, чтобы развиваться вместе с ними.

Стремитесь вверх и никогда не соглашайтесь на меньшее



Джефф Безос всегда считал успех идеями, а не цифрами. Он также входит в число очень немногих в мире бизнесменов, ориентированных на клиента. Он был тем, кто сказал: "Если вы ориентированы на конкурентов, вы должны подождать, пока конкурент что-то сделает. Ориентация на клиента позволяет вам быть более инновационными". Джефф Безос основал Amazon, одно из первых онлайн-предприятий в собственном гараже, благодаря вере в свои технические навыки и в интернет.

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Сегодня состояние Безоса составляет более $180 млрд. Долгое время он занимал позицию самого богатого человека в мире и по некоторым оценкам можем стать первым в мире триллионером. Он знал, что Amazon не может существовать в физическом мире, и в 1995 году, когда мы все еще только знакомились с интернетом, он использовал его в полной мере.

Джефф Безос никогда особо не задумывался о том, что он может потерять, запустив Amazon или оставив хорошо оплачиваемую прибыльную работу. Если бы он думал об этом, не использовал возможности и не рисковал, он не был бы одним из самых богатых. Amazon была одной из компаний, которые думали масштабно и начинали с малого, но все же начинали, несмотря на противодействующие ей силы окружающей среды.