5 лучших уроков из речи Уоррена Баффета в декабре 2020 года

В прошлую субботу Уоррен Баффет выступил перед выпускниками своей альма-матер — Университета Небраски-Линкольна.

В разговоре с канцлером университета Ронни Грином инвестор сказал: "Я бы предпочел быть молодым человеком, заканчивающим сегодня Университет Небраски. Хотел бы я поменяться местами с любым из них. Они чувствуют, что попадают в неопределенный мир. Но лучшего времени, чем сейчас, не было никогда".

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В своем выступлении для выпускников Уоррен Баффет сделал акцент на пяти важных пожеланиях:

Попробуйте найти работу, которую вы с нетерпением будете ждать каждый день

"Не соглашайтесь ни на что меньшее, чем работать в компании, которой вы восхищаетесь, или на людей, которыми вы восхищаетесь. Выберите работу, на которую вы бы выпрыгивали из постели каждое утро, даже если бы вам не нужны были деньги. Мне посчастливилось иметь такую работу, и я могу сказать вам точно, что лучшего быть не может. Это больше не работа. На самом деле это то, чего вы с нетерпением ждете каждый день".

Научитесь общаться

"Что очень важно, так это развитие коммуникативных навыков. Вы должны уметь хорошо писать и хорошо говорить. Наполняйте свою голову. Сейчас самое такое прекрасное время в вашей жизни для того, чтобы каждый день узнавать вещи, о которых вы не знали раньше".

Цените то, где вы находитесь

"Мне очень повезло родиться в Соединенных Штатах. И мне посчастливилось родиться в Небраске. Мне повезло, что у меня были родители. Мне повезло получить образование. Вы выходите в мир уже с выигрышной позиции. Это не значит, что каждый день вашей жизни будет совершенным, мир не такой. Но попробуйте представить себе другую страну, в которой вы бы предпочли быть. Попробуйте вспомнить другую эпоху, в которой вы бы предпочли существовать. Я не думаю, что вы сможете это сделать".

Учитесь, читая

"Нет ничего лучше чтения. Вы хотите иметь пытливый ум? Люди спрашивают меня: "Если бы ты мог пообедать только с одним человеком, живым или мертвым, кого бы ты выбрал?" На самом деле, читая, вы можете пообедать с Беном Франклином. Вы можете обедать с каждой великой личностью в мировой истории и получить удовольствие от множества идей, с которыми вы можете познакомиться".

Не измеряйте успех деньгами или славой

"К 90 годам я узнал много людей, которые стали очень богатыми, и их жизнь не увенчалась успехом. Я знал людей, которые были очень известны своей деятельностью, но не успехами. Ваши дети, ваша супруга или супруг, ваши коллеги — если вы сможете сделать так, чтобы эти люди любили вас в возрасте 65-70 лет, тогда вы добьетесь успеха. Я видел множество людей, у которых было много таланта, много денег, много славы, но все это было бессмысленным без любви".