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Знать 40 минут назад

New VP: чему предприниматели могут научиться у Камалы Харрис — нового вице-президента США

Как темнокожая женщина смогла занять второй по важности пост в самой сильной стране мира

New VP: чему предприниматели могут научиться у Камалы Харрис — нового вице-президента США New VP: чему предприниматели могут научиться у Камалы Харрис — нового вице-президента США

Неудачи. Это основа истории развития каждого успешного предпринимателя. Камала Харрис родилась в 1964 году в Окленде (штат Калифорния, США) в ямайско-индийской семье. На днях она стала вице-президентом США от партии демократов. Ее жизнь — живой пример того, как человек добивается своих целей, независимо от происхождения или принадлежности к какому-либо социальному классу.

Родители Камалы очень усердно работали, чтобы построить престижную карьеру, однако Харрис все равно пришлось преодолевать серьезные системные барьеры, которые мешали многим добиться желаемого. В основе ее пути, собственно, как и пути успешных предпринимателей, — дальновидность, настойчивость, упорство, решимость и способность к изменениям. Ее предпринимательские качества позволили ей добиться успеха и занять пост, на котором она сможет оказывать значительное влияние на весь мир. Эти принципы могут помочь каждому, кто стремится достичь своих целей.

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Она получает энергию от достижения своей цели

Лучшие предприниматели — это те, кто понимает свою цель, а не идет на поводу у эго, создает мотивацию, которая выдерживает испытание временем и формирует связи. Харрис вырос в эпоху развития гражданских прав. В семье ее учили, что ей важно добиться истинного равенства в несправедливом мире для женщин, детей и недопредставленных групп населения. Чтобы внести свой вклад в преодоление повсеместной, системной предвзятости, в начальной школе Харрис осознала, что хочет стать юристом и бороться с несправедливостью внутри и вне системы.

Она использует мышление разрушителя

Камала Харрис изучала экономику и политологию в Университете Говарда, что сформировало у нее образ мышления предпринимателя: системный взгляд на власть, понимание принципов работы и умение отличать симптомы от основных причин. С этой точки зрения Харрис смогла убрать неэффективные, непродуктивные и несправедливые статусные квоты, которые больше не служат миру, в котором они существуют. Например, в течение первых трех лет работы в должности окружного прокурора Сан-Франциско количество обвинительных приговоров выросло с 52% до 67%. Благодаря своей программе Back on Track, Харрис смогла снизить количество повторных преступлений, предложив вместо тюремного заключения людям, осужденным по ненасильственным обвинениям в незаконном обороте наркотиков, практическое обучение. Результат был ошеломляющим; всего через два года только 10% осужденных повторно совершали преступления — раньше этот показатель составлял 53%. Кроме того, с экономической точки зрения программа сэкономила государству значительные деньги.

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Она предпочитает прогресс совершенству

Нелицеприятная правда в том, что недопредставленные группы населения часто не могут позволить себе роскошь совершать ошибки. Системная предвзятость заставила каждого из нас поверить в то, что о женщинах следует судить на основе бинарных определений совершенства и несовершенства. Кроме того, женщин обычно нанимают из-за их опыта, а их коллег-мужчин — за потенциал. Когда Харрис провалила экзамен на адвоката в первый раз, она восстановилась и со второго раза успешно сдала экзамен. Во время учебы в колледже, вместо того чтобы сосредоточиться на совершенствовании своего пути в юридической сфере, как Марк Цукерберг и Билл Гейтс, она постоянно подрабатывала на различных должностях начального уровня в FTC, Бюро гравировки и печати и в офисе бывшего сенатора Калифорнии Алан Крэнстон.

Она использует истинную инклюзивность для создания лучшего мира

Харрис, кажется, обладает способностью строить отношения, которые формируют связи, независимо от того, кто находится в комнате. Она приняла свое ямайское происхождение и чувствовала себя как дома в преимущественно афроамериканском, экономически неблагополучном сообществе, в котором родилась и выросла. И при этом, она смогла настолько себя развить, чтобы чувствовать себя комфортно с людьми, имеющими влияние и власть. Благодаря частым поездкам в Индию в гости к семье, она была хорошо принята и южноазиатским сообществом. Вместе с сестринством Альфа Кальпа Альфа в Говарде, она выступила против апартеида и разработала программу наставничества для детей из неблагополучных общин. Как прокурор, она стала голосом тех общин, которые не получают должного внимания.

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Она строит прочный личный фундамент

Харрис, как и многие основатели стартапов, выбрала путь, который не подходит для слабых и тревожных. Она понимает, что ей необходимо постоянно развивать свой разум, тело и дух, чтобы преодолевать серьезные препятствия. Она любит вкусную еду и отличную компанию, ей нравится проводить время с семьей и верными друзьями. Все это поддерживает ее в преодолении рискованных и сложных обстоятельств, а также позволяет сосредоточиться на самом важном: на создании материальных изменений в мире, который она хочет создать.

У Камалы Харрис впереди много сложностей. Однако, благодаря своему предпринимательскому подходу к разрушению систем, в которых процветают сильные мира сего, она всегда найдет путь для создания мира, в котором хочет жить. И мы тоже сможем это сделать!

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