New VP: чему предприниматели могут научиться у Камалы Харрис — нового вице-президента США

Неудачи. Это основа истории развития каждого успешного предпринимателя. Камала Харрис родилась в 1964 году в Окленде (штат Калифорния, США) в ямайско-индийской семье. На днях она стала вице-президентом США от партии демократов. Ее жизнь — живой пример того, как человек добивается своих целей, независимо от происхождения или принадлежности к какому-либо социальному классу.

Родители Камалы очень усердно работали, чтобы построить престижную карьеру, однако Харрис все равно пришлось преодолевать серьезные системные барьеры, которые мешали многим добиться желаемого. В основе ее пути, собственно, как и пути успешных предпринимателей, — дальновидность, настойчивость, упорство, решимость и способность к изменениям. Ее предпринимательские качества позволили ей добиться успеха и занять пост, на котором она сможет оказывать значительное влияние на весь мир. Эти принципы могут помочь каждому, кто стремится достичь своих целей.

Она получает энергию от достижения своей цели

Лучшие предприниматели — это те, кто понимает свою цель, а не идет на поводу у эго, создает мотивацию, которая выдерживает испытание временем и формирует связи. Харрис вырос в эпоху развития гражданских прав. В семье ее учили, что ей важно добиться истинного равенства в несправедливом мире для женщин, детей и недопредставленных групп населения. Чтобы внести свой вклад в преодоление повсеместной, системной предвзятости, в начальной школе Харрис осознала, что хочет стать юристом и бороться с несправедливостью внутри и вне системы.

Она использует мышление разрушителя

Камала Харрис изучала экономику и политологию в Университете Говарда, что сформировало у нее образ мышления предпринимателя: системный взгляд на власть, понимание принципов работы и умение отличать симптомы от основных причин. С этой точки зрения Харрис смогла убрать неэффективные, непродуктивные и несправедливые статусные квоты, которые больше не служат миру, в котором они существуют. Например, в течение первых трех лет работы в должности окружного прокурора Сан-Франциско количество обвинительных приговоров выросло с 52% до 67%. Благодаря своей программе Back on Track, Харрис смогла снизить количество повторных преступлений, предложив вместо тюремного заключения людям, осужденным по ненасильственным обвинениям в незаконном обороте наркотиков, практическое обучение. Результат был ошеломляющим; всего через два года только 10% осужденных повторно совершали преступления — раньше этот показатель составлял 53%. Кроме того, с экономической точки зрения программа сэкономила государству значительные деньги.

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Она предпочитает прогресс совершенству

Нелицеприятная правда в том, что недопредставленные группы населения часто не могут позволить себе роскошь совершать ошибки. Системная предвзятость заставила каждого из нас поверить в то, что о женщинах следует судить на основе бинарных определений совершенства и несовершенства. Кроме того, женщин обычно нанимают из-за их опыта, а их коллег-мужчин — за потенциал. Когда Харрис провалила экзамен на адвоката в первый раз, она восстановилась и со второго раза успешно сдала экзамен. Во время учебы в колледже, вместо того чтобы сосредоточиться на совершенствовании своего пути в юридической сфере, как Марк Цукерберг и Билл Гейтс, она постоянно подрабатывала на различных должностях начального уровня в FTC, Бюро гравировки и печати и в офисе бывшего сенатора Калифорнии Алан Крэнстон.

Она использует истинную инклюзивность для создания лучшего мира

Харрис, кажется, обладает способностью строить отношения, которые формируют связи, независимо от того, кто находится в комнате. Она приняла свое ямайское происхождение и чувствовала себя как дома в преимущественно афроамериканском, экономически неблагополучном сообществе, в котором родилась и выросла. И при этом, она смогла настолько себя развить, чтобы чувствовать себя комфортно с людьми, имеющими влияние и власть. Благодаря частым поездкам в Индию в гости к семье, она была хорошо принята и южноазиатским сообществом. Вместе с сестринством Альфа Кальпа Альфа в Говарде, она выступила против апартеида и разработала программу наставничества для детей из неблагополучных общин. Как прокурор, она стала голосом тех общин, которые не получают должного внимания.

Она строит прочный личный фундамент

Харрис, как и многие основатели стартапов, выбрала путь, который не подходит для слабых и тревожных. Она понимает, что ей необходимо постоянно развивать свой разум, тело и дух, чтобы преодолевать серьезные препятствия. Она любит вкусную еду и отличную компанию, ей нравится проводить время с семьей и верными друзьями. Все это поддерживает ее в преодолении рискованных и сложных обстоятельств, а также позволяет сосредоточиться на самом важном: на создании материальных изменений в мире, который она хочет создать.

У Камалы Харрис впереди много сложностей. Однако, благодаря своему предпринимательскому подходу к разрушению систем, в которых процветают сильные мира сего, она всегда найдет путь для создания мира, в котором хочет жить. И мы тоже сможем это сделать!