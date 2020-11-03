8 уроков лидерства от CEO крупнейшего в мире сайта по поиску работы

Компания Indeed была образована в 2004 году в штате Техас, США. Когда Крис Хайамс пришел в компанию в 2010, штат сотрудников составлял 130 человек. Сегодня в Indeed работает около 10 000 сотрудников в 30 городах и 16 странах мира.

Indeed — это платформа поиска работы №1 в мире. Ежемесячно ее используют более 250 миллионов человек — ищут вакансии, размещают резюме, проводят исследование. Платформа работает в 60 странах мира на 28 языках. Благодаря ей работу находят в три раза больше специалистов, чем через любой другой сайт вакансий.

До своего назначения на пост генерального директора в апреле 2019 года Хайамс руководил двумя разными отделами компании Indeed. Он пришел в компанию в 2010 году в качестве вице-президента по продуктам и отвечал за технологическую стратегию и инновации. Пять лет спустя он стал президентом и взял на себя дополнительную ответственность за рост доходов компании и успех клиентов.

До Indeed Хайамс был основателем технологической платформы B-Side и вице-президентом по разработке в Trilogy Software. Его карьеру можно назвать идеальной: он выполнял различные функции в нескольких компаниях, а затем, наконец попал в организацию, в которую верил, и добился в ней глобального успеха. Параллельно этот человек узнал много нового о себе и о том, как управлять большими организациями. Основные озарения, которые возникли у него на этом пути:

Не существует волшебной формулы успеха, которая работает всегда

Успешная компания похожа на идеальный шторм. Это правильная идея, пришедшая в нужное время и десять нужных людей, к которым вовремя обратились. Пяти- и десятилетние планы успеха зависят от капризов судьбы, которая занята созданием других успехов в других местах.

Во многом лидер полагается на свои ошибки

Первостепенное значение по-прежнему имеет смирение. Понимание и принятие личных ошибок помогает его сохранять. Лучшая почва для личностного роста — это то, где вы совершаете самые большие ошибки, но готовы честно на них посмотреть.

Необязательно быть лучшим во всем

Хайамс говорит, что в его природе всегда было стремиться быть лучшим во всем, однако в 30 лет он пришел к выводу, что это невозможно. Вскоре после этого он осознал, что в чем он преуспел точно, так это в том, чтобы распознавать великие идеи других людей и развивать этот талант.

Будьте более открытыми и экспериментирующими

В большинстве случаев люди не умеют предсказывать будущее. Только одна треть хороших идей, которыми руководствуется компания, принесет успех. Два других варианта не окажут никакого воздействия или вообще дадут отрицательный эффект. Пробуйте многое, и пока вы перестанете заниматься тем, что не работает, и больше инвестируете в то, что работает, вы кое-что поймете.

Найдите то, что будет стабильно и через 1000 лет

Найдите в компании то, что будет стабильной истиной и через 10 лет, и через 50 лет и даже тогда, когда миром будут править роботы. Для Indeed это сохранение своей первоначальной миссии, которая заключается в том, что при принятии решений в компании на первом месте всегда стоит помощь людям в получении работы.

Не сожалейте о решениях, которые вы уже приняли

Если посмотреть научно-фантастические фильмы, можно понять, что изменять прошлое крайне опасно. Хайамс говорит, что не хотел бы лишать себя ничего из того, что он пережил, потому что для него было важно усвоить эти уроки тогда, на заре своей карьеры. Сейчас это бы повлекло гораздо более серьезные последствия.

Не позволяйте страху неудачи привести к жесткости

Люди попадают в неприятности, когда проявляют излишнюю жесткость. Найдите баланс между убежденностью (что хорошо) и уверенностью (что обычно не так хорошо). Помните, что вы играете в долгую. Хайамс говорит: "Успешные предприниматели могут быть очень сосредоточены на туннельном видении при достижении поставленной цели, на что уходит много времени. Это даже не марафон. Это как несколько марафонов".

Два святых покровителя предпринимателей — Дон Кихот и мистер Спок

Успешные предприниматели должны сочетать качества и Дон Кихота и мистера Спока. то, и другое в своем составе. Никто бы не поступал по-другому, если бы люди не думали, что у них есть лучший способ сделать что-то. Это проявления Дон Кихота. Но тогда, по крайней мере, раз в неделю вам нужно слезть с лошади и абсолютно рационально посмотреть на неопровержимые факты и задать себе вопрос: "Это работает или нет?" И здесь вступает мистер Спок.