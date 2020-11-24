Не все однозначно: 12 уроков лидерства от CEO компании стоимостью $37 млрд

Дэн Спрингер — генеральный директор DocuSign (сервис, позволяющий загружать, отправлять на подписание, просматривать, подписывать и отслеживать статус документов) возглавляет компанию, в которой работают тысячи сотрудников по всему миру.

Спрингер окончил Гарвардский MBA и в течение десяти лет занимал пост председателя и генерального директора компании Responsys, где он произвел революцию и превратил бизнес из частного стартапа в ведущую платформу для межканальной глобальной автоматизации маркетинга, в результате чего в 2013 году Oracle купила Responsys за $1,6 млрд.

Принципы жизни, которые помогли Спрингеру стать одним из самых успешных руководителей:

1. Не все успешные бизнес-лидеры начинают одинаково.

У всех разный жизненный опыт и разные жизненные пути; используйте это, чтобы продвинуться вперед. Спрингер рос в хорошем пригородном районе, воспитывала его только мама. Это могло бы сделать его неуверенным в себе и стать помехой во время устройства на работу в McKinsey. Однако он превратил свою неуверенность в положительный вызов и превзошел всех остальных.

2. Используйте неудачи как толчок к развитию.

Упорство — это характеристика всех успешных людей. Оно помогает выживать после неудач и двигаться дальше. Пытайтесь, боритесь и не позволяйте неудачному опыту определять вас.

3. Не все всегда происходит так, как вы хотите.

Когда Спрингер смотрит на реализованные дела, он признает, что только треть из них получилась так, как он хотел: "Я убежден, что вы должны быть готовы и к удаче, и к неудаче. Вы не имеете права успокаиваться и расслабляться при каждом подъеме или падении. У вас всегда должна быть энергия двигаться вперед".

4. Великий лидер знает, как использовать сильные стороны людей и объединять сотрудников.

Научитесь объединять людей. Учитесь видеть в них врожденные таланты и используйте это в совместной работе. Развивайте в себе качества, которые помогают находить общий язык с разными людьми и избегать конфликтов.

5. Смирение делает вас лучшим лидером.

Признание того, что всегда есть куда совершенствоваться, — это ключ к тому, чтобы стать отличным руководителем. Спрингер говорит, что будущее лидерства — это не жесткое управление через свое эго, а здоровое уважение к коллегам в рамках экосистемы.

6. Существует трехкомпонентная формула оценки людей.



- Ваш "ум" или ваши навыки

- Ваше эго

- Усердие, с которым вы работаете

Оценивайте себя по формуле: S (ваш ум и сильные стороны) / E (ваше эго). Полученное значение возведите в степень того, насколько усердно вы работаете. "Если мое эго становится слишком высоким, оно уничтожает другие компоненты", — говорит Спрингер. "Со временем вы можете улучшить некоторые из своих навыков и развить другие сильные стороны. Однако вы всегда должны контролировать ваше эго и стараться работать как можно усерднее. Умение контролировать эти компоненты формулы оказывает значительное влияние на ваше движение вперед".

7. Иногда полезно поставить карьеру на паузу.

После совершения одной крупной сделки по продаже компании (еще до DocuSign) Спрингер решил поставить карьеру на паузу и заняться воспитанием двух маленьких сыновей. Он вспоминает об этом времени, как об одном из лучших своих личных и профессиональных решений. "Мужчинам следует чаще выбирать отцовство, а не работу, вместо того, чтобы заставлять женщин делать это".

8. Сочувствие — ключ к успеху.

Спрингер учит своих сыновей тому, что их жизнь будет более счастливой, если они будут помогать другим: "Мы слишком вовлечены в наши клубы мальчиков и девочек. Нужно уделять внимание и время не только нашим деньгам, но и тому, что делает нас более человечными".

9. Будьте лидером-слугой и помогайте сотрудникам добиваться их успеха.

Вернувшись к работе после четырехлетнего перерыва в карьере, Спрингер поняла, что раньше очень мало помогал молодым специалистам развивать их карьеру. Сейчас он искренне верит в лидерство служения и ставит во главу угла успех сотрудников. Таким образом, он формирует большее доверие и лояльность в компании.

10. Нанимайте умных людей с опытом и позвольте им управлять.

Ни один человек не может быть экспертом во всем. Знайте области, в которых вы не обладаете нужными знаниями. Нанимайте людей с таким опытом и позвольте им управлять. "Мы нанимаем умных людей не для того, чтобы говорить им, что они должны делать; мы нанимаем умных людей — поэтому нам не нужно указывать им, что делать", — говорит Спрингер.

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11. Четко понимайте, как вы проводите время.

Важно знать, когда вам действительно необходимо проводить долгие часы в офисе, а когда это не нужно. Спрингер признает, что раньше был одним из тех людей, которые чувствовали себя успешными, отмечая выполнение задач в списке дел. Он тратил массу времени на то, что по сути не приносило стратегического результата. Сейчас он четко знает, когда ему нужно быть в рабочем режиме, а когда он может отключиться и просто поиграть со своими детьми.

12. Избавьтесь от мелочей, чтобы сосредоточиться на большем.

Спрингер использует технику "желтого стикера". Он говорит, что если что-то не помещается на стикер, значит, это слишком сложно. Также он требует от всех сотрудников присылать короткие презентации за день до назначенной встречи. По его мнению, это помогает всем быть более продуктивными, сосредоточенными и внимательными. А, значит, быть теми, кто умеет решать проблемы и достигать результата.