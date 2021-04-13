Джит Кун До для бизнеса: 3 урока предпринимательства от Брюса Ли

Генеральный директор Build a Business Success Secrets Брэндон С. Уайт с детства восхищается Брюсом Ли, известным актером, режиссером, мастером боевых искусств, учителем и философом. Ли, по мнению Уайта, был поистине интересным человеком с увлекательным подходом к жизни, которое выразилось в созданной им философии Джит Кун До (JKD). В переводе с кантонского Джит Кун До означает "путь опережающего кулака".

Многие считают, что этот стиль боевого искусства был создан Брюсом Ли. На самом деле, стиль Ли заключался в том, чтобы вообще не иметь стиля. Фонд Брюса Ли описывает главный постулат JKD следующим образом: "Используй отсутствие пути как путь; и отсутствие ограничений, как единственное ограничение".

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Философия Ли при разработке JKD была проста: впитывать то, что полезно, отбрасывать ненужное и добавлять то, что является уникальным для вас. Чтобы создать JKD, он изучил все существующие боевые искусства и выбрал из них то, что он мог бы использовать. Затем он выбросил вещи, которые, по его мнению, не работали, и добавил собственные уникальные приемы. Подобный подход может быть очень эффективным как часть бизнес-стратегии, уверен Брэндон С. Уайт.

Принципы, которые лежат в основе большинства, если не всех, успешных предприятий:

1. Вам не нужно изобретать совершенно новый продукт, чтобы добиться успеха в бизнесе.



Возьмем, к примеру, предпринимателя Стива Джобса. Он не изобрел цифровое устройство, которое воспроизводит песни, не придумал мобильный телефон и даже не создал первый компьютер. Он выбрал лучшие части из существующих вещей, избавился от плохого и добавил собственную уникальность. Это и сделало Apple такой успешной.

Но вам не обязательно быть Стивом Джобсом, чтобы использовать философию Брюса Ли. Уайт это делал с несколькими компаниями, в том числе основанной им File Finder, которая помогает быстрее находить потерянные файлы. Он придумал эту идею, когда его жена изо всех сил пыталась собрать данные за несколько лет, чтобы передать их новому контакту. Система работает также, как наш мозг: вместо поиска по ключевым словам в имени файла вы можете искать по тому, как вы его вспомнили (например, по времени года, когда вы получили файл или где вы находились, когда открывали его).

Конечно, Уайт не изобретал функцию поиска — это произошло еще в каменном веке, когда кто-то впервые устроил свою пещеру так, чтобы иметь возможность найти молот. Но он взял лучшее из "поиска", отбросил худшее и добавил уникальный компонент: психологический фон и понимание человеческого мозга.

2. Сосредоточьтесь на развитии своих сильных сторон, а не на устранении слабых.



Мы все можем многому научиться у Ли — его философия, трудовая этика и стремление быть лучшими в своей области. Ли постоянно использовал свои сильные стороны вместо того, чтобы сосредоточиться на своих слабостях. Уайт уверен, что опираться на то, в чем вы хороши, и строить свою компанию на этой основе — это разумная тактика для любого предпринимателя.

Если вы по своей природе не очень хороши в определенном аспекте своего бизнеса, наймите кого-нибудь, кто займется этим, как можно скорее! Не тратьте драгоценное время на то, чтобы заниматься этим самостоятельно.

Ли работал, чтобы стать абсолютным мастером своего дела, и в бизнесе нужно быть постоянно сконцентрированным, чтобы превратить идею в проект, проект в продукт, а продукт в бизнес. Тот же Стив Джобс в свое время понял, что как продавец и разработчик идей он намного лучше, чем программист или компьютерный инженер. Его слабости восполнил своими сильными сторонами Стив Возняк и вместе получилось 1 + 1 = 3.

Слабость Уайта в том, что ему быстро надоедают мелкие детали, поэтому для своих проектов он всегда ищет соучредителя или топ-руководителя, который очень любит заботиться о деталях. Признание своей слабости — это ваша сила. Опирайтесь на это.

3. Нет никаких ограничений в том, чего вы можете достичь.



"Если вы всегда ограничиваете все, что вы делаете, эти ограничения распространятся на вашу работу и на всю жизнь", — говорил Ли. "Нет никаких ограничений. Есть только плато, и вы не должны на нем задерживаться. Вы должны выходить за его пределы".

Современный пример человека, живущего на основе этой философии, — Илон Маск. У Маска есть способность не позволять никому навязывать ему какие-либо ограничивающие убеждения. Он отвергает любые ограничения и просто спрашивает: "Почему бы и нет?" Почему коммерческая компания не может построить отличные ракеты и отправиться на Луну? Почему электромобили не могут иметь большой запас хода и быть такими же комфортными, как автомобили с бензиновым двигателем? Почему мы не можем связать человеческий разум с компьютером, чтобы увеличить скорость работы? Почему мы не можем пробурить туннель под землей и быстрее перевозить автомобили из одного города в другой?

Одно из серьезных препятствий, которое приходится преодолевать предпринимателям, — это осознание того, что они могут построить успешную компанию, продать ее и жить той жизнью, о которой мечтали. Уайт с женой десять лет жили в доме стоимостью в семизначное число и площадью 130 квадратных метров на берегу океана. И иногда эта жизнь казалась им пределом, который они могли не преодолеть. Но Уайт считает, что предприниматель должен верить: он может делать то, в чем не уверен.

Подумайте об этом и всегда удерживайте эти мысли в голове. В противном случае сомнения съедят вас, и вы не сможете пережить тяжелые времена.

Если вы никогда не интересовались JKD, сделайте это. Вы будете удивлены, как многому мастер боевых искусств может научить вас предпринимателей.