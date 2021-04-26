TED-доклад: как измерить коэффициент адаптивности и потенциал человека

Натали Фратто, венчурный инвестор, которая проводит массу интервью с основателями стартапов. И, в первую очередь, она ищет в человеке не интеллект или харизму, а способность к адаптации. В своем докладе на TED, Натали рассказала о трех способах измерения "коэффициента адаптивности" (AQ) и о том, почему это важно для бизнеса и для жизни.

"В прошлом году я познакомилась с 273 основателями стартапов. Каждый из них искал деньги для своего бизнеса. Будучи инвестором в сфере технологий, моей целью было пообщаться с каждым, кого я встретила, и быстро определить, кто действительно обладал потенциалом создать что-то стоящее.

Но что делает человека первоклассным предпринимателем? Этот вопрос я задаю себе ежедневно. Некоторые венчурные инвесторы делают свои вложения, основываясь на предыдущем опыте предпринимателя. Учились ли они в университете Лиги плюща? Работали ли в ведущей компании? Уже выдвигали какую-нибудь стоящую идею? Насколько умен этот человек?

Другие оценивают предпринимателей по их эмоциональному интеллекту, или EQ. Насколько хорошо у этого человека развиты организаторские способности и сможет ли он создать отношения покупатель-продавец?

Для оценки предпринимателей я пользуюсь другой методикой, в ней нет ничего сложного. Я ищу признаки одной специфической черты. Это не IQ и не EQ. Это адаптируемость: насколько хорошо человек реагирует на неизбежные перемены и на большое их количество. Это для меня единственный определяющий фактор. Я глубоко убеждена, что адаптируемость — это одна из форм интеллекта, а наш адаптивный коэффициент, или AQ, можно измерить, тестировать и улучшать.

Но AQ хорош не только для основателей стартапов. Думаю, он становится все более важным для всех нас. Потому что мир стремительно ускоряется. Мы все знаем, что изменения в технологиях идут семимильными шагами, что заставляет наш мозг на это реагировать. Будь то приспособление к новым условиям работы, вызванным внедрением автоматизации, меняющаяся геополитика в более глобализированном мире или просто изменения в семейных и личных отношениях. Каждый из нас, один или в коллективе, корпорации или даже правительства, вынуждены бороться с бо́льшими изменениями, чем когда-либо прежде в истории человечества.

Три приема измерения AQ

Так как же мы оцениваем нашу адаптивность? Я использую три приема, когда встречаюсь с основателями.

Первый прием. Вспомните ваше последнее собеседование. Какие вопросы вам задавали? Что-то вроде: "Расскажите, когда..." Так? Я же, наоборот, чтобы выяснить степень адаптивности кандидата, люблю задавать вопросы типа "а что, если":

– А что, если ваш постоянный источник дохода неожиданно исчезнет?

– А что, если из-за аномальной жары в ваш магазин не придет ни один покупатель?

Вопросы "а что, если" вместо вопросов о случившихся событиях заставляют мозг моделировать ситуации, придумывать различные варианты событий в будущем. То, насколько у человека сильна фантазия, а также количество возможных сценариев может рассказать мне о многом.

Моделирование ситуации — это своего рода безопасная тест-площадка для развития адаптивности. Вместо того, чтобы проверять, как вы воспринимаете и анализируете информацию, например посредством IQ-теста, данная практика позволяет понять, как вы распоряжаетесь ограниченной информацией, чтобы достичь определенной цели.

Второй прием. Его я использую для определения адаптивности, — увидеть в человеке способность отказываться от прежних навыков и знаний. Те, кто способен активно разучиваться, бросают вызов старым знаниям и стремятся "переписать" их при помощи новой информации. Похоже на то, как компьютер запускает очистку диска. Например, Дестин Сэндлин, который запрограммировал велосипед поворачивать налево, когда руль поворачивает направо, и наоборот. Он назвал его "Велосипед, переворачивающий мозг", и чтобы научиться более-менее прилично на нем ездить, ему потребовалось почти восемь месяцев. Тот факт, что Дестин смог разучиться ездить на обычном велосипеде, чтобы освоить новый, говорит об удивительных возможностях нашей адаптивности. Она не является неизменной. Каждый из нас имеет возможность ее улучшить, если проявит настойчивость и упорство.

Последними словами в автобиографии Ганди были: "Мне нужно преодолеть много трудностей на пути к самоуничижению". Очень часто на своем жизненном пути он пытался вернуться к образу мышления новичка, к нулю. Забыть то, что знал. Думаю, в его случае будет справедливо сказать, у Ганди был высокий AQ коэффициент.

Третий прием. Им я пользуюсь, оценивая предпринимательские качества, — поиск людей, которые являются исследователями в жизни и в бизнесе. Существует некая природная напряженность между поиском и потреблением. И все вместе мы склонны переоценивать потребление. Вот что я имею в виду. В 2000 году некий человек всеми правдами и неправдами добился встречи с Джоном Антиоко, генеральным директором Blockbuster, чтобы предложить сотрудничество по выводу Blockbuster в онлайн-бизнес. Джон со смехом выгнал его из кабинета: "У меня миллионы реальных покупателей и тысячи успешных розничных магазинов. На чем мне нужно сосредоточиться, так это на деньгах".

Но на той встрече присутствовал еще кое-кто, это был Рид Гастингс, основатель Netflix. В 2018 году доход Netflix составил $15,8 млрд, в то время как Blockbuster был объявлен банкротом в 2010 году, ровно 10 лет спустя после той встречи. Генеральный директор Blockbuster был сосредоточен на эксплуатации своей уже довольно успешной бизнес-модели настолько сильно, что не видел "дальше собственного носа". Таким образом, его предыдущий успех стал врагом его способности к адаптации.

Для основателей, с которыми я работаю, я определяю исследование как постоянный поиск. Никогда не зацикливаться на успехе, а продолжать искать то, что может привести к гибели. Когда я только начала изучать адаптивность, меня больше всего вдохновило то, что ее можно развивать. У каждого из нас есть возможности развивать навыки адаптации. Представьте, что это мышца, которую нужно натренировать. Не отчаивайтесь, если на это уйдет много времени. Помните Дестина Сэндлина? Ему потребовалось восемь месяцев, чтобы научиться ездить на том велосипеде.

Со временем использование приемов, которые я применяю к стартаперам: "а что, если"-вопросы, активное отучивание и приоритет исследования над потреблением, сделают вас хозяином положения — в следующий раз, когда большие перемены появятся на горизонте, вы уже будете к ним готовы.

Наступает будущее, где IQ и EQ будут не так важны по сравнению со способностью к адаптации. Надеюсь, данные приемы помогут вам развить свой собственный AQ".