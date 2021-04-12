FOBO: Как не попасть в ловушку выбора из бесконечных вариантов

Вероятно, вы знакомы с термином "синдром упущенной выгоды" (в английском варианте FMO). Он связан с ощущением, как будто у других людей все в жизни гораздо интереснее, чем у вас. Но существует еще более опасный синдром — "страх упустить лучший вариант" (в английском варианте FOBO).

Мы живем в мире, наводненном вариантами. Даже когда-то простые решения, например, выбор ресторана или совершение ежедневных покупок, сейчас излишне анализируются. Проблема стала еще заметнее из-за технологий. Чтобы купить белые шнурки онлайн, вам придется просмотреть тысячи вариантов и прочитать сотни отзывов. Это огромный объем информации, которую нужно обработать для покупки всего лишь двух веревочек, стоящих дешевле вашего утреннего латте.

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Скорее всего вы испытали FOBO, когда не могли выбрать что-то одно из списка полностью идентичных вариантов. Это симптом культуры, видящей ценность в сборе и хранении как можно большего количества вариантов. Возможно вы удивитесь: "Что в этом плохого?" Разве наличие множества хороших вариантов не является преимуществом?

Проблема состоит в том, что FOBO вызывает необходимость слишком сложного анализа, который может отрицательно повлиять и на личную жизнь, и на карьеру. Принимая решения неуверенно, вы теряете ценное время и энергию. К счастью, есть способ преодолеть FOBO.

Принимая любое решение, сначала оцените его возможные последствия, и это сформирует у вас стратегию принятия этого решения. В ситуации выбора у вас, на самом деле, происходит выбор всего лишь из трех вариантов: с серьезными, небольшими и нулевыми рисками.

Нулевые риски. Это мелочи жизни, когда практически все ответы будут верными, а через пару часов вы даже и не вспомните, что принимали решение. Хороший пример — это выбор того, что посмотреть по телевизору. Когда есть тысячи передач, так легко растеряться. Но неважно, что вы выберете, ведь никаких последствий у вашего выбора, в сущности, нет. Так что, уделяя более пары секунд на FOBO, вы тратите непозволительно много энергии. Нужно просто двигаться дальше.

При принятии решений с нулевыми рисками главное — это предоставить выбор Вселенной. Например, вы можете сократить число вариантов до двух, а потом подкинуть монетку. Или можете попробовать спросить часы. Назначьте каждому из вариантов по половине циферблата, и посмотрите на часы — пусть секундная стрелка подскажет вам, что выбрать.

Небольшие риски. Они имеют последствия, но не глобальные. К тому же есть масса приемлемых вариантов. Большинство рутинных задач на работе, типа покупки принтера, бронирования отеля или выбора места для собрания вне офиса, традиционно не несут серьезного риска. Нужно обдумать свое решение, но этот выбор не из разряда "либо пан, либо пропал". И вы, скорее всего, забудете о нем максимум через пару недель. Опять же, решение может быть принято за вас. Но вам не обойтись без критического мышления, ведь какие-то риски существуют.

Установите базовые критерии, выберите того человека, который даст вам рекомендации и затем следуйте этому совету. Старайтесь воздержаться от соблазна обсудить возможные альтернативы. Вашей задачей является решение, а не откладывание дела.

Серьезные риски. Теперь, когда вы уже разобрались с двумя видами решений, у вас появилось время, и оно потребуется для работы с более важными решениями. Это такие вещи, как "какой мне купить дом" или "на кого мне работать". Так как ставки высоки и выбор повлечет долгосрочные последствия, то лучше сделать все правильно. Прежде чем начать, давайте оговорим базовые принципы, которые будут вашим ориентиром:

- Во-первых, поймите, что вам важнее всего, и установите соответствующие критерии.

- Во-вторых, соберите нужные факты. Убедитесь, что вы собрали данные по всем вариантам. Так вы будете уверены, что действительно принимаете осознанное решение.

- В-третьих, не забывайте, что FOBO, в сущности, приходит, когда вам сложно выбрать один из ряда совершенно приемлемых для вас вариантов. То есть, что бы вы ни выбрали, можете быть уверены, что отрицательные последствия ограничены.

Теперь, когда вы установили основные правила, можно начинать процесс. Сначала, полагаясь на интуицию, определите главный для вас вариант, затем сравните его по очереди с каждым из остальных вариантов. Всякий раз выбирайте на основании критериев лучший вариант из двух, а другой отбрасывайте. В этом и состоит трюк, который помогает избавиться от FOBO. Когда вы исключаете вариант, он исчезает навсегда. Если возвращаться к отброшенным вариантам, есть риск зайти в тупик. Повторяйте сравнение, пока у вас не останется один окончательный вариант.

Если следовать этой системе, то скорее всего вы придете к решению самостоятельно. В редких случаях, зайдя в тупик, вы передадите принятие окончательного решения небольшой группе специалистов, которым доверяете и которые владеют знаниями и ориентируются в конкретном вопросе. Привлеките группу не более чем из пяти человек (нечетное количество — идеальный вариант), чтобы у вас, при необходимости, был решающий голос.

Теперь, когда выбор сделан, остается последний рубеж. Не меняйте свое решение. Никто вам не даст гарантии, что оно было идеальным. Но поверьте, миллионам людей никогда не придется пережить FOBO, поскольку они живут в ситуации войны, бедности или болезней. У вас же масса возможностей, чтобы принимать решения в своей жизни. Вы можете не получить всего, что хотите, но само наличие выбора уже значимо. Фактически это подарок. Используйте его на 100%.