TED-доклад: 3 шага, чтобы избавиться от выгорания на удаленной работе

Многие уверены, что удаленная работа — это мечта интроверта: сидишь себе дома, спрятавшись от мира за монитором компьютера, часто, так и оставшись в пижаме. В действительности же для большинства интровертов удаленная работа — настоящий кошмар.

Пандемия вынудила многих из нас оставить офисы, и теперь мы изнываем от нового порядка удаленной работы: слишком много экранного времени, нехватка границ между работой и домом, нескончаемые видеоконференции. Все, что делает удаленную работу сложной для интровертов, делает ее сложной для всех. Бесспорно, худшая часть удаленной работы — видеозвонки. Постоянное сидение перед камерой можно приравнять к выступлению на сцене. Если рабочий день спланирован плохо — на "сцене" мы проводим по несколько часов ежедневно. Мало того, мы лишены всех нюансов невербальной коммуникации. На экране видны лишь головы, что едва можно приравнять к реальному человеческому контакту. Все еще больше усугубляет состояние социальной тревожности. Все эти процессы требует очень много энергии. А значит самое главное для нас сейчас — научиться беречь свою энергию.

Шаг 1

Во-первых, обратите внимание на процесс и режим дня. Как бы нас не утомляли поездки на работу, это был некий ритуал, проводивший границу между работой и домом. Нам это необходимо. Для многих те маленькие перерывы в течение рабочего дня — выпить чашечку кофе или поговорить с коллегой — тоже исчезли. Во время подобных ритуалов я, например, могла собраться с силами, настроиться на работу и привести в порядок мысли перед новым рывком. Так как же мы можем воссоздать эти границы дома? Секрет кроется в намерении. Можно подобрать определенную музыку или освещение, поговорить с другом. Можно запланировать прогулку в определенные часы, или дыхательную практику, или упражнения на растяжку перед работой — что угодно, лишь бы это помогло вам обозначить границу между работой и отдыхом.

Шаг 2

Во-вторых, необходимо контролировать ритм, место и личное пространство. В данном контексте ритм — это то, как мы чередуем энергозатратные события с теми, что нас подпитывают. Так, можно запланировать меньше видеоконференций — не забывайте, что они требуют энергии. Или начать выделять время для отдыха после видеоконференций, как Опра Уинфри да и многие другие ораторы-интроверты. Вы можете взять в расчет время суток. Подумайте, в какое время вы особенно полны энергии и оставьте остальное время для спокойной работы.

Что касается вашего рабочего места, организуйте его так, чтобы обозначить границы. Даже если вы работаете на кухне, обустройте полноценное рабочее место. Что касается личного пространства, каждый день оставляйте время, чтобы уединиться, в том числе от детей. Это действительно очень важно, чтобы эмоционально не выгореть.

Шаг 3

И наконец, если вы руководитель, на вас лежит особая ответственность — помочь сотрудникам сохранить их ритм, место и личное пространство. Управляйте собранием во время видеоконференций. Даже удаленно, болтливые экстраверты часто перетягивают внимание на себя. Чтобы каждый мог быть услышанным, спланируйте структуру звонка, озвучьте правила общения и сведите свободный обмен идеями к минимуму. Метод мозгового штурма может вызвать тревогу и выбить интровертов из колеи. Вместо этого позвольте каждому написать свои идеи заранее, перед групповым созвоном.

Отдавайте предпочтение звонкам без видео. Исследования показывают, что мы передаем больше эмоций и нюансов общения, общаясь без видео. Попробуйте асинхронную коммуникацию для более сложных случаев, когда требуется общение один на один. Вы можете позаимствовать идею у Роберта Глейзера: запишите на телефон голосовое сообщение или видео, объясняя свою точку зрения и отправьте своему коллеге. Так у него будет возможность отреагировать и ответить в своем ритме.

Наряду со всеми текущими трудностями, у нас появились и возможности. Удаленная работа никуда не денется, не надо бездумно переносить старые офисные привычки на удаленную в новые условия. Создайте нечто лучшее. Для начала спросите своих коллег-интровертов, каким они видят идеальный рабочий день, а дальше вы сможете разобраться сами.