Риск — благородное дело: 5 способов перестать бояться неопределенности

Наш мозг настроен на обеспечение нашей безопасности во всех смыслах. Однако, повторяя одни и те же действия постоянно, мы никогда не придем к желаемому результату. Чтобы получить что-то другое, нужно сделать как-то иначе. И чаще всего это значит, что нужно рискнуть.

Но мы настолько боимся неизвестности, что в большинстве случаев теряем возможности для развития и достижения того, чего хочется. Однако несмотря на наши инстинкты в обеспечении безопасности, есть способы научиться разумно рисковать и использовать шансы, которые дает жизнь.

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Определите свои круги контроля



В своей книге "7 навыков высокоэффективных людей" Стивен Р. Кови объяснил, какова будет наша точка максимальной эффективности, когда мы будем действовать из сферы прямого контроля. Когда мы направляем свою энергию и внимание на попытки изменить вещи, не относящиеся к этой сфере, мы испытываем дискомфорт и боль, с которыми, возможно, не способны справиться. В результате мы становимся слишком уязвимыми и нам требуется долгий процесс восстановления.

Смотрите на сферы контроля, как на три круга:

Круг контроля — внутренний. То, на что вы имеете прямое и полное влияние:

- Ваши мысли.

- Ваши выборы.

- Ваши решения.

- Ваше поведение и действия.

- Ваше настроение.

- Ваше психическое состояние.

- Ваши отзывы и реакции.

- Ваше психическое, эмоциональное и физическое состояние.

Круг влияния — внешний. То, на что вы можете повлиять. Вы не можете напрямую контролировать это, но то, как вы действуете из своего круга контроля, может иметь волновое воздействие на людей и ситуации вокруг вас:

- Ваши отношения, счастье, безопасность и благополучие ваших детей.

- Как другие реагируют на вас, как они вас воспринимают.

- Ваша продуктивность работы, независимо от того, получили ли вы повышение или нет.

- Кто подписан на вас в социальных сетях.

- За кого вы голосуете.

- Ваше развитие навыков, повышение компетенции.

- Успех вашего бизнеса.

Круг беспокойства — внешний. Это ситуации и отношения, которые вы считаете важными для себя. То, что вы не можете контролировать, но это влияет на вас:

- Системы и учреждения (например, ваш работодатель, правительства).

- Экологические проблемы.

- Экономика.

- Природные явления и катастрофы.

Если вы не привыкли принимать риски, начните с той сферы, в которой у вас самый высокий уровень контроля. У вас будет больше шансов на успех, вы увеличите свою способность оценивать, планировать и реализовывать риски. Это придаст вам уверенности в будущем.

Используйте игровой подход



Психическое и эмоциональное давление, которое мы оказываем на себя для достижения определенных результатов, увеличивает влияние восприятия возможных последствий риска. Часто мы думаем, что ставки очень высокие. А что если посмотреть на ситуацию иначе?

Когда исследователь Итамар Шац проанализировал рискованное поведение участников, изучающих иностранный язык, он обнаружил, что методы геймификации повышают их рискованное поведение, а также их производительность и уверенность в себе. Аналогичное исследование было проведено Игнасио Гарсиа для изучения эффективности популярного приложения для изучения языков Duolingo, которое выявило, что использование подходов геймификации улучшает обучение пользователей. Учащиеся продвигаются на более высокий уровень, получая баллы за правильные ответы и имея несколько возможностей ответить на каждый вопрос. Они чувствуют себя свободнее и не зацикливаются на возможной неудаче.

Обдумывая риски, на которые вы можете пойти, спросите себя:

- Есть ли способ геймифицировать это?

- Как я могу добавить больше удовольствия и интереса в процесс принятия риска?

- Могу ли я привлечь других людей к участию в рискованном процессе?

- Могу ли я создать собственную систему вознаграждений?

Вознаграждайте себя и отмечайте каждый раз, когда вы принимаете на себя риск, независимо от того, достигнете ли вы своей главной цели. У вас разовьется эмоциональная привязанность к рискованным действиям и вы повысите уверенность в своих силах.

Управляйте последствиями



Вы бы не выпрыгнули из самолета без парашюта и не прыгнули бы с парашютом, не зная и не соблюдая правил безопасности. Вы точно готовитесь к прыжку. И при этом всегда остается риск того, что события будут разворачиваться не так, как вы планировали.

Мы с большей вероятностью идем на риск тогда, когда, по нашему мнению, негативные последствия могут быть минимальными или когда мы уверены в том, что можем управлять последствиями. Как же минимизировать негативные последствия?

Оцените уровень риска и устраните разрыв между необходимыми и имеющимися ресурсами. Проведите простой анализ потребностей на основе того, что, по вашему мнению, требуется для принятия риска, и того, что у вас есть для удовлетворения этих потребностей. Выделите то, на что вы можете повлиять.

Физический уровень:

- Достаточно ли у вас знаний, чтобы склонить вас к принятию риска?

- Какое оборудование вам нужно, чтобы увеличить ваши шансы на успех?

- Какие навыки и технические знания вам нужны?

- Что еще вам нужно узнать или приобрести, чтобы повысить вероятность успеха до 51% или выше?

Эмоциональный уровень:

- Когда вы думаете о риске, как вы вероятнее всего отреагируете на негативные последствия?

- Какие варианты поддержки и стратегии могут поддержать вас в случае неудачи?

Ментальный уровень:

- Как вы в настоящее время воспринимаете риск?

- В каком психическом состоянии вы думаете об этом? Вам нужно справиться с негативными эмоциями или успокоиться?

- Какие ментальные упражнения помогут вам подготовиться к риску? Вам этого достаточно?

- Можете ли вы предвидеть, какое психическое состояние у вас будет в случае неудачи? Что вы предпримете в этом случае?

Ответы на эти вопросы не только помогут вам определить, на какой риск следует пойти. Вы почувствуете большую уверенность и контроль над тем, чтобы максимально увеличить шансы на успех.

Управляйте эмоциями



Если у вас нет достаточного количества показателей, по которым можно было бы измерить величину риска, вы бессознательно будете полагаться на свои эмоции. Фактически, наши эмоции влияют на уверенность в себе и эффективность в ситуациях, которые мы считаем рискованными, в гораздо большей степени, чем мы можем себе представить.

Недавнее исследование, проведенное в Университете социальных и гуманитарных наук в Польше, показало три интересных результата:

1. Наше эмоциональное состояние влияет на наше восприятие риска.

2. Когда мы сосредотачиваемся на негативных последствиях риска, мы воспринимаем риск как нечто большее, чем есть на самом деле.

3. Стресс, не имеющий отношения к самому риску, побуждает участников воспринимать риск как более высокий. Таким образом, чем больше мы в целом подвержены стрессу, тем большим нам кажется риск.

Подумайте, какие стрессовые факторы могут влиять на ваше психическое и эмоциональное состояние, когда вы планируете, готовитесь и принимаете риск. Можете ли вы их уменьшить или устранить эти факторы? Помните, что не существует на 100% идеального времени для риска, но всегда можно определить оптимальное.

Вознаграждайте себя



Принимая на себя риск, мы хотим достичь какой-то цели. Но если мы устанавливаем вознаграждения только при условии достижения желаемого результата, у нас появляется масса возможностей для отказа, когда риск кажется слишком большим. Нам необходимо прописать достаточно веские причины для того, чтобы оставаться на выбранном пути.

Постарайтесь находить положительное на всех этапах: оценка размера и типа риска, планирование и подготовка, принятие риска, возможные последствия и их появление. Поздравляйте и вознаграждайте себя за завершение каждого этапа. Отмечайте этот момент, независимо от того, пойдете вы дальше на риск или нет.

Если все-таки решаете принять риск, похвалите себя за то, что идете в дискомфорт ради своего развития. Тестируйте. Пробуйте. В любом случае вы разовьете новое умение, навык, компетенцию. Вы достигнете прогресса, независимо от конечного результата.

В апреле 2020 года НАСА отметило 50-летие миссии "Аполлон-13". Эта миссия называется "успешной неудачей", когда команда благополучно вернулась на Землю, несмотря на взрыв, помешавший их цели приземлиться на Луну. Независимо от того, преуспеваем мы или нет, мы должны вознаграждать себя за усилия, которые мы приложили, чтобы отправиться в путь.

Посмотрите на все аспекты ситуации: хорошие и плохие. Проанализируйте их и двигайтесь. Если вы посмотрите достаточно внимательно, каждый аспект риска принесет вам пользу. По мере того как вы меняете то, что означает для вас риск, вы можете начать иначе относиться к риску. Вместо беспокойства и стресса у вас начнут появляться интерес и стремление.