Антиэтикет для Zoom: чего не стоит делать на онлайн-совещании

Чтобы общение в Zoom было цивилизованным и приятным для всех участников, важно соблюдать правила этикета. Конечно, эти правила могут корректироваться в зависимости от корпоративной культуры, но есть несколько общих рекомендаций, которые применимы в любых условиях.

Не отключать звук



"Больше всего участники онлайн-встреч жалуются на людей, которые не выключают звук, когда не говорят", — сказал Ник Лейтон, эксперт по этикету и соведущий подкаста "Вы были воспитаны волками?". "Это такой же отвлекающий фактор, как перешептывание и окружающие шумы во время личной встречи. Но при оффлайн общении мы понимаем, что переговариваться между собой — это грубо. Тоже правило должно выполняться и в zoom-совещаниях".

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Всегда нажимайте кнопку "Выключить звук", когда не планируете ничего говорить.

Сплетничать в чате



Говорить о коллегах в чате — грубо и потенциально может навредить вашей карьере. Ник Лейтон сказал, что по результатам его опроса, это происходит чаще, чем он надеялся.

Одна из участниц опроса рассказала: "Я недавно проводила виртуальное обучение на работе. Во время сеанса видеосвязи на всех экранах появлялось окно чата, где один из моих коллег сплетничал о ведущей, пока я выступала. Сообщение этого коллеги начиналось словами: "Не хочу показаться грубой, но она…". Текст комментария содержал грубое высказывание о манере речи докладчика, и трое из 20 участников упомянули об этом в своих оценочных бланках, а один даже позвонил мне, чтобы пожаловаться напрямую. Я уже знаю, как избежать такого в будущем. Но по поводу этой ситуации не уверена, следует ли мне решать этот вопрос во всеуслышание или просто забыть".

Если вы не говорите что-то человеку прямо в глаза при личной встрече, не делайте этого и в онлайне.

Опаздывать



"Ваша пунктуальность будет оценена по достоинству, и она продемонстрирует ваш профессионализм и ваше уважение ко всем остальным", — сказала Патрисия Росси, эксперт по этикету и автор книги "Повседневный этикет". "В идеале будьте готовы за несколько минут до запланированного времени, чтобы вы могли проверить интернет-соединение и настройки. Это дает вам уверенность в отсутствии технических сбоев".

В контексте Zoom быть вовремя означает, что ваша камера, соединение и микрофон настроены до начала мероприятия.

Перебивать



"Дайте другим людям возможность поговорить", — сказала Дайан Готтсман, национальный эксперт по этикету, автор книги "Современный этикет для лучшей жизни". Монополизация разговора и перебивание других неприятно в социальной среде, но на рабочих встречах это вообще контрпродуктивно.

Используйте функцию "поднять руку". Таким образом вы избегаете перебивания и создания фонового шума.

Выглядеть слишком неформально



"Обратите внимание на свою внешность", — говорит Росси. "Проведение встреч через zoom не означает, что вы должны забывать о своем внешнем виде. В онлайн-общении он имеет не меньшее значение, чем в обычной деловой обстановке. пренебрегать своей внешностью. Придавайте ему такой же уровень важности, как и в обычной деловой обстановке.

Готовьтесь к онлайн-встрече или совещанию, переодевайтесь (хотя бы по пояс), приводите себя в порядок и старайтесь начинать общение в хорошем настроении.

Есть во время общения



"Лучше не есть перед камерой. Хотя бывают компании, которые специально планируют zoom-совещания на обеденное время", — говорит Лейтон. "И чаще всего это те компании, у которых существует принцип — камера должна быть включена всегда, иначе вы не присутствуете на совещании".

Если вы встречаетесь в обеденное время, старайтесь избегать еды, которая может создать неудобную ситуацию или сильно отвлечь вас от общения.

Затягивать время



"Когда закончится разговор или совещание, попрощайтесь и отключитесь от zoom. Если у вас нет договоренности с кем-то пообщаться неофициально, завершайте встречу вовремя, чтобы вы и другие люди могли перейти к решению прочих заданий. Встреча не должна длиться более полутора часов — это очень утомляет", — сказала Джулиэт Митчелл, эксперт по этикету.

Важно уважать время людей в течение рабочего дня и стараться работать эффективно. Единственный нюанс: если вы являетесь организатором встречи, подождите, пока все остальные выйдут из разговора, и только потом отключитесь сами.

Несоответствующий фон



"В каждой компании может быть свое понимание "подходящего" фона. Не забывайте об этом, когда делаете свой выбор, оформляя профиль в zoom", — рекомендует Лейтон.

Если вы не планируете использовать виртуальный фон, постарайтесь выбрать место, которое будет выглядеть презентабельно — никакого беспорядка, постеров на стенах или милых безделушек на заднем плане.

Не вовлекаться



"Включайте камеру", — советует Готтсман. "Некоторые люди не хотят это делать, поскольку нервничают перед камерой. Но это сразу создает барьер. Если вы категорически не хотите "присутствовать лично", пишите в чате, задавайте вопросы — участвуйте в какой-либо форме".

Убедитесь, что ваша камера устойчива и расположена на уровне глаз, чтобы вас было хорошо видно во время встречи.

Онлайн-совещания — это уже наша реальность. И нам придется научиться соблюдать правила этикета, чтобы общение проходило максимально продуктивно для всех и не становилось дополнительным стрессовым фактором.