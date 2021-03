Слушать и развиваться: 6 подкастов по HR-трендам и лайфхакам

Человек всегда на первом месте. Именно такой тренд сегодня наблюдается во всех сферах жизни и бизнеса. Естественно, что одно из первых направлений, которое должно перестроиться, — управление персоналом. Мы подобрали шесть лучших подкастов на эту тему.

Умных любят



Подкаст образовательной платформы LABA, который будет полезен и HR-ам, и тем, кто хочет больше узнать о нюансах эффективной работы. В подкасте три рубрики:

- "Нам только спросить" — говорят с топ-менеджерами и предпринимателями практически обо всем.

- "Переговорка" — где обсуждаются нюансы эффективной работы (и не только планы и графики).

- "Прочитали-обсудили" — обсуждение с экспертами того, что было прочитано.

Из недавних тем: "Работа не по специальности. Как решиться и все поменять", "Не жадничайте: как "делиться" задачами", "Как высыпаться, чтобы не убиваться кофе днем".

PeopleCast



Подкаст компании PeopleForce для HR-специалистов и владельцев бизнеса. Рассматриваются самые разные темы, в том числе эмоциональное выгорание, обучение персонала, стратегический менеджмент, лидерство и многое другое.

Из недавних тем: "Кто такой лидер 2021", "Роль HR в разработке и реализации стратегии", "Обучение персонала на всех уровнях".

КМБС



Короткие аудиоинтервью с преподавателями Киево-Могилянской бизнес школы (kmbs). Будут интересны тем, кто планирует открыть или вывести на новый уровень свой бизнес. Среди тем: "Бирюзовые организации. Принципы и практики холакратии", "Как HR должен расшифровать потребности бизнеса?", "Партнерство в бизнесе" и другие.

Из недавних тем: "Почему внутренние коммуникации — это отложенные внешние", "Как кризис изменит стратегическое планирование?", "Как управлять талантами в новых условиях".

New.HR Podcast



Авторский подкаст о карьере в IT и digital: собеседования, web-технологии, программирование… Все об IT жизни и жизни в IT.

Из недавних тем: "Как стартапу нанять первых людей на старте и не облажаться", Собеседования глазами кандидата", "Как изменился найм в результате пандемии и кризиса?"



It’s All Recruiting



Подкаст на английском, который ведет Джим Страуд, специалист по социальному рекрутингу и коуч. Он рассказывает о современных технологиях с отличным чувством юмора. Причем уделяет внимание не только рекрутерам, но и кандидатам, разбирая ошибки HR’ов и объясняя, почему одни не понимают других.

Из недавних тем: "Как Facebook может уничтожить LinkedIn за год (...плюс-минус)", "Секреты отличного взаимодействия с кандидатами", "Анонимный поиск работы".

CIPD



Подкаст ведут представители Института управления персоналом и кадрового развития (Chartered Institute of Personnel and Development). Это европейское HR-сообщество, в котором состоят свыше 130000 профессионалов. Они рассказывают о своей практике, естественно, на английском языке. Пожалуй, это один из самых серьезных тематических подкастов.

Из недавних тем: "Никак не рискнули, ничего не выиграли", "От выживания к процветанию", "Руководитель от всего сердца: как оказывать влияние с помощью межличностного общения".