Слушать и развиваться: 6 подкастов для тех, кто хочет изучать английский

Учить иностранный язык нужно, а времени все время не хватает для этого. Отличное решение проблемы — подкасты для изучения английского языка. Мы сделали подборку, в которой есть варианты и для тех, кто только начинает свой путь к знанию английского (подкасты на русском) и для тех, кто уже обладает определенным уровнем владения языком (подкасты на английском).

Учим английский с Don’t Speak

Ведущие подкаста основные моменты объясняют на русском языке, а примеры дают на английском. Часть выпусков посвящена разбору языковых правил, часть — развитию лексики, а часть — советам о том, что почитать и посмотреть, чтобы улучшать свой уровень. Выпуски длятся в среднем 20-25 минут. С июня этого года на подкасте нет новых выпусков, но есть много роликов за период 2019 — первую половину 2020 года, по которым можно улучшить свое знание языка.

EnglishDom

Это подкаст, созданный для быстрого и эффективного изучения английского языка. Создатели подкаста рассказывают об английском на русском и английском, обсуждают фишки языка и его тонкости в разных профессиональных сферах, мотивирует как нескучно и эффективно учить язык. Продолжительность роликов — до 20 минут. Грамматика, лексика (с учетом идиом, специфических слов и выражений, фразовых глаголов), ответы на вопросы. Особое внимание уделяется лексике в профессиональных сферах.

6-Minute English

Подкаст от BBC на английском для тех, кто уже владеет определенным уровнем языка. Каждый выпуск посвящен повседневной лексике, которая подается в виде диалога двух людей, разговаривающих на самые разные темы — от динозавров до покорения Марса Илоном Маском. В дополнение к аудио даются транскрипции диалогов, словарь и вопрос недели, на который можно найти ответ, прослушав программу. Плюс этого подкаста в том, что разговор ведется довольно медленно и его поймут даже те, чей уровень английского пока средний.

General English

Отличный подкаст от Британского совета для начинающих от базового до среднего уровня. Каждый выпуск длится около 25 минут. Ведущие обыгрывают разные жизненные ситуации, обсуждают широкий круг тем из общественной жизни. Довольно живая речь, сравнительно доступная лексика и максимальная приближенность к реальной манере общения носителей английского языка, а также наличие вспомогательных материалов делают этот ресурс особенно ценным. Выпуски можно скачать. Кроме того, есть бесплатные вспомогательные материалы с транскрипциями и упражнениями для проверки полученных знаний.

Podcasts in English

Подкаст с пятиминутными роликами на разнообразные темы и для разных уровней владения языком. Есть много полезных вспомогательных материалов: транскрипции, задания и рабочие таблицы с ответами. Также есть разделы, в которых могут найти полезную информацию те, кто стремится повысить свой уровень бизнес-английского.

Business English Pod

Ресурс будет полезен тем, кто хочет подтянуть свой деловой английский. Здесь есть выпуски, посвященные презентациям, переговорам, совещаниям, собеседованиям и т.д. Правда, вспомогательные материалы доступны только после оформления платной подписки.