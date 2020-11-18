Слушать и развиваться: 6 подкастов для тех, кто хочет построить или изменить карьеру

Иногда от решительного шага в изменении карьеры нас отделяет всего лишь незнание мелких нюансов, которое вызывает страх и ступор. Сделали подборку подкастов, в которых люди, кардинально изменившие сферу своей деятельности, рассказывают о том, как им это удалось.

Работник месяца



Ведущая подкаста беседует с людьми разных профессий и расспрашивает об их работе. Интересно послушать, если вам интересно, чем занимаются те или иные специалисты, а также, если вы хотите кардинально изменить сферу деятельности, но пока не совсем понимаете, куда двинуться. Гостями уже побывали: эксперт по фитнесу, джазовая певица, владелец мебельной фабрики, кастинг-директор, биолог, офис-менеджер, веб-разработчик, ювелир и другие интересные люди.

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180 градусов



Это подкаст о тех, кто не боится перемен и преображает мир вокруг себя. Ведущие берут интервью у людей, не побоявшихся выйти из зоны комфорта — они изменили свою жизнь, кто-то профессиональную, а кто-то личную. Каждая история уникальна. Причина изменений у каждого своя. Но всех гостей объединяет желание двигаться вперед и противостоять неудачам.

Это провал



Подкаст о ситуациях, с которыми иногда сталкивается каждый из нас — о неудачах и ошибках. Иногда в жизни что-то получается, но не сразу. А иногда сразу получается, а потом возникают проблема за проблемой. Как не опустить руки и двигаться дальше? Именно этот вопрос обсуждает ведущая с героями своих интервью и получает весьма разнообразные, а главное, практичные советы.

Неволк



Подкаст о работе и людях, которые ее делают, — от основателей стартапов до членов правления банков, которые рассказывают об особенностях своей карьеры, ежедневной работе и найме. Как пройти собеседование в Google? Где работать без диплома? Здесь можно найти ответы на многие вопросы.

Найди себя



Подкаст о необычных профессиях (фан-менеджер, хаус-мастер, сыровар, нейроэкономист, рисователь глаз, спортивный врач, дознаватель). Около половины выпусков посвящены рассказам о диковинных профессиях. А вторая часть освещает изменения на рынке труда и появление спроса на новые навыки. К сожалению, подкаст перестал обновляться в 2017 году, но от этого он не стал менее интересным для тех, кто ищет свое применение в нестандартных специальностях.

Отработай меня полностью



Карьера у всех развивается по-разному. Кто-то стремительно взлетает вверх, а кто-то идет к своей цели извилистыми дорогами. Ведущие подкаста уверены, что самые интересные возможности предоставляются именно за неожиданными карьерными поворотами. Поэтому и гости, у которых они берут интервью — люди с неординарным карьерным развитием. Например, кто-то ушел с высокооплачиваемой работы в международной компании и начал снимать кино, кто-то уволился из рекламного агентства и стал тревел-блогером, а кто-то, работая в серьезном банке, решил заняться стендапом.