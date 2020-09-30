Слушать и развиваться: 6 подкастов о диджитал маркетинге и этикете в сети

Лет 20 назад мы почти ничего не знали о том, что такое диджитал-маркетинг и с чем его едят. Сегодня профессия диджитал-маркетолога стала одной из самых востребованных. Мы сделали подборку подкастов, которая будет интересна как профессионалам отрасли, так и тем, кто делает только первые шаги в этом направлении.

Gurov Digital

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Известный digital-специалист, директор SMM-агентства Gurov Agency, Павел Гуров рассказывает еженедельные новости об Instagram, Telegram, YouTube и WhatsApp. По крайней мере так проект позиционирует автор. В эпизодах можно найти не только свежие новости из мира диджитал, но и услышать соответствующие прогнозы и лайфхаки, которыми ведущий щедро делится. Полезен тем, кто хочет на конкретных кейсах разобрать, чем конкретный тренд крут и полезен.

Продуктивный Роман

Подкаст рассказывает о совершенно разных темах из мира диджитал: от бизнес-вопросов типа "как запустить успешный стартап" до рассуждений, зачем нужны чат-боты и эффективны ли email-рассылки. У автора обычно три вида выпусков: интервью с основателями стартапов и компаний, дайджест новостей интернет-маркетинга либо выпуски, полностью посвященные одной определенной теме. Подкаст ведет директор агентства интернет-маркетинга Roman.ua Роман Рыбальченко.

Полусладкий подкаст

Подкаст Алексея Ткачука, проектного директора агентства Setters, которого считают блогером №1 в русскоязычном интернете, и Дмитрия Прокопенко — директора по маркетингу Setters. Ведущие в непринужденной форме обсуждают острые темы в маркетинге, рекламе и SMM. Разбирают громкие кейсы, рассказывают, что в них хорошо, а что — не очень, что не нравится в рекламе, и обсуждают новости мира диджитал.

NextMedia Podcast

Подкаст является проектом "Агентства экспертного маркетинга Next Media". Гости обсуждают маркетинг, коммуникации, медиа и продвижение в соцсетях. К примеру, что такое квиз-маркетинг и зачем он нужен; как качество и количество подписчиков влияет на продвижение профиля в соцсетях; какие вопросы задавать клиентам; нужно ли изменять внутри компании индекс NPS.

Среди гостей подкаста — руководитель отдела по развитию новых бизнесов PepsiCo; специалист по маркетингу и коммуникациям компании WaveAccess; основательница сообщества по разработке нестандартных решений для социальных сетей без программистов "Некодинг".

Product&Growth Show

Создатели подкаста Павел Педенко и Ярослав Степаненко — это основатели конференций Growth Marketing Stage и ConfidenceConf. Они общаются с продакт-менеджерами, маркетологами и основателями компаний, чтобы узнать их секреты работы, продуктивности и построения бизнеса. Много внимания уделяется вопросам маркетинга, в том числе, и цифрового.

"Извини, что голосовым"

Подкаст посвящен теме диджитал-этикета. Как вести деловую переписку, поздравлять людей в онлайне и настраивать чат-боты в Телеграмме. Если вы испытываете некоторые проблемы с общением в интернете или вам просто любопытно послушать о разных гранях виртуальной коммуникации, этот подкаст для вас. Каждую неделю автор приглашает в гости социологов, антропологов и диджитал-профессионалов, чтобы обсудить, зачем вообще формулировать правила поведения в онлайн-пространстве. Слушать все эпизоды подряд необязательно — можно просто выбрать интересующую вас тему (например, общение в твиттере).