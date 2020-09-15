Личный бренд: как привлечь внимание и получить аудиторию

Блогеры, тренеры, авторы книг, спикеры и предприниматели делятся своими лучшими советами по продвижению личного бренда.

Их советы могут показаться на первый взгляд простыми. Но ведь именно в простоте кроется наибольшая сила влияния.

Джит Банерджи, предприниматель, спикер TEDx и автор бестселлера "Безграничное мышление"

Перестаньте пытаться использовать социальные сети и просто будьте социальными. Относитесь к платформам социальных сетей и новым связям так же, как и к реальной жизни, будьте людьми.

Заведите блог. Делитесь своим мнением, знаниями и точкой зрения через блог — это самый простой способ показать людям, кто вы есть на самом деле.

Формируйте сеть контактов. То, кого вы знаете, так же важно, как и то, что вы знаете. Ежемесячно выделяйте время, чтобы просто пообщаться с другими людьми.



Будьте уникальным. Не создавайте такой же бренд, как и все остальные. Узнайте, что отличает вас от других, и используйте это, чтобы людям было что о вас запомнить.

Крейг МакБрин, консультант по брендингу и коммуникациям

Не бойтесь прозрачности. То, что раньше было секретом продавцов, сегодня доступно любому покупателю — обнаружить подделку не составляет никакого труда. Но это хорошо и для вас, и для вашей аудитории. Ведь, в конце концов, честность всегда высоко ценится.

Будьте откровенны. Превратите свой жизненный опыт в ценные, вдохновляющие и действенные советы. Расскажите миру о своих больших ошибках и уроках, которые вы извлекли. Нет ничего плохого в том, чтобы показать миру свои внутренние переживания.

Владейте своей нишей. Красивая маленькая ниша — это благо для предпринимателей в Интернете и в обычном мире. Посмотрите на поваров, открывающих маленькие уличные киоски с едой. Раньше эти люди работали на кого-то, а теперь занимаются любимым делом и сами им владеют.

Чейз Ривз, дизайнер потрясающих веб-сайтов и соучредитель Fizzle

Отвечайте за то, что делаете. Если вам небезразлично то, что вы делаете — это чувствуют все, и ваши клиенты в том числе. Если вам все равно — не делайте этого.

Научитесь быть собой и на странице блога, и в аудио подкасте, и в видео. Это тяжело, но оно того стоит.

Просыпайтесь на рассвете и работайте следующие 8 лет. К тому времени у вас, вероятно, будет довольно хороший бренд.

Марли Уорд, предприниматель, стратег по маркетингу, спикер

Будьте собой настоящим. Нет лучшего способа установить прочную и значимую связь со своей аудиторией, чем быть самим собой. Не бойтесь говорить о том, о чем другие люди не говорят. Примите то, что всегда будут люди, которым вы или ваш бренд не будет нравиться.

Будьте последовательны. Ваш бренд связан не с вашим логотипом, а с общим опытом, который вы предоставляете своим клиентам. Это обещание, на котором вы строите свой бизнес.

Будьте полезны. Люди так жаждут вдохновения, смысла и правдивости. Создавайте контент, который стремится воплотить эти качества, и он будет жить собственной жизнью. Если вы создаете бренд, основанный на людях, которым хотите служить (а не на себе), ваш личный бренд всегда будет иметь силу и охват.

Хайме Тарди, ведущий очень популярного шоу "Потенциальный миллионер"

Планируйте быть на вершине. Что сделали бы 10 лучших? Думайте так, как будто вы уже являетесь крупным брендом.

Вкладывайтесь в советы. Трудно выйти из собственного взгляда на жизнь. Спросите людей, которые уже сделали это раньше, что вам следует делать.

Выберите что-то одно. В чем вы собираетесь быть лучшим? Не делайте семь разных вещей. Выясните, в чем ваша уникальность на рынке и воспользуйтесь этим.

Екатерина Капута, бренд-стратег, спикер и автор книг

Знайте свою ценность. Вы должны знать, что вы отстаиваете, и уметь сформулировать свою ценность — пользу, которую вы приносите в профессиональной ситуации — в ясном, четком и убедительном предложении. В конце концов, если вы не можете определить, что особенного в вас самом, как вы можете ожидать, что другие это поймут?

Используйте свою карьерную идентичность в Интернете. Люди все время ищут друг друга в Google и будут продолжать это делать. Поддерживайте свой профиль в LinkedIn — исследования сети показывают, что профили с фотографией просматриваются в 7 раз чаще.

Убедительно рассказывайте о своей карьере. Язык — это уникальная человеческая способность. Рассказы придают языку эмоциональную силу, а эмоции — это короткий путь к мозгу, который прекрасно знают маркетологи. Рассказывайте о своем бренде так, как маркетологи рассказывают о своих. Начните с определения вашей ключевой темы, вашего мета-повествования, которое связывает воедино все части вашей карьеры. Запишите на отдельных карточках все, что вы сделали, и спросите себя: "Какова общая тема или история?" Убедитесь, что история ведет к тому, куда вы хотите направить свой бренд дальше. Уделяйте минимум внимания тем моментам карьеры, которые отвлекают людей от вашей главной цели.

Создайте свой бренд там, где он важнее всего. Успешные люди создают сеть контактов. Чем больше людей вы знаете, тем больше у вас возможностей. Карьерный успех зависит от доступности нужных контактов, а общение дает вам доступность.

Начните создавать контент. Видимость важна для брендов и для вас. Вы должны сосредоточиться на создании контента, основанного на том, что вы знаете и любите, контента, который актуален и полезен для других.

Ким Гарст, генеральный директор Boom Social, предприниматель, консультант по социальным сетям, тренер и наставник владельцев бизнеса

Ответьте на вопрос: Каково ваше почему? Каждый предприниматель должен начинать с четкого понимания своего "почему". У Саймона Синека есть цитата о том, что "люди не покупают то, что вы делаете, они покупают почему вы это делаете". Если вы увлечены и действительно понимаете свое "почему", это будет намного проще перевести на ваш бренд, ваше сообщение и образ, который вы создаете.

Создайте сайт "Your Name.com". Личный бренд — это вы! Это означает, что вы должны вести свое имя. Этот сайт станет вашим домом. Местом, где вы делитесь тем, кто вы есть, чем служите другим и о чем думаете.

Взаимодействуйте с людьми! Общайтесь и участвуйте в онлайн и офлайн мероприятиях. Обратитесь к людям, с которыми вы хотели бы общаться, через социальные сети. Создавайте отношения со своими клиентами и искренне покажите, что вам не все равно.

Крис Джонс, ветеран интернет-маркетинга, автор бестселлеров, серийный предприниматель и оратор. Председатель совета директоров Internet Marketing Ninjas, основатель и генеральный директор ReferLocal.com, основатель и управляющий партнер KBJ Capital

Будьте искренними. Ваш личный бренд — это ваша жизнь, а не чужая. Вам нужно рассказывать истории из реальной жизни, щедро делясь личными и профессиональными фотографиями или документируя свою жизнь с помощью слов или видео. Самые успешные личные бренды — это реальные люди, с которыми мы чувствуем глубокую связь.

Добавляйте ценность. Прекратите продавать и вместо этого подумайте о том, как вы можете предложить своим подписчикам максимальную ценность. Повышение ценности означает обмен информацией или развлечения без немедленного ожидания чего-либо взамен. Например, если вы нашли действительно интересную статью, поделитесь ею. Если вы наткнулись на что-то забавное или полезное, поделитесь этим. Не делитесь только для того, чтобы поделиться — найдите дополнительное время, чтобы помнить о ценности того, чем вы делитесь, и начните искать возможности поделиться информацией, которая будет особенно полезна для ваших подписчиков.

Взаимодействуйте. Нет ничего мощнее, чем выделить время, чтобы отметить своих уникальных подписчиков и ответить им. Ищите возможности показать людям, что вы заботитесь о них, что вы доступны и готовы к общению. Будьте тем человеком, который остается на 30 минут после выступления, чтобы ответить на вопросы аудитории. Как можно чаще благодарите своих самых преданных последователей публично и в частном порядке. Ищите возможности быть истинными.

Натали Люсье, цифровой стратег и ведущая Off The Carts Show

Один совет для людей, которые только начинают работать в интернете или заниматься брендингом, — позвольте вашему бренду развиваться естественным образом. Большинство успешных в интернете людей начинали не с того сайта, который у них есть сегодня, и вам не следует тратить месяцы на работу над своим первым сайтом. Вместо этого сосредоточьтесь на предоставлении ценности вашей аудитории и более четком изложении своего сообщения и бренда. Тогда вы будете знать, что вам нужно добавить или удалить с вашего сайта.

Джессика Купферман, предприниматель, стратег по брендингу

Создание личного бренда похоже на подготовку к свиданию. Когда вы ищете парня / девушку, вы надеваете свою лучшую одежду, но также и то, что отражает вас. Вы не наряжаетесь сексуальным библиотекарем, если на самом деле любите экстремальные виды спорта. Не предлагаете пойти на балет, если вам действительно нравятся рок-концерты. И вы не делаете этого, потому что: 1) вам было бы неудобно носить неправильную одежду и пытаться быть тем, кем вы не являетесь, и 2) вы, вероятно, не хотите встречаться с человеком, которого собираетесь привлечь. Точно так же и с брендингом. Вам нужны определенные клиенты. Вы хотите чувствовать себя комфортно в собственной шкуре. Вы хотите сделать все возможное.

У каждого личного бренда есть три элемента: история, голос и образ (внешний вид). История о том, как вы попали туда, где находитесь сейчас. И у каждого хорошего личного бренда есть отличная история. Ваша история поможет людям почувствовать, что они вас знают и вы им интересны. Голос — это то, как вы формулируете все, что вы размещаете. Это должно соответствовать вашей личности. Внешний вид состоит из шрифта, цветовой схемы и элементов дизайна. И эта часть вам действительно должна нравиться, потому что вы будете смотреть на это снова и снова, а кроме того, это то, что представляет ваш бизнес.

История, голос и образ должны быть последовательными. Последовательность — ключ к успеху. А хороший бренд хорош лишь тогда, когда его узнают. Выберите свои любимые цвета, шрифты и стили. Будьте смешным, если вы забавный. Будьте знающим, если это ваша тема. Но всегда будьте собой — когда есть вы, ваш бренд остается последовательным и сильным.

Адам Смит, писатель, редактор, спикер и подкастер

Делайте больше, чем делают все остальные. Другими словами, превосходите ожидания. Когда вы делаете это, вы выделяетесь из толпы и убиваете посредственность.

Отдавайте. В мире потребления люди забыли, как отдавать другим. Вашим мотивом всегда должны быть другие, а не вы сами.

Никогда не прекращайте учиться. Прежде чем вы сможете чем-то делиться с другими, вы должны наполниться сами. Потребляйте больше информации и отдавайте больше.

Анаис Бок, специалист по организационному поведению, специалист по стратегии и основательница Let's Work Magic

Процесс личного брендинга — это избавление от всего, что вам не принадлежит. Яркость и ясность вашего личного бренда зависит от того, от какой ерунды вы готовы отказаться. Несколько моментов, которые помогут это сделать:

Осознайте, что совершенство недостижимо. Составьте список того, чем обладает/занимается идеальный "вы" (вместо "вы" подставьте слово, с которым вы себя идентифицируете). Например, у идеального онлайн-предпринимателя фантастическое присутствие в сети, 6000 преданных последователей, как минимум один невероятный продукт с пассивным доходом, книга-бестселлер в разработке, он живет на Бали, сдавая в аренду свой дом в Сан-Франциско через Airbnb. Будьте предельно честны и внимательно относитесь к деталям. Затем посмотрите на свой список и осознайте, что из этого вы действительно хотите, а какие пункты — фантазия вашего эго-перфекциониста. Выбросите ненужное прямо сейчас. Или следуйте к этому, но осознавайте реальную природу этих желаний.

Начните сейчас. Как только вы примете факт того, что совершенство — это иллюзия, движимая эго, вы готовы принять свое "сейчас". Пора появиться с тем, что у вас есть сейчас. Скажите то, что вам нужно сказать, напишите то, что вам нужно написать, спроектируйте то, что вам нужно разработать. Сейчас — идеальный момент для этого.

Примите свои странности. Вы особенный, как и все остальные. Проявляйтесь всей своей несовершенной сущностью. Несовершенство дружелюбное и запоминающееся.

Почувствуйте себя комфортно с чистым листом бумаги. Если вы начали предпринимательский путь, это означает, что вы проделали огромную работу, чтобы выяснить, что определяет вас, с кем вы действительно хотите работать, как звучит ваш истинный голос. Вы создавали, писали и разговаривали. У вас, вероятно, есть куча таблиц, презентаций и 7 блокнотов с полезными текстовыми фрагментами и рассказами. Иногда лучше просто взять чистый лист бумаги и снова задать себе важные вопросы: Зачем? Как? Для кого? Какую ценность я хочу добавить?

Всегда начинайте с простых слов. Неважно, какой носитель вы используете, ведете ли вы блог, подкаст или создаете видео — суть в словах. Каждый раз, когда вы начинаете что-то новое или обновляете то, что у вас есть, сначала работайте с сутью. Ваши слова должны быть простыми и понятными даже для 6-летнего ребенка. Суть внутри вас, и все, что вы отпускаете, просто помогает вам стать яснее для себя и для других.