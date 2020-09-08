Шаг за шагом: Как маленькие действия приводят к большим результатам

Одной из самых популярных книг 2019 года были "Атомные привычки" Джеймса Клира. Автор предлагает практическое руководство для тех, кто хочет избавиться от вредных привычек и выработать полезные.

Основной фактор успеха в этих преобразованиях, по мнению Клира, умение совершать маленькие действия — именно они приводят к большому успеху. Если у вас будет желание, прочтите книгу и применяйте ее советы в жизни. А пока можно начать с девяти микро привычек, которые могут сильно облегчить вам жизнь.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Не реагируйте мгновенно

Да-да, мир меняется со скоростью света. Но это совершенно не значит, что мы должны мгновенно на все реагировать. Научитесь говорить "Я дам вам знать позже", "Я сообщу вам о своем решении", "Я перезвоню завтра и мы поговорим на эту тему" и другие подобные фразы.

Лучше подумать несколько минут (или даже часов) прежде чем соглашаться с предложением, чем согласиться, а позже понять, что оно абсолютно не соответствует вашему графику или интересам. Отложенная реакция поможет вам сэкономить много времени и избавит от разочарований в долгосрочной перспективе.

Заставляйте себя выполнить задание, которое вам не нравится

Каждый день выбирайте небольшую задачу, которую не хотите выполнять, а затем делайте это. От мытья посуды до заправки постели и от пробежки до приготовления ужина вместо заказа еды. Это может быть что угодно.

По прошествии нескольких дней вы поймете, что проблема не в самой задаче, а в вашей привычке откладывать дела. Это очень удобно, особенно когда есть выбор. Но часто нужно сделать всего лишь один шаг — вы настраиваетесь и выполняете свою работу.

После того, как потренируетесь на небольших задачах, переходите к более крупным.

Проведите день без социальных сетей

В обычные дни телефон — это продолжение нашей руки. Мы включаем его, листаем социальные сети, просматриваем сайты по много раз в день и, чаще всего, без особой причины. Вы когда-нибудь считали, сколько времени тратится впустую?

Никто не призывает вас удалять социальные приложения — они могут быть удобным способом узнать о новостях или стать источником вдохновения. Но их польза прямо противоположна количеству времени, которое вы в них проводите (если ваша работа непосредственно не связана с социальными сетями).

Начните с малого. Определите один день в неделю, в течение которого вы будете брать телефон только в том случае, когда он звонит. В этот день не заходите в социальные сети и вообще не включайте интернет. После этого вы точно поймете, что абсолютно ничего не потеряли, когда были офлайн. Скорее всего, постепенно вы захотите проводить еще меньше времени в сети.

Готовьтесь к следующему дню накануне вечером

Выберите одежду, положите в сумку все, что вам может понадобится на следующий день (это больше для женщин — обычно у них список "нужных" вещей достаточно длинный). Составьте список дел и проверьте календарь, чтобы узнать, не запланированы ли у вас встречи или звонки. Сделайте все возможное, чтобы облегчить следующий день. Заблаговременная подготовка к следующему дню сделает его гораздо продуктивнее и легче.

Ешьте осознанно

Когда вы едите и одновременно работаете / читаете / смотрите фильм, вы часто едите больше, чем вам нужно. Кроме того, вы и не можете насладиться едой, и не работаете продуктивно. Обед или ужин занимают 15-20 минут. Неужели вы настолько заняты, что не можете выделить это время лично для себя, для насыщения своего тела?

В следующий раз, когда будете есть, просто ешьте. Вам будет сложно удержаться от того, чтобы достать телефон или включить телевизор. Удержите себя от этого и учитесь наслаждаться тем, чем наполняете свой организм.

Используйте таймер для задач

Техника Помодоро для многих стала Библией продуктивности. Она однозначно работает. Единственное, что вам нужно сделать — это скорректировать продолжительность блоков работы и отдыха. Для кого-то комфортно работать 45 минут и отдыхать 5 минут, для кого-то удобнее сделать блоки по 60 и 10 минут соответственно. Определите, что будет лучше всего для вас и действуйте. Это поможет вам не перенапрягать глаза и спину, а также станет хорошей основой для соблюдения сроков сдачи работы.

Разместите телефон на противоположной стороне комнаты

Где находится ваш телефон, когда вы спите? Скорее всего, лежит где-то рядом на расстоянии вытянутой руки. Вы просыпаетесь и начинаете листать соцсети. И так происходит каждое утро. Потом кофе одним глотком, бутерброд на ходу (в лучшем случае) и бегом на работу.

Положите телефон там, где вы не можете до него дотянуться. Когда прозвонит будильник, вам придется встать с кровати. Потом, скорее всего, вы поймете, что хотите пить. И, допивая утренний стакан воды, у вас в голове сформируется список дел на текущий день. После этого вам вряд ли захочется опять ложиться в постель.

Установите период ожидания для покупок

Сразу оговоримся, что речь пойдет не о тех вещах, которые вам нужны и вы долгое время их ищете. Речь о других покупках. Во-первых, если видите что-то, что вам нравится, никогда не покупайте это сразу. Подождите несколько дней и проверьте, продолжаете ли вы об этом думать.

Если по прошествии трех дней вы все еще думаете о костюме, туфлях или каком-то инструменте, покупайте. Но, скорее всего, о большинстве понравившихся вещей вы забудете и сэкономите свои финансы.

Во-вторых, будьте осторожны со скидками. Это маркетинговый ход, который всегда хорошо работает. Но прежде чем покупать что-то по скидке, спросите себя: "Я готов заплатить за этот товар полную цену?" Если да, покупайте. Если нет, просто уходите — эта вещь вам не нужна.

Записывайте каждую идею

"Все в порядке, я это запомню", — это самая большая ложь, которую мы говорим себе. Из всего, о чем вы думаете в течение дня, вы в лучшем случае запомните не более половины. Заведите привычку записывать все идеи, даже те, которые кажутся неважными или глупыми.

Основная причина, по которой люди не достигают своих целей, заключается в том, что они стремятся к быстрым кардинальным изменениям, вместо того, чтобы создавать небольшие повседневные привычки. А для этого нужно всего лишь следовать двум простым правилам:

1. Избавиться от плохого. Составьте список всех вредных привычек, от которых вы хотите избавиться. Вместо того, чтобы вести войну против себя, пытаясь избавиться от всех одновременно, выберите только одну и сосредоточьтесь на ней. Двигайте маленькими шажками. Выкурите на одну сигарету меньше. Покупайте на один ненужный товар меньше каждую неделю. Перестаньте что-то одно из списка того, от чего хотите отказаться. Только после того, как вам удастся отказаться от одной вредной привычки, начинайте работать над другой.

2. Развивать хорошее. То же самое касается хороших изменений, которые вы хотите развить. Не пытайтесь выпивать 2 литра воды каждый день, если раньше выпивали только 1 стакан. Вместо этого попробуйте выпивать 2 стакана в день и постепенно увеличивайте их количество. Добавьте в тарелку еще один овощ. Проведите еще одну минуту на беговой дорожке. Читайте еще одну страницу каждую ночь. Когда вы почувствуете, что что-то одно вошло в привычку, начинайте работать над следующим пунктом.