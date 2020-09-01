Умное планирование: Как составить дорожную карту своего лучшего года

"С понедельника начну бегать", "с 1 января брошу курить", "после дня рождения начинаю учить иностранный"… Мы даем себе десятки обещаний, большую часть из которых не выполняем никогда. Бизнес-тренер по привычкам мышления создал методику, которая помогает шаг за шагом двигаться к цели и достигать намеченного.

Скажем сразу, что эта методика не для любителей. Она для тех, кто готов изменить свой образ жизни и мышление. Для тех, кто намерен понять, чего же на самом деле хочет его внутренняя сущность и научиться ставить мотивирующие и достижимые цели.

Но прежде чем перейти к самой системе, нужно понять, почему не работает то, что мы обещаем самим себе. На то есть четыре основные причины:

1. Мы берем на себя слишком большие обязательства. Чтобы обещание было выполнено, оно должно быть не слишком легким и не слишком сложным для вас.

2. Мы не конкретизируем свою цель. Любая цель должна соответствовать системе SMART: конкретная, измеримая, достижимая, реалистичная и привязанная ко времени.

3. Мы ставим цель, исходя из сравнения себя с другими. Лучшие цели рождаются из ваших внутренних, истинных желаний.

4. Мы хотим слишком быстрых результатов. Цель можно достичь только тогда, когда прилагаемые усилия не зависят от времени и выполняются с постоянством.

Итак, начнем с планирования года.

План на год



Забронируйте три дня для составления годового плана. Это кажется слишком большой тратой времени, но посчитайте: 3 дня — это 0,8% всего года, а значит оставшиеся 99,2% будут в разы более продуктивными и наполненными, чем если бы вы провели эти три дня за просмотром очередных шоу. Если вы категорически не можете выделить три дня, выделите хотя бы один полный день.

Шаг 1. Провести обзор предыдущего года

Расположитесь удобно в спокойном месте, где вас никто не будет отвлекать. Возьмите лист бумаги и ручку, и запишите ответы на следующие вопросы:

Каковы были мои цели? Я достиг их / добился прогресса?

Даже если вы не ставили никаких целей в прошлом году, вы наверняка что-то делали и к чему-то стремились. Что это было? Не делайте никаких оценок — только факты.

Что хорошо сработало?

Не расписывайте подробно свои достижения. Просто перечислите темы и тенденции в работе, отношениях, здоровье и т.д.

Что можно улучшить?

Относитесь к этому пункту не как к самобичеванию, а как к анализу жизненных аспектов, которые требуют улучшения. И помните, что не на все в жизни вы можете повлиять.

Как я отношусь к прошлому году?

Здесь вам нужно абстрагироваться от описанных целей и их оценок, и почувствовать — сделал ли прошлый год вас счастливее. Не задумывайтесь, просто чувствуйте. Несмотря на все перипетии в мире, вы вполне можете ощутить радость от прошедшего года. В конце концов, достижение счастья — это единственная причина, по которой мы ставим перед собой цели.

Чего я достиг за этот год?

Это отличный повод лишний раз себя похвалить и отпраздновать победы. Перечислите все, что важно для вас, независимо от того, насколько большим было достижение. Это может быть даже обед с другом, с которым вы не виделись много лет. Или прочтение книги, лежавшей на полке года три. Напишите все, что вызывает у вас внутри чувство гордости собой и вдохновение.

Чтобы вспомнить максимальное количество событий, пролистайте свой календарь, спросите у близких и друзей, просмотрите фото и статусы в соцсетях. Это поможет вам зарядиться позитивом для дальнейшего планирования.

Финансовый вопрос

Начните с перечисления стоимости ваших текущих активов: денег, ценных бумаг, недвижимости, страхового полиса, накопленной пенсии и т.д. Затем подсчитайте свои обязательства: задолженность по кредитной карте, ипотека, кредит за автомобиль и т.д.

Вычтите обязательства из активов, чтобы рассчитать собственный капитал. Возможно, вы испытаете шок. Но, во всяком случае, через год у вас будет с чем сравнивать. Кроме этого, благодаря таким подсчетам, вы увидите, в каких пунктах желательно внести корректировки.

Шаг 2. Ставьте цели на следующий год

Теперь, на основе того, что вы описали, можно наметить курс дальнейшей жизни.

Напишите "длинный список" своих целей

Забудьте о времени и ресурсах — пишите все, что приходит вам в голову. Чтобы облегчить вам задачу, предлагаем следующие категории:

- Финансы. Сколько денег я хочу заработать и сэкономить? Как я буду инвестировать?

-Личное развитие. Какие новые навыки я хочу освоить? Какие улучшить? Какие привычки выработать?

- Отношения. Чего я хочу от романтического партнерства, семьи и дружбы? Как выглядит моя семейная жизнь?

- Работа / карьера / бизнес. Над какими проектами я хочу работать? С кем? Какие цели я поставлю?

- Здоровье и фитнес. Чего я хочу для своего тела? Как я хочу питаться и заниматься спортом?

- Эмоции. Как я хочу себя чувствовать большую часть времени? Что заставляет меня улыбаться?

- Время. Как выглядит мой идеальный день? На что я трачу свой самый ценный ресурс?

- Вклад. Что я отдаю? Сколько я направляю сил и/или средств на достойное дело? В чем я могу служить другим?

Выберите основные цели

Согласно правилу Парето 80/20 — 20% наших усилий приводят к 80% наших результатов. Спросите себя: какие 20% целей из моего списка, в случае их выполнения, принесут наилучшие результаты? Определите не больше пяти основных целей (а лучше меньше). Запишите их большими буквами.

Установите контрольные показатели

Главные цели никогда не достигаются большими скачками, а лишь серией маленьких шагов. Под заголовком каждой цели укажите несколько измеримых критериев, которые, если вы их достигнете, помогут вам приблизиться к каждой из них.

Выберите второстепенные цели

В вашем списке, наверняка, будут вещи, которые не являются приоритетными, но являются желаемыми. Например, купить новый диван, прочитать 20 книг за год или начать медитировать. Запишите эти цели под основными.

Разместите список на видном месте

Список будет вашим ежедневным напоминанием о том, к чему вы стремитесь. Вы можете создать красивую страницу в компьютере, распечатать ее и повесить туда, куда направляется ваш взгляд хотя бы один раз в день. Отличное место — ванная. В течение нескольких минут, пока вы чистите зубы, вы можете перечитывать свой список.

План на квартал

Ежегодное планирование не может обойтись без определения среднесрочных целей. Четверть года — идеальный период для этого. Принцип составления плана на квартал идентичен годовому. Пройдите все этапы, описанные в предыдущем разделе, только теперь рассматривайте все с точки зрения трех месяцев. Распечатайте этот план и разместите рядом с годовым. Через три месяца повторите процедуру.

Придерживаясь среднесрочных целей, вам будет легче двигаться к достижению основных планов и вы сможете точнее определять и анализировать критерии оценки.

План на неделю

Выделите один час в воскресенье вечером, чтобы спланировать следующую неделю. Может показаться, что вы "воруете" у себя час отдыха. На самом деле, вы освобождаете себя от хаоса на последующие пять дней.

Что может и должно быть в вашем еженедельном плане?

- Какие три основных дела я бы хотел сделать?

- Какой навык я хочу усовершенствовать или изучить?

- Какой эксперимент я хочу провести? Это может быть: попробовать новый сорт кофе, заменить завтра на овощной смузи, целый день ходить пешком и т.п.

- Как я хочу развлечься? Работа без отдыха делает нашу жизнь скучной. Развлекайте себя.

- Каких показателей я хочу достичь в тренажерном зале (в беге, в ходьбе, в плавании и т.п.)?

- Список остановленных действий. Определите задачи, которые вы хотите поставить на паузу на этой неделе. Нам всем иногда нужна разгрузка.

Разделите задачи на четыре пункта: важные, срочные, несрочные и необычные (те, которые не подходят ни под один из первых трех пунктов, но являются важными для вас). Если есть задачи, которые нельзя поставить ни в один из четырех пунктов, делегируйте их или забудьте.

В конце недели, перед составлением плана на следующую неделю, ответьте себе на три вопроса: что прошло хорошо? что можно улучшить? как я себя чувствую? И никогда не ругайте себя, если вдруг пропустите составление недельного плана. За 52 недели года такое может случиться, и скорее всего, не реже 5-10 раз.

План на день

За 24 часа можно успеть многое (и поспать тоже). Уделите утром 5-10 минут тому, чтобы навести фокус на день. В ежедневный план лучше всего включать следующие пункты:

1. Намерения. Короткие утверждения, которые мы произносим (мысленно или вслух) или пишем, чтобы запрограммировать наш мозг. Намерения исходят изнутри, из сердца. Их подсказывает нам подсознание. Например, "я ем здоровую пищу", "я хожу пешком на работу", "я успешно провожу презентацию". Запишите 5 сильных намерений, которые подсказывает вам ваша интуиция. Вы можете повторять их изо дня в день. Главное, чтобы вы не использовали чужие намерения, а писали только свои.

2. Столбец To-Do. Запишите список задач на день, присвоив каждой задаче индекс — важная, срочная, несрочная, необычная. Этот пункт выполнить просто — вы берете элементы из своего еженедельного списка и вносите их в ежедневный. Сначала важные, потом срочные и только в конце несрочные и необычные. К последним двум вы приступите только тогда, когда выполните все важные и срочные. Постепенно вы поймете, сколько дел вы можете планировать на день, чтобы их было не слишком много и не слишком мало.

3. Столбец Ta-Da. В этот список вы вносите то, что сделали. Когда закончите какую-то задачу, вычеркните ее в списке To Do и впишите в список Ta Da. Зачем переписывать? Потому что этот столбец — перечень ваших достижений, который мотивирует к дальнейшим свершениями.

Важно следить за своим прогрессом, чтобы вовремя корректировать курс достижения целей. Только не меняйте его слишком резко. Будьте терпеливы и дайте время для получения результата. А главное, получайте удовольствие от процесса. Авраам Линкольн говорил: "Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре на точение топора".