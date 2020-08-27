Обойти или перепрыгнуть: 7 препятствий на пути к успеху

Существует мнение, что если человек умен и трудолюбив, он обязательно добьется успеха. Однако в реальной жизни мы видим, что ум и продуктивность — не единственные факторы, благодаря которым удается достигать желаемого.

Есть семь причин, которые могут стать для вас препятствием на пути к успеху.

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Вы не знакомитесь с новыми людьми

Легко общаться с людьми, которых знаешь давно. С ними можно быть открытым, можно посмеяться над шутками, можно поговорить ни о чем. Проблема состоит в том, что общаясь только со старыми друзьями и знакомыми, вы закрываете для себя доступ к новым идеям и возможностям.

Конечно, начать сразу активно заниматься нетворкингом, под силу не каждому. Особенно, если вы — интроверт. Попробуйте знакомиться с одним новым человеком в одну-две недели. Со временем вы освоитесь и, возможно, вам даже это понравится. В конце концов, прекратить общение можно в любой момент.

Вы не хотите меняться

Если долгое время находиться в одной и той же среде, сложно адаптироваться к чему-то новому. Однако не стоит забывать, что изменения — это шанс для новых возможностей и инноваций в вашей жизни. Вместо того, чтобы сопротивляться изменениям, посмотрите, как вы можете извлечь из них максимальную пользу. Будьте открыты для новых идей и проявляйте любопытство.

Вы не готовы рисковать

Умные люди часто выбирают безопасный путь. Они могут пойти по тому же пути, что и их коллеги или друзья, или выбрать карьеру, потому что их окружение сочтет ее приемлемой. Да, это гарантирует определенную степень безопасности. Но, наверняка, вы много раз слышали жалобы или даже сами жаловались на то, что работа не нравится, в коллективе не интересно, руководство предъявляет непонятные требования… Хочется заниматься чем-то другим, но страшно выходить из безопасной среды.

Если вас посещают подобные мысли, представьте себе, какой будет ваша жизнь через 10 лет, если вы не решитесь на этот шаг. Вы будете чувствовать себя хорошо или пожалеете о своем решении?

Вы основываетесь только на прошлых достижениях

Люди, которые хорошо учились в школе и университете, привыкли быть на первых позициях и рассказывать с гордостью о своем потенциале. В начале карьеры это может принести хорошие плоды, однако постепенно начинают проявляться отрицательные побочные эффекты. Например, наличие интеллекта и диплом об окончании престижного вуза абсолютно не гарантируют успешного развития карьеры или бизнеса.

В реальном мире результат не приходит автоматически. Он формируется на основе стратегического мышления, плодотворной работы и небольшой доли удачи. Увеличить влияние последнего фактора можно, только работая над первыми двумя.

Вы занимаетесь всем, что вас увлекает

Бывает ли такое, что вы параллельно занимаетесь несколько серьезными делами или проектами, боясь упустить какую-то возможность? С одной стороны это может быть сильным аргументом для достижения успеха, но с другой — попытка заниматься многими вещами сразу часто приводит к недоделыванию ни одного дела. Гораздо лучшие результаты в долгосрочной перспективе приносят усилия, сконцентрированные на одной цели.

Вы не можете принять решение

Умение и упорный труд могут открыть множество дверей. К сожалению, наличие слишком большого количества вариантов может быть столь же ограничивающим, как и отсутствие вариантов.

При большом выборе возникает соблазн "попрыгать с места на место" и посмотреть, что лучше. Но здесь есть риск "допрыгаться" — потратить массу времени на попытки и не достичь ничего конкретного.

Чтобы не тратить время зря, проведите небольшую проверку — поговорите с людьми, проведите небольшое исследование и тогда вам будет легче определиться, какой из вариантов подходит вашему типу личности и образу жизни.

Вы не верите в себя

Удивительно, но умные люди могут недооценивать свои способности. Они — худший критик себя, который заставляет их думать, что они не могут добиться того, что на самом деле могут сделать. У умных людей высокие стандарты в работе. Каждый раз, когда они работают над проектом, они склонны все тщательно изучать и делать прогнозы.

На первый взгляд это может показаться хорошей идеей, но зачастую слишком тщательное изучение, скорее ухудшает, чем улучшает процесс. Перфекционизм может помешать таким людям продвигаться вперед в достижении своих целей или вообще начинать что-либо.

Рассел Брэнд, британский актер, писатель, телеведущий когда-то сказал: "Трудно поверить в себя, потому что представление о себе — искусственная конструкция. Фактически, вы являетесь частью великолепного единства вселенной. Все прекрасное в мире — внутри вас". Поэтому вместо того, чтобы позволять страхам "что, если" или "я недостаточно хорош" удерживать вас от чего-то нового, подумайте о том, какой вы хотите видеть свою жизнь через некое количество лет. Лучше начать постепенно двигаться, чем сидеть и ждать, когда придут лучшие времена. Подумайте, что вас сдерживает на пути продвижения к своему успеху? А что уже сегодня вы можете сделать, чтобы начать двигаться?