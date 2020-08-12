Жить по-новому: 10 привычек, от которых нужно избавиться после изоляции

Изоляцию, в которой всем нам пришлось побывать из-за пандемии COVID-19, можно воспринимать по-разному. Можно думать о ней, как о наказании, а можно — как о возможности изменить себя и свои привычки. Ведь именно выходя из привычной обстановки и насыщенного распорядка дня, мы можем обратить внимание на себя, свои привычки (которые, порой очень мешают) и запустить перемены.

Конечно, пандемия стала причиной многих жертв и лишений. К сожалению, это невозможно отрицать. Однако, с другой стороны, она стала тем "пинком", которого многим из нас не хватало. Чтобы не вернуться на круги своя, к прежней схеме жизни, выходя из изоляции и возвращаясь к обычной жизни, желательно отслеживать себя и свои привычки.

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Приведем 10 самых распространенных вредных привычек, от которых желательно избавиться как можно быстрее.

Жизнь на автопилоте

Если бы в начале марта вас спросили: "Можете ли вы отказаться от ежедневного визита в любимую кофейню и выполнять все рабочие задачи дома, когда вокруг бегают маленькие дети?" Вряд ли бы ваш ответ был утвердительным. Но ничего. Вы, наверняка, научились готовить вкусный кофе дома, купили себе хорошие наушники, чтобы не слышать домашнего шума и адаптировались к новым условиям.

Умение хорошо адаптироваться приносит большие выгоды. Но у него есть и обратная сторона. Мы можем настолько привыкнуть к определенным схемам, что перестанем замечать сами схемы. Пришло время выйти из жизни, похожей на "день сурка". Пришло время осознать нашу практически безграничную свободу и бесконечный выбор возможностей.

Трудоголизм

"Хотел бы я работать больше", — никто и никогда не произнес этих слов на смертном одре. Амбиции: хорошо. Достижения: отлично. Но чего вам стоила офисная жизнь в прошлом году? Сколько часов вы потратили зря в долгих поездках на работу? Что заставляет вас забивать ваше сознание бесконечными задачами? В лучшем случае это делает вас скучным человеком, а в худшем — лишает возможности совершать спонтанные поступки, необходимые для полноценной жизни.

Пандемия поставила на паузу жизнь большинства из нас и мы должны быть благодарны ей за это. Перестаньте планировать каждую минуту своего дня, переходя от задачи к задаче. Защищайте свободные места в вашем календаре и разуме так, как вы защищаете свою личную свободу. По сути, это одно и то же.

Зацикленность на себе

У китайцев есть два значения слова "эгоистичный". Первое — макиавеллистский вариант, знакомый на Западе. Второе означает "делать то, что приносит вам пользу". Давайте склоняться ко второму, ведь, кто еще, кроме вас, несет ответственность за ваше благополучие. В тоже время, не стоит слишком концентрироваться на собственных желаниях и потребностях, ведь это корень всех болезней в мире. Когда мы поднимаемся по карьерной лестнице, мы пренебрегаем семьей и друзьями, лишая себя эмоциональной поддержки и любви. Когда мы ходим по городу, не обращая внимания на проходящих мимо незнакомцев, когда мы постоянно оцениваем и осуждаем окружающих людей, мы забываем, что все мы — часть одной большой вселенной.

Пандемия показала нам, что все мы взаимосвязаны. Давайте не будем терять это ощущение сопричастности и сочувствия друг другу.

Безответственное отношение к своему времени

Давным-давно, в те далекие времена, когда мы еще могли свободно перемещаться по улицам и приближаться друг к другу меньше, чем на 1,5 метра, мы находили время, чтобы встретиться за чашкой кофе по любому, даже самому малозначительному вопросу. Мы ехали на встречу в другой конец города, чтобы потратить 2 часа на обсуждение темы, которую можно было проговорить по телефону за 10-15 минут.

Пандемия сделала нам огромный подарок — мы начали анализировать, на что тратим свое время. Мы начали учиться отделять "немногое жизненное важное" от "незначительного множества". Мы начали ценить свое время.

Время — наш самый ценный ресурс, потому что его невозможно создать. О деньгах так не скажешь. Перестаньте выбрасывать драгоценные часы в мусорное ведро из-за пробок в час пик или бессмысленных встреч. Перестаньте говорить всему "да" и позвольте себе заниматься только важными делами.

Негативное мышление

Сарказм, нигилизм, постоянный негатив — мы чаще всего используем только для того, чтобы скрыть свою неуверенность. Опасность состоит в том, что это быстро входит в привычку. А его следствием становятся тревожность и даже депрессия. Робин Шарма писал: "Вы действительно не можете позволить себе роскошь думать негативно — даже один раз".

Посадите одно негативное семя, и оно быстро захватит ваш разум, наполнив его ненужными мусором. Негатив уничтожает энергию, отталкивает других и, что еще хуже, отнимает у вас радость, которая является неотъемлемым правом каждого человека.

Будьте охранником у дверей своего разума и откажитесь от мыслей, которые не приносят вам пользу. И всегда будьте осторожны со своими словами — они становятся вашей реальностью.

Прокрастинация

Слово "прокрастинация" мы слышим повсюду. Но что это значит? Это не лень. Лень используют чрезвычайно эффективные люди. Прокрастинация — это сигнал о том, что негативные эмоции, такие как беспокойство и подавленность, сильнее вашей мотивации.

Неконтролируемое промедление во многом похоже на смерть — оно заставляет вас застревать в чистилище, которое отбирает у вас мечты, отношения, радость. Вам сложно говорить о смерти? Измените это: напоминайте себе ежедневно, что жизнь конечна, — это мощная прививка от принятия жизни как чего-то должного и микстура, которые возрождает жажду жить.

Принимать все как должное

Свобода выходить на улицу. Хорошее здоровье. Цепочки поставок. Авиаперелеты. Стрижки, рестораны, даже простой кофе! До пандемии мы это воспринимали как должное.

Писатель и историк Майкл Шермер называет промежуток между Второй мировой войной и 2020 годом нашим "75-летним сном", потому что за это время мы ни разу не столкнулись с поистине глобальным кризисом. А потом пришел вирус.

В одночасье все удобства, которыми мы пользовались в нашем полубессознательном состоянием и надеялись пользоваться вечно, оказались под угрозой. Сейчас у нас есть выбор: вернуться к тому, чтобы постоянно думать о том, чего нам не хватает или использовать кризис, чтобы научиться ценить то, что у нас есть.

Относиться ко всему слишком серьезно

Клиент отменил проект, начальник сделал выговор, бизнес обанкротился, спонсор передумал финансировать мероприятие, партнер бросил, подруга обиделась… После каждого подобного события мы часто скатываемся в яму, воспринимая случившееся как конец жизни. Но если подумать и осознать произошедшее, то, в принципе, никакой катастрофы не произошло. В жизни каждого человека случаются болезненные ситуации, но ни одна из них не может заставить нас страдать, если мы сами этого не хотим.

Когда вы научитесь принимать неудачи, как часть жизни, вы избавите себя от большинства страданий. Научитесь смеяться, играть и видеть красоту жизни во всей ее краткости.

Ненужные траты

Рестораны и торговые центры закрылись, самолеты перестали летать на курорты, хвастаться новейшими гаджетами стало не перед кем… И оказалось, что можно прекрасно обойтись без ужина в дорогом заведении, без тридцатой пары обуви и супер нового смартфона. Что прогулка с близким человеком на безлюдной лесной поляне и сосиски на костре, могут быть гораздо приятнее (и намного дешевле), чем изысканное блюдо в ресторане. Что просмотр фильма дома на диване с разными вкусностями на столе, не хуже, чем поход в кинотеатр. Что поездка в соседний район или область к красивому озеру по впечатлениям и ощущениям не уступает турецким отелям.

Удовольствие не зависит от суммы потраченных денег. На самом деле, нам не нужно столько, сколько мы думаем, чтобы быть счастливыми.

Аполитичность

Да, и это тоже важно. Конечно, у политики плохая репутация. Но это потому, что то, что мы называем политикой, обычно не то, чем она должна быть. По сути, политика — это то, как мы организуем наше общество и ограниченные ресурсы. Другими словами, это самое важное в нашей жизни.

Пандемия очень ярко осветила важность хорошего и плохого руководства. Политика определяет, можем ли мы покинуть свои дома и открыть свой бизнес, качество нашей полиции, равенство в нашем обществе, то, как мы живем и умираем.

Мы больше не можем позволить себе роскошь быть не информированными и не заинтересованными. Пришло время включиться в мир.

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