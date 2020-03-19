Stop-loss: Беспокойство под контролем

Несколько столетий назад французский мыслитель Мишель де Монтень сказал: "Моя жизнь была полна ужасных несчастий; большинство из которых никогда не случалось". Его высказывание сегодня еще раз находит подтверждение. Разные исследования говорят о том, что большинство вещей, о которых мы беспокоимся, никогда не случается.

Что, если это не сработает? Что, если я потерплю неудачу? Что, если наступит конец света? Как я выживу, если…? Многие люди проводят часы в волнении и опасениях о том, что у них что-то не получится или они будут чем-то хуже других. Некоторые боятся кого-то расстроить или обидеть. Постоянное беспокойство, негативное мышление и ожидание худшего могут сказаться на вашем эмоциональном и физическом здоровье больше, чем любая эпидемия.

Согласно "Отчету о беспокойстве" Liberty Mutual Insurance, 38% людей ежедневно о чем-то переживают (сегодня эта цифра была бы больше как минимум в два раза). Исследование 2000 представителей поколения миллениалов также показало, что в среднем люди проводят в волнении 63 полных дня в году — это два месяца, потраченные на беспокойство.

Конечно, беспокойство, сомнения и тревоги — нормальная часть жизни. Беспокойство может быть полезным и продуктивным — тогда, когда оно подталкивает нас к действию. Но если оно занимает большую часть нашего времени, то может просто не остаться сил на саму жизнь.

Психологи говорят, что беспокойство — это часть человеческой натуры, но некоторые люди беспокоятся настолько часто и настолько сильно, что склонны впадать в депрессию. При этом новое исследование, опубликованное в ScienceDirect, показало, что 91,4% моментов, вызывающих беспокойство, никогда не реализуются.

В книге "Как перестать беспокоиться и начать жить" Дейл Карнеги писал: "Одна из самых трагических вещей, которые я знаю о человеческой природе, это то, что все мы склонны откладывать жизнь. Мы все мечтаем о каком-то волшебном розарии за горизонтом — вместо того, чтобы наслаждаться розами, которые цветут за нашими окнами сегодня".

Но мы продолжаем беспокоиться о том, что может никогда не случится или о том, что мы просто не можем контролировать. Нынешняя ситуация в мире сама по себе тревожна, и если сейчас не найти способ снизить свой уровень волнения, после пандемии придется лечить психические расстройства.

1. Ограничьте беспокойство. Найдите свою точку stop-loss

Stop-loss — это стратегия, используемая в биржевой торговле для выхода из сделки — инвестор устанавливает stop-loss для каждой сделки на уровне цены, при которой он хочет выйти из сделки, которая становится убыточной.

Общая идея этой стратегии состоит в том, чтобы определить, сколько вещей, о которых вы беспокоитесь, действительно стоят этого беспокойства и сколько психологических сил вы готовы затратить на эти вещи. Установите момент, в который вы прекращается тратить на эту вещь свою энергию. И, когда чувствуете, что беспокойство и тревога охватывают вас, остановитесь и спросите себя, где находится ваша точка stop-loss — то есть, в какой момент вы перестаете беспокоиться и отпускаете ситуацию.

Определив точки stop-loss в каждой ситуации, вы не позволяете им контролировать вас, при этом осознавая все, что с вами происходит. Вы перепрограммируете свой мозг и учитесь беспокоиться умнее.

2. Признайте то, что вас беспокоит и запишите все по пунктам

Беспокойство редко приводит к решениям. Вместо того, чтобы беспокоиться обо всем, что может пойти не так, составьте список вещей, которые вас тревожат. Составляя такой список, вы очищаете мозг от непродуктивной информации и, таким образом снижаете напряжение.

Когда будете писать, постарайтесь определить те пункты, которые являются для вас самыми важными и спросите себя, можете ли вы решить эти проблемы. Если какие-то проблемы находятся вне вашего контроля и вы ничего не можете сделать, чтобы изменить ситуацию, перестаньте о них думать и сосредоточьтесь на том, на что можете повлиять.

3. Перенесите свое беспокойство с долгосрочных проблем на ежедневные действия

Будьте прагматичны и проактивны в отношении вещей, находящихся под вашим контролем. После того, как составите список забот и проблем, определите действия, которые можете предпринять в краткосрочной перспективе для их решения и начните делать это шаг за шагом.

Делайте по одному шагу каждый день. Работайте над улучшением наихудшего сценария, который вы уже приняли. Это поможет вам найти решение проблем, которые могут возникнуть. Запишите, что вы будете предпринимать, если они все-таки произойдут. Например, если у вас вызывает беспокойство ваше финансовое положение, составьте план привлечения дополнительного заработка или поиска единичных проектов, которые помогут вам создать финансовую "подушку безопасности".

4. Не зацикливайтесь на беспокойстве

Если ваше беспокойство начинает вас подавлять, найдите дело, которое отвлечет ваши мысли от проблемы. Начните двигаться — прогулки, физкультура, танцы; освойте новое хобби, совершенно не связанное с тем, чем вы занимались раньше.

Будьте внимательны и наблюдайте за своими проблемами с точки зрения стороннего наблюдателя, не реагируя и не оценивая. Это поможет вам определить, на чем "зацикливается" ваше мышление и принять меры, чтобы отпустить ситуацию.

Если вы научитесь не беспокоиться по каждому поводу, вы заметите, как ваша жизнь полностью меняется. Конечно, это не произойдет сразу, но со временем, делая ежедневные шаги, вы научитесь разделять проблемы на контролируемые и не контролируемые, и сможете находить способы их эффективного решения.

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