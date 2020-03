Кинотерапия: Как просмотр фильмов может помочь психическому здоровью

Три недели дома… Почему бы не уделить немного времени хорошим фильмам, тем более, что они могут помочь справиться с напряжением, возникшим из-за мировой пандемии.

Некоторые психотерапевты даже рекомендуют кинотерапию, как один из способов улучшения психического здоровья. Идея в том, что фильмы могут изменить ваше мышление, чувства и, в конечном итоге, помочь справиться с жизненными взлетами и падениями. Нужно только выбрать фильмы на те темы, которые отражают вашу текущую проблему или ситуацию.

Фильмы способствуют эмоциональному очищению

Наблюдая за происходящим на экране, человек может начать плакать, громко смеяться или открыто демонстрировать другие эмоции, которые в обычных ситуациях не позволяет себе проявлять. Это помогает снизить эмоциональное напряжение и учит проявлять чувства в реальной жизни.

Грустные фильмы могут сделать человека счастливее

Именно, счастливее. Когда вы смотрите грустный фильм, вы, скорее всего, отстраняетесь от него, думая о своих близких и чувствуя себя счастливее от того, что они у вас есть. В одном исследовании студенты смотрели фильм "Искупление" и отмечали, что после просмотра они чувствовали себя гораздо счастливее, чем до начала фильма. Просмотр трагических киноисторий заставляет людей больше ценить то, что есть у них в жизни и чувствовать прилив счастья.

Фильмы могут помочь разобраться в реальной жизни

Мифы и рассказы о фантастических существах, героях и богах существуют всегда. Люди — это животные, рассказывающие истории. Обучение и знания передавались тысячелетиями через истории и легенды — это то, как мы видим и понимаем мир. Хорошая история состоит из любопытства, эмоций и воображения человека. Фильмы — это истории, которые могут помочь нам увидеть мир с другой точки зрения.

Фильмы дают отдых уму

Когда вы смотрите фильм, ваш ум отдыхает от всего, о чем он думает в другое время. Вы как будто попадаете в другой мир и ваш ум переключается на жизнь в этом мире, а, значит, проблемы реальной жизни ненадолго исчезают.

Страшные фильмы могут уменьшить беспокойство



Доктор Матиас Клэсен из университета в Дании изучает психологические эффекты фильмов ужасов более 15 лет. Он говорит, что воздействие фильмов ужасов может быть приятным, когда негативные эмоции, вызванные фильмом, поддаются контролю. Более того, когда мы смотрим фильмы ужасов, возникает психологическая дистанция — часть мозга знает, что события на экране не реальны, а другая часть, расположенная в лимбической системе, реагирует на фильм, как на реальную ситуацию.

Фильмы приносят облегчение

Вы можете испытать катарсическое освобождение, когда главный герой избежит гибели или персонаж, который все время был слабым, наконец, победит. Когда вы смотрите напряженные сцены, организм вырабатывает гормон стресса кортизол, но когда история заканчивается хорошо, возникает выброс дофамина — опиоида естественного происхождения, который вызывает чувство удовольствия.

Национальный альянс по психическим заболеваниям США составил список лучших фильмов о проблемах психического здоровья:

- Игры разума (A Beautiful Mind), 2001

- Великолепная афера (Matchstick Men), 2003

- Это очень забавная история (It"s Kind Of A Funny Story), 2010

- Мой парень — псих (Silver Linings Playbook), 2012

- Хорошо быть тихоней (The Perks Of Being A Wallflower), 2012

- Близнецы (The Skeleton Twins), 2014

- Бесконечно Белый Медведь (Infinitely Polar Bear), 2015

- Добро пожаловать ко мне (Welcome To Me), 2015

- Головоломка (Inside Out), 2015.

