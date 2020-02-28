Про своє: 7 книг про мистецтво залишатися собою

"Хто Я?", "Навіщо я живу?", "Чому мені не вдається знайти справу до душі?", "Як пережити це?"… Хоча б раз кожен із нас ставив собі подібні питання. Ми зібрали книги, які допомагають знайти відповіді на них, щоб створити для себе життя, яке принесе радість і легкість на серце.

Бути собою. 10 гаджетів для щастя

Олена Тараріна, IPIO

У всіх нас в житті бувають моменти, коли ми не знаємо куди йти і що робити. Ми блукаємо, мов у лабіринті, не маючи змоги знайти вихід. Вважається, що найчастіше це стається у підлітковому віці, але, насправді, дорослі люди часто потрапляють в подібні ситуації. Що головне в нашому житті? Як бути вдячним за те, що маєш? Як знайти улюблену справу? Як відпустити образу на батьків? Що робити, коли поряд немає друзів, які підтримають? Ці та багато інших питань виникають, як у підлітків, так й у дорослих людей. Так може прийшов час і дітям, і батькам пошукати на них відповіді з допомогою цієї книги.

Наодинці з собою

Марк Аврелій Антоній, "Апріорі"

Сьгодні дуже модно читати сучасну мотиваційну літературу й книги з саморозвитку. Але багато хто забуває про мудрість, випробувану тисячоліттями. Книга римського імператора й філософа-стоїка, якого, завдяки їй, справедливо називали "філософом на троні", є своєрідним повчанням мудрого батька своїм нащадкам. Про людину і її сутність, про добро і зло, про богів і віру, про світовий порядок і його закономірності, про почуття обов'язку і справедливість, про владу і суспільні відносини.

Сила волі. Шлях до влади над собою

Келлі Макгонігал, "Наш Формат"

Мова, література, математика, фізика, хімія. А що було б, якби у школах та університетах нас вчили розвивати силу волі? Наскільки успішнішими ми могли б стати? Келлі Макґоніґал допомагає людям змінитися і в цій книзі розповідає про свою методику. З наукового боку авторка в книзі показує, як влаштовано наше мислення, чому ми уникаємо змін і сповна не використовуємо власний потенціал. Окрім теорії, Макґоніґал подає безліч фактів, цікавих прикладів і корисних вправ.

Сила моменту тепер. Посібник із духовного просвітлення

Екгарт Толле, "Терра Інкогніта"

Ми всі — божевільні. Божевільні, які ходять і розмовляють самі з собою. Просто більшості з нас це поки що вдається робити непомітно для інших — як, зрештою, і для себе самих. Ця книга про важливість уміння не думати. Бо тільки там, за межею слів, є все те, чого ми так розпачливо прагнемо: натхнення, радість, справжня любов. І все це доступне нам постійно — у магічній миті Тепер. Вперше видана в 1997 році невеликим тиражем у 3 тис. примірників, ця книга останні багато років очолювала список бестселерів "Нью-Йорк Таймс", перекладена 33 мовами, і нині її сукупний тираж становить понад 5 млн екземплярів.

Хто говорить "Я"?

Ігор Калінаускас, "Колесо Життя"

Кожен з нас приходить на цю землю для розвитку. Нам доступний океан знань і сили. Але, щоб почати ним користуватися, потрібно розвернутися до океану особою, своєю сутнісною частиною. Тільки так людина по-справжньому стає учнем, в глобальному розумінні, та починає пізнавати життя.

Бути собою. Керівництво по усвідомленості для тих, хто на межі

Рубі Векс, "Манн, Іванов і Фербер"

П'ятсот років тому ніхто не вмирав від стресу. Ми придумали цю концепцію і дозволили їй захопити нас. Людина еволюціонувала і навіть навчилася балансувати на 17-сантиметрових шпильках, але з точки зору емоційного розвитку ми як і раніше борсаємося десь недалеко від водоростей. Якщо ми не почнемо культивувати в собі людські якості, ми приречені, за законами еволюції, стати кіборгами із зображенням надкушеного яблука там, де раніше було серце. Рубі Векс показує нам наукове вирішення цих сучасних проблем — усвідомленість. І йдеться не про те, щоб "витріщатися на крила метелика або слухати дзвін китайських дзвіночків при подиху вітру", а про те, щоб навчитися помічати власні думки і почуття, щоб на повну проживати кожну хвилину свого життя.

Розпали вогонь! Поради для тих, хто шукає свій шлях

Даніелла Лапорт, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"

Даніелла Лапорт — талановита мотиваційна спікерка, бізне-стратег та PR-спеціалістка, про яку писали такі топові видання, як Vogue Australia, National Post, USA Today i BusinessWeek. Але її успіх — не казковий подарунок, а роки роботи над собою. Авторка знає все про злети і падіння, про темні смуги в житті і зневіру. Тепер вона ділиться надважливими секретами: як підтримувати в собі незгасимий вогонь, що допоможе здійснити найшаленіші мрії. Поговоримо про все: про ілюзію абсолютної компетентності й міфічний життєвий баланс. Про те, чому страх — це нормально, а наполеглива праця не завжди приносить плоди. Про принципи, які можуть зламати життя, про навичку казати "ні" та ще багато іншого.

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