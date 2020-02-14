А, поговорити: 7 книг про мистецтво ефективного спілкування

Розмови… Вони настільки звичні для багатьох із нас, що ми не замислюємося над тим, наскільки важливу роль вони відіграють в нашому житті. І не тільки в особистих стосунках двох людей, а й в бізнес-партнерстві, відносинах між колегами, вихованні дітей тощо. Одне слово може зруйнувати багаторічні стосунки, а може надати їм додатковий поштовх до нового розвитку.

Шлях до Так. Як вести переговори, не здаючи позицій

Роджер Фішер, Уільям Юрі, Брюс Петтон, "Основи"

В книзі зібрані теорії і тактики, основані на досвіді Гарвардського переговорного проекту — організації, що має чималий досвід у веденні переговорів і залагодженні конфліктів усіх рівнів. Читачам пропонують дізнатися як: відокремлювати людей від проблеми; зосереджуватися на інтересах, а не позиціях; спільно працювати над пошуком варіантів, які задовольнять обидві сторони; успішно домовлятися з впливовими людьми, які відмовляються грати за правилами та / або вдаються до "брудних трюків".

Конфліктологія та теорія переговорів

Тетяна Яхно, "Центр навчальної літератури"

Розвиток технологій значно скоротив фізичні навантаження працівників компаній та підприємств, але, в той же час, зросли психологічні та інтелектуальні навантаження. Сьогодні більша частина робочого часу людей бізнесу присвячується переговорам на різних рівнях. І від того, наскільки ефективними та результативними вони будуть, залежить подальша діяльність компанії. Це сучасний навчальний посібник, який відкриває теоретичні алгоритми проведення ділових переговорів, культури організації та оформлення комерційних контрактів, особливості ведення ділових переговорів з закордонними партнерами, види конфліктів та методи їх вирішення.

Як розмовляти будь з ким, будь-коли і будь-де. Секрети успішного спілкування

Ларрі Кінг, Білл Ґілберт, "Моноліт-Bizz"

Людина, яка за час своєї журналістської кар'єри провела понад 60 тисяч інтерв'ю з такими відомими особистостями, як Білл Клінтон, Дональд Трамп, Френк Сінатра, Арнольд Шварценеґґер та інші зірки світового масштабу, ділиться секретами власної успішності й дає професійні поради на всі випадки життя: від сімейних свят і світських вечірок до жалобних заходів. В книзі зібрані не тільки історії успіху Ларрі Кінга, а й розповіді про його помилки, які ми з вами також робимо під час спілкування.

Складні розмови. Як обговорювати те, що хвилює найбільше

Брюс Петтон, Дуглас Стоун, Шейла Хин, Vivat

"Гарвардський метод", якому присвячена ця книжка, навчає навичкам легкого спілкування, які допоможуть покращити подружнє життя, налагодити взаємини між батьками та дітьми-підлітками, зцілити душевні образи, які розділяють нас і навіть роблять ворогами. Тож дізнайтеся, як розмовляти з колишнім чоловіком; як повідомити клієнту, що робота над його проектом триватиме довше та коштуватиме вдвічі дорожче тощо. Окрім досліджень, які стосуються проведення переговорів, ця книжка містить ідеї з інших галузей: теорії поведінки, соціальної психології та теорії спілкування.

Мистецтво збиратися разом. Як організувати змістовну та результативну зустріч

Прія Паркер, Vivat

Наше життя — це калейдоскоп зустрічей: родинні посиденьки, кава-брейки в офісі, демонстрації, флешмоби, виставки. Рутина? Мистецтво! Ми помилково вважаємо, що одним помахом магічної палички звичайний шаблонний етикет перетвориться на теплу душевну зустріч. "Мистецтво збиратися разом" — це і мандрівка, і путівник водночас. Ця книжка створена для тих, хто коли-небудь розмірковував, як звичайні сходини перетворити на цікаву й результативну зустріч. Не має значення, що це — тусовка у п'ятизірковому готелі чи бізнес зустріч, переговори тет-а-тет чи комунікація цілої групи. Цікаві фішки та лайфхаки з організації, планування та проведення будь-яких зустрічей — приватних чи корпоративних. Реальні бесіди з організаторами конференцій та вихователями дитячого табору, тренерами та директорами, фотографами, інструкторами, консультантами, аналітиками та творцями комп"ютерних ігор.

Я завжди знаю, що сказати

Ігор Ризов, Book Chef

На перший погляд може видатися, що ця книга — синопсис шаблонів із ділового спілкування чи ведення перемовин. Та насправді це інтерактивне тренінг-видання, підкріплене не лише теорією успішності комунікації, а й купою практичних завдань, по виконанні яких ви матимете змогу отримати коментарі автора щодо своїх результатів.

Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування

Джеймс Борг, "Фабула"

Бізнес-тренер Джеймс Борґ, відомий своїми відкриттями в галузях спілкування, особистісного розвитку, мови тіла та "контролю мислення", пропонує прості і дієві поради для кожної людини. Його методика допоможе змінити спосіб мислення і поведінку в особистому житті й на роботі, зробить життя цікавішим, насиченішим і позбавить зайвого стресу, а ваші навички спілкування сягнуть геть нового рівня.

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