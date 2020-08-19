Навчатися у кращих: 7 книг про досягнення мрії

Життя людей, які досягли своєї мети, багатьом здається безхмарним. Але це тільки красива картинка. На шляху до мрії більшості доводиться пройти багато випробувань, вивчити десятки уроків і 100 разів впасти, щоб 101 раз піднятися. Їх досвід — неоціненний скарб для багатьох інших.

50 найкращих книжок із саморозвитку в інфографіці

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Обсяг інформації, яку генерують люди, зростає в геометричній прогресії. Книга пропонує легкий швидкий спосіб сприйняття корисної інформації — інфографіку, створену на основі 50 найбільш затребуваних книжок-бестселерів, присвячених саморозвитку й особистій ефективності. У підбірку увійшли: "Сила волі. Шлях до влади над собою" Келлі Макґоніґал, "Крок за кроком. Як ентузіазм і наполегливість ведуть до мети" Анжела Дакворт, "Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги" Раян Голідей, "Випадковий геній. Довільне писання як засіб пошуку найкращих ідей" Марк Леві, "Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті" Насім Талеб та багато іншого.

Про що я говорю, коли говорю про біг

Харукі Муракамі, Yakaboo Publishing

Книга, яка вважається найвідомішою у світі за темою бігу. Збірка автобіографічних нарисів, в якій автор розповідає про рух по життю, про те, як узагалі почав бігати, як почав писати, як утримував джаз-бар, а потім писав. Як готувався до марафону, а потім і ультрамарафону. Як подорожував різними країнами і континентами. Як став письменником — і як став бігуном. "Більшу частину того, що я знаю про письменництво, я дізнався під час щоденних пробіжок", — зізнається Муракамі.

Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу

Тетяна Яловчак, Наш Формат

Книжка першої українки, яка підкорила сім найвищих вершин світу. А на що ви готові, щоб досягнути своєї мети? Тетяна Яловчак продала квартиру, щоб стати першою українкою, яка піднялася на Еверест. Та за крок до перемоги вона не стала влаштовувати перегони з конкуренткою, бо гора і так забрала багато життів. Утім Тетяна не здалася і таки дійшла до вершини. А через рік стала першою українкою-рекордсменкою, яка підкорила найвищі точки всіх континентів.

Авторка ділиться спогадами про нелегке дитинство в маленькому шахтарському містечку, любов до спорту та прагнення бути попереду, що переросло в бажання постійно здобувати нові перемоги. Ви дізнаєтеся, яка справжня ціна Евересту: що відбувається з тілом на висоті більш ніж 8000 м, як вижити 40 днів в експедиції за мінусових температур і не спати 72 години. Тетяна з гумором розповідає про труднощі на своєму шляху, а також подає найголовніше правило підкорення вершини — залишитися живим.

Від дірявих кедів до мільйонів доларів. Неймовірна історія Слави Медведенка

Максим Гайовий, Наш Формат

У дитинстві Слава Медведенко ненавидів баскетбол: він був найвищим у класі, тому всі радили йому зайнятися цим видом спорту. У підлітковому віці хлопець полюбив цю гру, але за можливість мандрувати й купувати... йогурт, жуйки і пляшки газованки (це ж були "лихі дев"яності"!). Та з роками пріоритети змінилися. Баскетбол став для Слави справою життя, якій він віддавав стільки часу, що буквально протирав кеди до дір.

Він виступав за команди з України, Литви, а згодом пробився в NBA. Як звичайному хлопцеві з київської Дарниці вдалося цього досягнути? Як воно — грати з Кобі Браянтом чи Шакілом О"Нілом? Що заважає розвиватися професійному баскетболу в Україні і як надихнути дітей, що лише починають займатися спортом?

Тренер на трильйон. Правила лідерства Білла Кемпбелла з Кремнієвої долини

Алан Ігл, Джонатан Розенберг, Ерік Шмідт, КМ-Букс

Білл Кемпбелл сприяв розбудові низки найвидатніших компаній Кремнієвої долини, зокрема Google, Apple та Intuit. Колишній університетський футболіст і футбольний тренер, Білл став ментором Стіва Джобса, Ларрі Пейджа та Еріка Шмідта, тренував десятки лідерів на обох узбережжях США.

Книжка створена на основі інтерв`ю більш ніж із вісімдесятьма людьми, які знали й любили Білла Кемпбелла, в ній пояснюються принципи роботи тренера та ілюструються історіями від видатних компаній і людей, із якими він працював і грав. Це справжня програма для прогресивних бізнесових лідерів і менеджерів, яка допоможе створювати продуктивніші й динамічніші команди та компанії.

Уроки короля жахів: Як писати горор

Ростислав Семків, Pabulum

За що Стівен Кінґ здобув титул "короля жахів"? Як він став мільйонером із мільйонними накладами та найбільш екранізованим автором у світовій літературі? У чому секрет його феноменальної письменницької продуктивності. Врешті, чому ми можемо навчитися в Кінґа?

В книзі зібрані найцікавіші подробиці з життя письменника, різні історії та закони горору. Автор аналізує творчі прийоми, принципи письма та маркетингові ходи, які використовує Кінґ, і якими варто користуватися іншим.

Ти — супер! Як адаптуватися до змін, долати невдачі й жити осмислено

Ніл Пасріча, Рідна мова

Гарна книга для тих, хто цікавиться питаннями психології та саморозвитку. Автор, наводячи конкретні приклади із власного життя, розповідає, як не сумніватися у собі, знати, що ти супер і йти вперед. Навіть якщо поки що (а це дуже важливі слова, на думку Ніла) ти не такий успішний, упевнений у собі чи не маєш коханої людини — усе обов'язково зміниться!

Головне йти маленькими кроками вперед, не боятися пробувати щось нове, раз за разом, крок за кроком, адже чим більше спроб ви зробите, тим більше перемог у вас буде. Ще дуже важливою вправою є щоденна практика вдячності. Начебто скільки разів про неї чули, але чи втілюємо ми цю прекрасну звичку на практику? Записуй ввечері 5 речей, за які ти вдячний, і твоє життя точно зміниться на краще! Ця і багато інших простих, але дуже корисних вправ і прикладів з життя.