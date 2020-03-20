Без паніки: 7 книг про те, як зберігати спокій

Тривога, паніка, неспокій і, навіть, депресія — можливі наслідки перебування в карантині. В цей час вкрай важливо зберегти не тільки фізичне, а й психічне здоров"я. Тож, шукайте поради та практичні рекомендації в книгах людей, які знаються, як себе поводити в критичних ситуаціях.

Не годуйте мавпу! Як вийти із замкнутого кола неспокою та тривоги

Дженніфер Шеннон, Сварог

"Треба змінювати не причину страхів, а вашу реакцію на них", — стверджує автор книги, яка 20 років спеціалізується на лікуванні тривожних розладів і сама має велику кількість страхів. Зосередженість уваги на тому, що підтримує та "годує" наші проблеми, заважає будь-якій сфері діяльності. Незалежно від того, хочете ви звільнитися від конкретної проблеми (наприклад, панічних атак) чи просто хочете жити більш щасливим, успішним та спокійним життям — інструменти для досягнення мети будуть однакові.

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Фішинг. Хто і як маніпулює вашим вибором

Джордж Акерлоф, Роберт Шиллер, Наш Формат

Книга потрапила в список найкращих книжок міжнародних видань та ресурсів. Це радикально новий погляд на економіку вільного ринку та культуру споживання. Економічна теорія Адама Сміта переконувала нас в тому, що вільний ринок принесе суспільству лише розвиток. Але поки компанії можуть збагатитися за рахунок споживачів, вони будуть використовувати всі можливі хитрощі. Книга нобелівських лауреатів Роберта Шиллера та Джорджа Акерлофа розповість про маніпуляції, які використовуються корпораціями для отримання вигоди.

У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю

Алекс Корб, Наш Формат

Депресія — це не просто поганий настрій. Люди з депресією можуть і не бути пригніченими. Там, де мала би бути якась емоція, вони часто відчувають порожнечу. Те, що колись дарувало задоволення, більше не тішить. Усе здається складним, і ніщо не вартує зусиль. Найгірше, що депресія не просто тягне на дно, а й міцно утримує там. Проблема полягає у фізіології та взаємодії елементів нервової системи. Та, на щастя, існує спосіб відрегулювати їхню діяльність.

Епоха тривожності. Страхи, надії, неврози і пошуки душевного спокою

Скотт Стоссел, Центр навчальної літератури

Постійний стрес став однією з відмінних рис нашої епохи. Як показує статистика, в даний момент в світі кожна шоста людина страждає неврологічними розладами. Автор задається питанням, у чому причина тривоги. Чи винні в цьому гени, або ж наша підвищена мозкова активність, оточення або причиною стали події пов"язані з тим чи іншим явищем. Книга розглядає проблематику з точки зору нейробіології і біохімії, психофармакології і генетики. В цілому, праця є захоплюючою історією боротьби людини з самою собою, пристрасної і динамічної.

Як подолати неспокій і почати жити

Дейл Карнегі, КМ-БУКС

Як позбавитися п'ятидесяти відсотків бізнес-турбот, зменшити фінансові турботи, уникати втоми і продовжувати виглядати молодим, ставати раніше на одну годину, бути собою, бо ви унікальна особистість… Про це і багато іншого — в книзі відомого письменника та психолога, автора бестселерів Дейла Карнегі.

Психологія впливу

Роберт Чалдіні, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"

Що може змусити кожну людину сказати "так"? Як переконувати людей та уникати небажаного впливу? Відповіді шукайте на сторінках цієї книги, яка миттєво стала світовим бестселером. Її автор описує методи й закони психологічного тиску й створення конкуренції. Використовуючи яскраві приклади з життя, Роберт Чалдині дає унікальні поради, як викорінити в собі синдром жертви й не потрапити на гачок нав"язливої реклами, а також навчитися самому переконувати й здобувати бажане.

В оточенні ідіотів, або Як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти

Томас Еріксон, Фоліо

Томас Еріксон поділяє людей на чотири кольорові типи. Він описує логіку поведінки, темперамент, систему цінностей представників кожного з кольорів. Чому одних людей ми розуміємо з півслова, а інших не розуміємо взагалі? Чому дуже успішні люди інколи здаються нам ідіотами і психопатами? Як подивитися на себе очима інших людей і навчитися розуміти навіть тих, хто на нас абсолютно не схожий?

Книга допомагає краще сприймати людей з різними типами поведінки й ефективно з ними спілкуватись і може стати настільною для керівників, психологів, менеджерів усіх рівнів.

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