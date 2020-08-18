To be smarter: 16 способов выработать привычку читать больше книг

Чтение книг лет 20 назад было, пожалуй, одним из немногих доступных развлечений. Сегодня с ним конкурируют социальные сети, новостные сайты, видео, шоу, подкасты… И, даже прекрасно зная, какие огромные выгоды приносит чтение книг, мы часто отдаем предпочтение другим источникам информации.

Как же выработать привычку читать книги? Советуют те, кто умеет это делать и получать от этого максимальную пользу.

Джей Шетти, докладчик TED, подкастер и бывший монах: "Не пытайтесь прочитать книгу, позвольте книге попасть в вас. Каждый раз, когда вы заканчиваете страницу или главу, спрашивайте себя: Что я узнал? Чем я могу поделиться с другими? Что я могу применить в своей жизни?"

Мари Форлео, автор бестселлеров и ведущая MarieTV: "Простой и эффективный способ читать больше книг — выделять небольшие отрезки времени на чтение в своих повседневных календарях. Например, если вы готовите кофе каждое утро, поставьте книгу, которую хотите читать, рядом с кофеваркой. Пока вы ждете, пока заварится кофе, прочтите три страницы. Главное — сделать чтение легким, и вместо того, чтобы планировать чтение в течение часа, начните с 5-10 минут".

Габриэль Бернштейн, международный спикер и автор бестселлеров: "Во время карантина у нас появилось время сбавить обороты и не торопиться с утра до вечера. Наконец, у нас появилось время для чтения. Пусть книги приведут вас в творческое пространство, где вы сможете избавиться от беспокойства и почувствовать себя нормальным".

Стефани О'Коннелл, финансовый эксперт: "Создайте книжный клуб или вступите в него. Я настолько увлеклась цифровыми новостями и социальными сетями, что, когда моя подруга попросила меня присоединиться к ее книжному клубу в прошлом году, я не могла вспомнить, когда в последний раз читала книгу от корки до корки. Очень приятно было завершить чтение первой книги в книжном клубе. Этот процесс заставил меня отключиться от постоянных обновлений социальных сетей и 24-часового цикла новостей. С тех пор я стала читать больше книг".

Саймон Т. Бейли, автор бестселлеров, мотивационный спикер: "Просмотрите содержание и прочтите главу, которая вам больше всего нравится. Еще один подход, который я рекомендую, — это прочитать введение, первую главу, главу в середине и последнюю главу. Это позволяет вам уловить наиболее важные моменты книги".

Рэйчел Круз, соавтор книги " Умные деньги" и ведущая шоу Рэйчел Круз: "Сделайте чтение частью своей повседневной жизни, будь то утром или перед сном. У вас меньше шансов найти время для того, что вам нравится, если это не входит в ваш распорядок дня. Выделите отрезок времени, когда вы выключаете телефон, откладываете его в сторону и просто читаете книгу, которую давно хотели прочитать".

Льюис Хоуз, автор бестселлеров и ведущий подкаста "Школа величия": "Мне всегда было трудно читать, но прослушивание аудиокниг во время тренировки — отличный способ увеличить количество "прочитанных" книг".

Эмма Джонсон, основатель WealthySingleMommy.com: "Если вы добираетесь до работы на общественном транспорте, обязательно читайте в дороге. Я поклонник чтения только бумажных книг, что позволяет не отвлекаться на текстовые сообщения и уведомления по электронной почте".

Том Корли, автор книги "Привычки богатых людей": "Время суток, в которое вы читаете, действительно может улучшить вашу скорость чтения и понимание. Согласно моим исследованиям, оптимальное время для чтения: первое, что вы делаете после сна или сразу после (или во время) аэробных упражнений. Я также рекомендую держать книгу в машине или в сумочке. Благодаря легкому доступу к книге ее легче и удобнее читать. Со временем это превратится в постоянную привычку".

Джеймс Уиттакер, спикер и автор книги "Думай и Богатей: Наследие": "Мне очень нравятся слова Джима Рона, который сказал: "Пропустите ужин, если нужно, но не пропускайте чтение книги". Во все более шумном мире как никогда важно проявлять инициативу в отношении того, что мы потребляем. Мне нравятся аудиокниги, потому что так я могу прочитать больше. На платформах для аудиокниг часто есть настройка воспроизведения на увеличенной скорости. Начните увеличивать с коэффициента 1,25. Сначала вам будет казаться, что это слишком быстро, но ваш разум привыкнет".

Киндра Холл, спикер, автор и президент маркетингового агентства Steller Collective: "Читайте великие книги, которые хотите прочитать. Это две важные части выработки привычки чтения. Если вы читаете не очень хорошие книги, вы не захотите читать больше. Когда книга вам не нравится, перестаньте ее читать. И внимательно относитесь к чтению книг, которые вам кто-то советует. Не всегда они будут вам нравится".

Сэм Сильверстайн, спикер и эксперт по бухгалтерской отчетности: "Спросите себя, чему вы хотите научиться или какого роста вы хотите достичь. Определите книги, которые помогут вам достичь этого, а затем выделяйте определенное количество времени каждый день на их чтение. Это не гонка и не марафон. Читайте ради удовольствия и удовлетворения от осознания того, что вы растете в процессе чтения".

Тодд Берджесс, спикер и тренер: "Из-за того, что я так много читаю, я дошел до того, что больше не покупаю книги, а вместо этого хожу в библиотеку и беру по две или три за раз. Каждое утром я сажусь в тихом месте с чашкой кофе и блокнотом. Для меня отличный способ запомнить прочитанное — это делать заметки об основных моментах книги. Я отмечаю номера страниц и ссылки, чтобы иметь возможность вернуться, если мне нужно перечитать отрывок, который меня интересует".

Ной Сент-Джон, спикер и основатель The Success Clinic of America: "У меня есть тройной метод чтения большего количества книг:

- Определите, почему вы хотите читать больше книг. Найти свое "почему" гораздо важнее, чем спрашивать "как", потому что, как только вы найдете причину, вы найдете путь.

- Решите, что вы хотите извлечь из прочитанных книг. Ежегодно издаются тысячи книг. Сначала вы должны решить, какую информацию, знания или навыки вы хотите извлечь из книг, которые прочитали в этом году, иначе вы быстро перестанете это делать.

- Выясните, что вы хотите запомнить из каждой прочитанной книги. Нет ничего плохого в чтении ради чтения. Но если вы хотите получить доступ к информации позже, выделите, подчеркните, отметьте, сделайте закладку, наклейте стикер или сохраните отдельный файл с нужной информацией до того, как закончите читать".

Марджи Уоррелл, автор бестселлеров и спикер: "Каждый раз, открывая книгу, мы открываем наши умы новым идеям, свежим взглядам и лучшим способам жизни и решения наших проблем. Решив выделять всего 10 минут каждый день на чтение книги, вы можете улучшить развитие своей жизни. Если вы думаете, что слишком заняты, чтобы делать это, считайте, что вы слишком заняты, чтобы не делать этого".

Тони Джири, автор и тренер: "Выбирайте книги, которые написаны с авторским резюме или выделенными очень важными моментами (VIPs). Часто это дает вам 90% истинной сути книги и, в свою очередь, ее ценность".