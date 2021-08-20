Польза лени: как использовать нежелание действовать с выгодой для себя

Билл Гейтс когда-то сказал: "Я выбираю ленивого человека для тяжелой работы. Потому что ленивый человек всегда найдет простой способ сделать это".
Однако часто мы называем ленью не то, что ей является. Лень — это симптом, за которым стоят более глубокие причины. Именно эти причины сдерживают нас от действий, а не сама лень.
Самое главное, что нужно понять, — лень часто является признаком того, что нам нужен отдых. И отдых — это не лень. Часто они похожи. Расслабиться вместо того, чтобы поработать. Выполнить личную задачу вместо профессиональной. Просыпаться в 9 утра, а не в 6… Все это обычно воспринимается как лень. Причем проблема гораздо шире, поскольку в нашей культуре видимость занятости является гораздо более важной, чем реальная продуктивность человека.
А ведь иногда самое продуктивное, что вы можете сделать, — это отдыхать. Отдых очень важен для продуктивности. Отдых — партнер по работе. Одно невозможно без другого. Отдых в течение рабочего дня, как и долгая прогулка, может быть мощным источником творческих идей. Более длительные перерывы имеют решающее значение для предотвращения выгорания. То, что может показаться ленью, на самом деле приносит реальную пользу.
Но… Если вы отдыхаете, вы должны отдыхать. А не проверять мессенджеры, отвечать на электронные письма в отпуске, участвовать удаленно в совещаниях, уточнять детали проектов и т.п. Отдых должен быть отдыхом — и у вас, и у ваших коллег. Только тогда, вернувшись к работе, вы будете достаточно мотивированным и подготовленным. Но это лишь часть вопроса.
Есть еще отсутствие мотивации. Это то, за что многие из нас ругают себя. А что, если вместо самообвинений, найти причину того, почему вы избегаете определенных задач? Не соглашайтесь на простые ответы. Может быть, у вас нет вдохновения, потому что вы не узнаете ничего нового. Может быть, вы боитесь дискомфорта, который может прийти вместе с прогрессом или неудачей.
Эти вопросы гораздо сложнее, чем лень. Нелегко говорить о страхе не соответствовать новым задачам или о потере смысла в своей работе. Это человеческая проблема, а не проблема результатов, но она влияет на результат.
Чтобы понять суть, нужно оценить информацию, полученную в результате опроса вашей так называемой лени. И для начала нужно определить, что вас сдерживает — стремление к перфекционизму или низкая самоэффективность. Это первый шаг.
Вы должны найти способ избавиться от первопричины. Тогда и продуктивность, и радость от работы возникнут сами по себе. Но как этого достичь?
Используйте принцип прогресса. Принцип прогресса гласит, что "из всего, что может стимулировать эмоции, мотивацию и восприятие в течение рабочего дня, наиболее важным является достижение прогресса в осмысленной работе". Ощущение прогресса и радость от маленьких побед может уменьшить громкость голоса в вашей голове, который говорит, что работа слишком сложна или проект слишком велик, чтобы за него взяться.
Найдите возможность перезагрузиться, а лучше вздремнуть. Исследования показывают, что 30-минутный сон может остановить ухудшение работоспособности. 60-минутный сон может обратить его вспять. Если вы чувствует, что вам лень, — пришло время отдохнуть. Помните: видимость занятости — это не то же самое, что продуктивность. Часто гораздо эффективнее немного поспать, чем заставлять себя выполнять задачу.
Сместите фокус. Отсутствие смысла в вашей работе является основным фактором снижения мотивации. Если вы не хотите или не можете вносить большие изменения, обратите внимание на людей, на которых ваша работа влияет, а не только на то, что вы производите. Это смещает акцент с задач, которые вам необходимо выполнить, на то, как вы можете помочь людям как внутри, так и за пределами организации.
Делайте меньше. Это очень сложно, особенно для предпринимателей. Но это будет сложно ровно до того момента, пока вы не поймете: работа, которую вы постоянно откладываете, — это работа, которой вы вообще не должны заниматься.
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