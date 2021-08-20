Польза лени: как использовать нежелание действовать с выгодой для себя

Билл Гейтс когда-то сказал: "Я выбираю ленивого человека для тяжелой работы. Потому что ленивый человек всегда найдет простой способ сделать это".

Однако часто мы называем ленью не то, что ей является. Лень — это симптом, за которым стоят более глубокие причины. Именно эти причины сдерживают нас от действий, а не сама лень.

Самое главное, что нужно понять, — лень часто является признаком того, что нам нужен отдых. И отдых — это не лень. Часто они похожи. Расслабиться вместо того, чтобы поработать. Выполнить личную задачу вместо профессиональной. Просыпаться в 9 утра, а не в 6… Все это обычно воспринимается как лень. Причем проблема гораздо шире, поскольку в нашей культуре видимость занятости является гораздо более важной, чем реальная продуктивность человека.

А ведь иногда самое продуктивное, что вы можете сделать, — это отдыхать. Отдых очень важен для продуктивности. Отдых — партнер по работе. Одно невозможно без другого. Отдых в течение рабочего дня, как и долгая прогулка, может быть мощным источником творческих идей. Более длительные перерывы имеют решающее значение для предотвращения выгорания. То, что может показаться ленью, на самом деле приносит реальную пользу.

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Но… Если вы отдыхаете, вы должны отдыхать. А не проверять мессенджеры, отвечать на электронные письма в отпуске, участвовать удаленно в совещаниях, уточнять детали проектов и т.п. Отдых должен быть отдыхом — и у вас, и у ваших коллег. Только тогда, вернувшись к работе, вы будете достаточно мотивированным и подготовленным. Но это лишь часть вопроса.

Есть еще отсутствие мотивации. Это то, за что многие из нас ругают себя. А что, если вместо самообвинений, найти причину того, почему вы избегаете определенных задач? Не соглашайтесь на простые ответы. Может быть, у вас нет вдохновения, потому что вы не узнаете ничего нового. Может быть, вы боитесь дискомфорта, который может прийти вместе с прогрессом или неудачей.

Эти вопросы гораздо сложнее, чем лень. Нелегко говорить о страхе не соответствовать новым задачам или о потере смысла в своей работе. Это человеческая проблема, а не проблема результатов, но она влияет на результат.

Чтобы понять суть, нужно оценить информацию, полученную в результате опроса вашей так называемой лени. И для начала нужно определить, что вас сдерживает — стремление к перфекционизму или низкая самоэффективность. Это первый шаг.

Вы должны найти способ избавиться от первопричины. Тогда и продуктивность, и радость от работы возникнут сами по себе. Но как этого достичь?

Используйте принцип прогресса. Принцип прогресса гласит, что "из всего, что может стимулировать эмоции, мотивацию и восприятие в течение рабочего дня, наиболее важным является достижение прогресса в осмысленной работе". Ощущение прогресса и радость от маленьких побед может уменьшить громкость голоса в вашей голове, который говорит, что работа слишком сложна или проект слишком велик, чтобы за него взяться.

Найдите возможность перезагрузиться, а лучше вздремнуть. Исследования показывают, что 30-минутный сон может остановить ухудшение работоспособности. 60-минутный сон может обратить его вспять. Если вы чувствует, что вам лень, — пришло время отдохнуть. Помните: видимость занятости — это не то же самое, что продуктивность. Часто гораздо эффективнее немного поспать, чем заставлять себя выполнять задачу.

Сместите фокус. Отсутствие смысла в вашей работе является основным фактором снижения мотивации. Если вы не хотите или не можете вносить большие изменения, обратите внимание на людей, на которых ваша работа влияет, а не только на то, что вы производите. Это смещает акцент с задач, которые вам необходимо выполнить, на то, как вы можете помочь людям как внутри, так и за пределами организации.

Делайте меньше. Это очень сложно, особенно для предпринимателей. Но это будет сложно ровно до того момента, пока вы не поймете: работа, которую вы постоянно откладываете, — это работа, которой вы вообще не должны заниматься.

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