Сколько кофе можно пить в день?

Каждый день в мире выпивается больше 2 млрд чашек кофе. Его пьют для удовольствия, для общения, для расслабления и, конечно, для восстановления уровня энергии. Многие люди становятся зависимыми от этого напитка. Конечно, как иначе можно выдержать сумасшедший ритм современного мира.

Результаты некоторых исследований показывают, что кофе может быть защитным фактором от депрессии и даже сокращать количество самоубийств. Но не стоит сразу же бросаться за пятой на сегодня чашкой ароматного напитка. Мы говорим именно "может быть", потому что исследования — это только исследования. Они дают нам некоторую доказательную базу, но всегда нужно помнить, что организм каждого из нас по-разному реагирует на разные среды, обстоятельства или вещества, и здесь играет роль множество переменных.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Одна из основных переменных — привычный образ жизни участников исследований и контрольных групп. И это еще не все. Кофе, который чаще всего связан с вредными привычками, был исключен из списка канцерогенных продуктов ВОЗ в 2016 году, что является довольно редким шагом. ВОЗ даже сообщает, что кофе может защитить от рака матки и печени. И она не одинока: несколько других, хорошо известных и уважаемых организаций, таких как Всемирный фонд исследований рака и Министерство здравоохранения и социальных служб США, также заявили, что умеренное потребление кофе (от трех до пяти чашек в день) может положительно влиять на ваше здоровье и защищать от различных форм онкологических заболеваний.

Читайте также: 10 простых способов вернуть концентрацию

Но мы говорим о тревоге и депрессии. Было обнаружено, что дело не только в кофеине, а и в других важных компонентах кофе, в первую очередь это хлорогеновая, феруловая и кофейная кислоты. Эти кислоты уменьшают воспаление нервов, которое, как выяснилось, наблюдается у людей, страдающих депрессией.

Однако у этого есть и другая сторона. Было обнаружено, что если вы не страдаете от тревожности, кофе, скорее всего, не окажет на вас слишком сильного негативного воздействия, если потреблять его в умеренных количествах. Однако, когда дозы кофеина увеличиваются до более чем 400 мг в день (в одной чашке эспрессо 75 мл содержится от 127 до 168 мг), могут появиться симптомы, связанные с тревогой, такие как беспокойство, нервозность и проблемы со сном. У тех, кто страдает от тревожности, подобные симптомы могут появиться от гораздо меньших доз кофеина.

Если вы пьете больше 3 чашек эспрессо в день, подумайте о том, чтобы уменьшить это количество. Как это сделать?

1. Уменьшайте количество постепенно.

Кофеин является стимулятором, и, уменьшая количество его потребления, вы можете почувствовать некоторые физиологические симптомы, такие как головная боль, туман в голове и общая усталость. Это продлится до нескольких дней, затем организм адаптируется к новой дозе кофеина и состояние нормализуется.

2. Пейте достаточное количество воды.

Кофеин является мочегонным средством, а это означает, что он естественным образом обезвоживает ваш организм. Следите за объемом потребляемой жидкости в течение дня, чтобы минимизировать последствия отмены или снижения дозы кофеина.

3. Больше отдыхайте.

Сокращая употребление кофеина, вы можете замечать, что начали больше или быстрее уставать. Не ругайте себя за это и не возвращайтесь к привычному количеству кофе. В период отмены давайте себе возможность больше отдыхать и позвольте своему организму приспособиться к новым условиям и восстановиться.

4. Увеличьте физическую активность.

Постарайтесь немного увеличить физическую активность. Известно, что физическая активность улучшает настроение, а значит, снижает раздражительность, которую вы можете почувствовать, сокращая потребление кофе.

5. Делайте заметки.

Ведите небольшой дневник и записывайте, как вы себя чувствуете в разные дни и сколько кофеина вы употребляете. Подумайте о своем настроении, о том, как вы себя чувствуете, как вы спите и как ваши изменения влияют на повседневную жизнь. Когда вы позже проанализируете записи, вы сможете точнее оценить влияние кофеина и потребления кофе на свой организм.

И помните, что количество кофеина — это не единственный фактор потребления кофе. Есть еще три основных правила, от которых зависит, как кофеин повлияет на ваш организм, даст ли он вам нужную энергию или, наоборот, сделает тревожным:

Правило 1. Пейте кофе только утром.

Правило 2. Выпивайте оптимальное количество кофе, чтобы получить достаточный прилив энергии, но не переусердствовать. Оптимальный объем — до 400 мл.

Правило 3. Пейте кофе легкой обжарки. Может показаться, что в кофе сильной обжарки больше кофеина, но это не так. Больше всего кофеина в кофе легкой обжарки.