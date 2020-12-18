Феномен кофе: действительно ли ароматный напиток повышает продуктивность работы?

Трудно представить офис без кофемашины. Если вы вспомните утреннюю атмосферу в стандартной офисной среде перед пандемией, вы, вероятно, вспомните, что возле кофемашины всегда стояло несколько что-то обсуждающих человек, а по офису обязательно ходил кто-то с чашкой кофе в руках.

Для многих это не первый кофе за день. Большинство людей тянутся к чашке бодрящего напитка сразу после того, как открывают утром глаза — 65% всего кофе потребляется во время завтрака.

Кофе — это не только культовый напиток, но и отрасль, где миллионы рабочих мест по всему миру связаны с его производством, распространением и обслуживанием. Кофе стал основным продуктом повседневной рабочей жизни — в офисе или удаленно.

Даже запах кофе создает энергичную и продуктивную атмосферу. Но действительно ли кофейный феномен существует?

Не так давно был проведен эксперимент, базой которого стал один из офисных комплексов, где работают чуть более 100 сотрудников различных технологических компаний. Все сотрудники этих компаний используют программное обеспечение DeskTime для отслеживания производительности и почти все пьют кофе. На основе этих данных было решено изучить, как кофе влияет на продуктивность сотрудников.

Офисную кофемашину подключили к телеметрическому устройству, который подсчитывал количество приготовленных порций кофе и время в течение дня. Позже исследователи сопоставили пиковое время потребления кофе с пиками продуктивности в ПО DeskTime. Эксперимент длился неделю.

Результат эксперимента



За один день в этом офисе выпивается в среднем 215 порций кофе. При численности сотрудников чуть более 100 человек это в среднем составляет около двух чашек кофе на одного сотрудника. Когда исследователи сопоставили статистику употребления кофе с данными из программного обеспечения для отслеживания производительности, они выяснили, что кофе действительно повышает общую продуктивность труда сотрудников. Уровень продуктивности у большинства людей резко вырос сразу после того, как они выпили кофе, пик потребления приходился на 9 утра, а следующий — примерно на 12:30. Однако рост производительности длился недолго.

В течение 2,5 часов после употребления кофе уровень продуктивности сотрудников упал настолько низко, насколько это было возможно — даже ниже, чем до того, как они приступили к приготовлению кофе. Это означает, что кофе может обеспечить лишь временный прирост продуктивности.

Согласна ли наука?



Ученые давно рекламируют преимущества кофе — прилив энергии благодаря кофеину, антиоксидантам, которые предотвращают ущерб, причиненный свободными радикалами. Однако известно, что кофе также имеет негативные эффекты — обезвоживание, бессонница, зависимость и многие другие.

Результаты эксперимента соответствуют тому, что ученые говорят о влиянии кофе на продуктивность. Было доказано, что кофеин обеспечивает кратковременное улучшение когнитивных функций после приема внутрь. Было обнаружено, что 200 мг кофе помогают быстрее определять слова и фразы. Однако со временем этот эффект проходит. Результаты эксперимента подтверждают, что на самом деле спад после кофеина неизбежен и ощутим. И вместо того, чтобы вернуться на исходную позицию продуктивности, вы опускаетесь намного ниже своего стандартного уровня без кофеина.

Кофе можно рассматривать как временное решение для уменьшения чувства усталости и улучшения работы мозга. Однако, как и в случае с никотиновой зависимостью, кофеиновые наркоманы редко возвращаются к своему среднему уровню комфорта и энергии после того, как первоначальный импульс стихает. Вместо этого их уровень энергии и продуктивности продолжает падать, пока следующая чашка кофе не спасет положение.

Как правильно употреблять кофе



Мы думаем, что кофе — прекрасный напиток для бодрого начала дня. В большинстве случаев это, действительно, так. Но только тогда, когда вы пьете его разумно и в умеренных количествах.

Изучите свой распорядок продуктивности и пейте кофе тогда, когда чувствуете в нем крайнюю необходимость. Запишите время, когда вы пьете кофе, и обратите внимание на его воздействие на вас. Если вы чувствуете себя более бодрым и продуктивным, как долго продлится этот эффект? Если через пару часов вы почувствуете себя хуже, чем когда-либо, принесет ли следующая чашка кофе мгновенное улучшение состояния?

Старайтесь пить кофе с 10:00 до 11:30 и с 14:00 до 17:00, когда уровень кортизола падает естественным образом. В это время ваше тело больше всего оценит потребление кофеина.

Чтобы улучшить запоминание учебной информации, выпейте чашку кофе сразу после занятия, а не до него.

Замените употребление кофе прогулкой или физическими упражнениями. Есть много других способов повысить продуктивность, помимо употребления кофе. Например, исследование 10% наиболее продуктивных сотрудников показало, что 52 минуты целенаправленной работы и 17 минут отдыха — один из самых продуктивных режимов рабочего дня. Есть также множество офисных упражнений, которые помогают вашему мозгу расслабиться и перезагрузиться, принося много пользы для здоровья вашему телу.

Перейдите на напитки с меньшим содержанием кофеина. Чай — хороший заменитель кофе. Кроме того, он обладает множеством преимуществ. Выбирайте зеленый чай, чай улун или early grey tea.

Выпивайте чашку кофе, когда у вас хорошее настроение — это продлит эффект. Доказано, что кофе стимулирует выброс дофамина, вызывающий эйфорию и приятные ощущения.

Какими бы ни были ваши привычки пить кофе, будьте осторожны, чтобы не оказаться в ежедневном порочном круге, накачанном кофеином.