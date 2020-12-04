Преодолеть лень: 7 шагов к активной жизни

Почему мы ленимся, даже если знаем, что нам есть чем заняться и куда пойти? Основных причин этого состояния три: боязнь неудачи, слишком большой список задач и отсутствие мотивации. Но, какова бы ни была причина лени, если вы хотите достичь своих целей, придется ее преодолеть. И это не так сложно, как может показаться.

Поставьте себе реалистичные цели

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Цели должны быть достижимыми и стимулирующими. Задавайте себе вопросы:

- Чего я хочу достичь в конце проекта?

- Это то, что мне нравится делать?

- Почему мне необходимо выполнить эту задачу?

Разбейте свои ежедневные, еженедельные и ежемесячные цели на достижимые задачи, чтобы можно было выполнять их поэтапно.

Составьте план действий

Конкретность и уверенность в выбранном направлении могут помочь вам быстрее реализовать свои цели, даже если на вашем пути появляются препятствия. Составьте план в котором укажите, когда, где и как вы будете выполнять определенные задачи.

Например, если вы хотите перейти на здоровое питание. Запишите, что вы планируете есть и в какое время. Вы хотите увеличить количество потребляемых овощей и зелени, или для вас важнее сократить количество углеводов? Конкретизируйте каждый пункт и определите время, когда вы будете его реализовывать.

Найдите партнера по подотчетности

Договоритесь с человеком, у которого есть опыт достижения собственных целей, чтобы он контролировал ваш прогресс. Он поможет вам не скатиться в демотивацию и лень.

Избегайте беспорядка и отвлекающих факторов

Одно из самых больших препятствий для мотивации — это среда, в которой вы находитесь. Шум и беспорядок являются основными отвлекающими факторами, которые мешают вам достигать целей. Наведите порядок на своем рабочем столе, купите красивые ручки и блокноты (или другие принадлежности, которые вам необходимы для выполнения задач), разместите перед глазами мотивирующие цитаты, поставьте корзину для мусора — на вашем рабочем месте всегда должно быть чисто и аккуратно. Это не только будет радовать ваши глаза, но и поможет быстрее концентрироваться на выполнении задач.

Включите физические упражнения в распорядок дня

Все больше исследований подтверждают тот факт, что физические нагрузки являются прекрасным средством для преодоления лени и повышения мотивации. И в первую очередь, это упражнения для сердечно-сосудистой системы, которые заставляют кровь циркулировать в вашем теле, что придает вам бодрости и повышает активность.

Эти упражнения не ограничиваются посещением тренажерного зала. Вы можете танцевать под любимые мелодии, ходить на пешие прогулки по парку, начать ездить на велосипеде, ходить в походы, заниматься кикбоксингом или другим видом спорта. Выбирайте то, что приносит вам удовольствие. Ваша задача — сделать так, чтобы ваше тело было активным и бодрым.

Хвалите себя в процессе работы

Одна из основных причин, по которой люди теряют мотивацию, заключается в том, что они слишком строги к себе. Признайте, что вы человек и что вы не можете достичь всего и сразу. Начните с выполнения небольших заданий и хвалите себя за каждое приложенное усилие. Вместо того чтобы говорить: "Я знаю, что не смогу этого сделать", скажите себе: "Это будет интересная задача. Я сделаю все возможное".

Делайте утомительные задачи интересными

Иногда мелкие дела кажутся такими большими и обременительными, потому что они утомительны и однообразны. Но часто нам приходится с ними справляться. Сделайте так, чтобы мелкие задачи были для вас не просто рутиной, а чем-то интересным. Например:

Назначьте для себя награду. Когда вы ожидаете приз, вам становится легче мотивировать себя к выполнению. Придумайте награды, которые будут вас подстегивать к действию и периодически балуйте себя ими.

Найдите партнера по выполнению. Попросите друга или коллегу составить вам компанию, пока вы будете заниматься этим скучным занятием, которое давно пора было сделать. Когда выполнение задачи сопровождается приятным общением, все получается гораздо лучше и быстрее.

Разделите на мелкие шаги. Разбив задачу на более мелкие этапы, вы почувствуете себя менее перегруженным. Например, если ваша цель — читать 50 страниц каждый день, скажите себе, что вы будете читать по несколько страниц каждый раз, когда будете пить чай. Таким образом, вы к вечеру достигнете своей цели.

Вам не нужно кардинально менять свою жизнь, чтобы избавиться от лени. Все, что вам нужно, — это внести небольшие изменения в ваш распорядок дня, а также позитивный настрой и уверенность, что у вас все получится. Просто не забывайте ставить достижимые цели и использовать свои сильные стороны. И помните, просить о помощи — это нормально.