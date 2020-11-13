Хватит себе лгать: 9 заблуждений, от которых давно пора избавиться

По большому счету, в вашей жизни все хорошо. Во всяком случае, в тех сферах, которые вы можете контролировать. У вас есть все необходимое для жизни. Но вам все же хочется еще чего-то…

Если не получается достичь желаемого, проблема, скорее всего, не в том, что вы ленивы, пессимистичны или у вас много страхов. Вы не часто жалуетесь. Вы не просиживаете весь день в телефоне. Проблема в другом — вы слишком много лжете сами себе.

Вокруг нас существует так много "полезных истин", в которые мы безоглядно верим, а, на самом деле, они сдерживают нас годами. Проверим?

Ложь 1. "Обманщики никогда не преуспеют".

Оглянитесь вокруг. Сейчас миром управляет кучка непонятных товарищей, которым вы бы не доверили присмотреть за своим питомцем на выходных. И так продолжается уже долгое время — вы просто не хотели в это верить. Вы хотели верить в то, что, будучи хорошим человеком, вы чего-нибудь добьетесь. Скорее всего, вас убедили в этом ваши родители и учителя. Возможно, они тоже в это свято верили.

Но больше не достаточно быть просто хорошим человеком. Конечно, это не значит, что вы должны стать подлецом. Это значит, что вам нужно делать больше, чем просто следить за своими манерами и задавать вдумчивые вопросы за обедом. Вы должны стратегически мыслить. Вы должны понимать, что некоторые люди из вашего окружения попытаются вас обмануть. Не рассчитывайте, что все будут делать то, что в ваших интересах.

Вместо этого:

- Научитесь распознавать лжецов и подлецов.

- Научитесь читать нарциссов.

- Научитесь тому, как обращаться с людьми, которые пытаются вас обидеть.

Ложь 2. "Все будет хорошо".

Эта фраза звучит как утешение. Мы очень хотим, чтобы это было правдой. Но когда кто-то говорим вам эти слова, он просто не хочет слушать от вас истории о неприятных событиях, произошедших в вашей жизни.

Но вам нужно это делать — в жизни все будет хорошо только тогда, когда вы будете четко понимать, что плохие вещи и события происходят. Эмоционально развитые люди могут думать о неприятных вещах, которые невозможно изменить, не теряя самообладания. Им не нужны фразы типа "все будет хорошо".

У нас сложился стереотип, по которому эмоционально умных людей называют пессимистами за то, что они осторожничают. Не позволяйте никому навязывать вам чувство вины за то, что вы заботитесь о своем будущем.

Вместо этого:

- Расскажите людям о том, что вас беспокоит.

- Выскажите свои опасения и сомнения.

- Составьте планы действий.

Ложь 3. "Ты слишком много думаешь".

Кто-то придумал эту проблему, наверное, чтобы продать книги. В мире нет людей, которые слишком много думают — есть те, кто думает недостаточно. Есть те, кто не думает, прежде чем говорить. Есть те, кто не думает о том, как их действия влияют на других.

Настоящая проблема — неразвитое, неструктурированное мышление. Именно оно приводит к взрыву чувств, когда вы постоянно беспокоитесь об одной и той же мелочи в течение нескольких часов подряд.

Структурируйте свои мысли:

- Прочитайте больше по волнующей теме.

- Узнайте, что вас беспокоит.

- Проведите мозговой штурм.

- Напишите рефлексивное письмо.

- Разработайте стратегию.

Конечно, иногда хорошо позволить своему разуму блуждать — во время вашей прогулки, занятий спортом или уборки дома. Порой в таком блуждании к нам приходят очень интересные мысли и идеи.

Мышление — это способ решения проблем. Просто есть много людей, которые предпочли бы, чтобы мы думали еще меньше, чем они. Когда кто-то говорит вам, чтобы вы перестали так много думать, он, скорее всего, имеет в виду: перестань заставлять меня так много думать.

Вместо этого:

- Используйте свой мозг с умом.

- Сформулируйте свои проблемы с практической точки зрения.

- Что-нибудь с ними сделайте.

Ложь 4. "Восприятие — это 90% реальности".

Мы верим в это, потому что эта фраза звучит так же оптимистично, как "Все будет хорошо". И она так же неправильна. Конечно, восприятие имеет значение, но скорее на 20-30%. Вы можете изменить свою реальность так же, как можете изменить свое восприятие. Но сначала вы должны признать свою реальность. Если ваша реальность "попахивает", изменение восприятия не повлияет на запах — он по-прежнему вам не понравится. Перестаньте постоянно терпеть неприятные ситуации и ужасное поведение других людей.

Вместо этого:

- Будьте честны с собой.

- Посмотрите на реальность вокруг себя.

- Придумайте план действий.

Ложь 5. "Ваш самый большой враг — это вы".

Иногда это действительно правда, но не всегда. Допустим, вы выросли в хорошей семье и учились в хорошей школе, но по какой-то причине все еще не можете понять, куда двигаться по жизни. Половину дня вы проводите в состоянии опьянения, а вторую половину — в состоянии похмелья. В этом случае, действительно, вы — самый большой свой враг.

А теперь представьте, что вы умный человек, выросший в жестких условиях, но все же сумевший получить диплом в хорошей школе и найти работу, которую вы любите. Вы попадаете в управление некомпетентного руководителя, для которого самое главное — погубить вашу карьеру. А причиной стал всего лишь ваш отказ пойти с ним на свидание. Кто в этом случае ваш главный враг? Уж точно не вы. Но проблема точно ваша. Не отчаивайтесь.

Вместо этого:

- Научитесь отказывать так, чтобы у человека возникало ощущение, что он сам передумал.

- Узнайте приемы того, как перехитрить слишком навязчивых людей.

- Будьте на три шага впереди.

- Всегда имейте план побега.

Ложь 6. "Добро притягивает добро".

В большинстве случаев, действительно, так и есть. Но почему-то это стало стереотипом, по которому мы должно хорошо относиться к тем, кто ведет себя по-хамски. Не стоит любезничать с хамами. Конечно, бросаться на них с кулаками — тоже не вариант. Но и поощрять их поведение нельзя — они почувствуют свою вседозволенность и будут продолжать это делать с вами, а потом и с другими людьми.

Вместо этого:

- Четко установите свои границы.

- Не позволяйте людям использовать вас в своих интересах.

- Будьте добры к людям, которые этого заслуживают.

Ложь 7. "Просите, и получите".

Это работает для 1% населения мира. Попадете ли вы в этот 1%, не зависит от того, насколько вы умны или привлекательны. Порой человек, обладающий минимальной властью, назовет вас революционером или бунтарем только потому, что вы попросили то, что заработали.

Иногда нужно заставить людей поступать правильно. Научитесь защищать себя и отстаивать свои позиции. Многие люди будут относиться к вам как к резиновой игрушке, потому что это облегчает им жизнь. Есть те, кто любит давать обещания и забывать об этом через минуту. Есть те, кто к каждой вашей маленькой просьбе будет относится так, как будто вы просите у них почку.

Не тратьте время на тех, кто любит только обещать. Сосредоточьтесь на тех, кто помогает вам, потому что вы им действительно нравитесь.

Не позволяйте никому заставлять вас думать, что вы глупы или с вами трудно, только потому, что вы высказываете свое мнение, не соглашаетесь с кем-то, просите о небольшой услуге или требуете того, чего заслуживаете.

Вместо этого:

- Узнайте, как и когда проявлять настойчивость.

- Ставьте людей на место, не выходя из себя.

- Обратитесь за помощью к нужным людям.

- Привлекайте людей к ответственности.

Ложь 8. "Устранение отвлекающих факторов сделает вас более продуктивным".

Разные гуру любят говорить о вашей зависимости от социальных сетей. Они советуют оставлять телефон в машине, пока вы работаете. Представим другую ситуацию: вы родитель и работаете дома. Заприте в машине своего ребенка, чтобы он не мешал вам сосредоточиться. А когда приедет полиция, скажете, что вам очень нужно было закончить отчет.

Иногда возникает ощущение, что многие советы пишутся теми, кто понятия не имеет о жизни. Если хотите избавиться от отвлекающих факторов, научитесь к ним адаптироваться. Научитесь составлять отчет, когда дети в соседней комнате играют в пиратов. Научитесь присутствовать на совещании так, чтобы никто не понял, что в это время ребенок умоляет вас помочь ему с математикой. Отключайте звук уведомлений, выделяйте четкое время на работу с электронной почтой, планируйте покупки продуктов и приготовление еды для семьи в определенное время… Учитесь быть гибким. Не вините себя за то, что это у вас иногда не получается.

Вместо этого:

- Научитесь иногда работать, с учетом отвлекающих факторов.

- Поймите, что иногда приходится работать даже тогда, когда накопилась усталость.

- Будьте гибкими и терпеливыми.

Ложь 9. "Кто рано встает, тому Бог дает".

Если вы хотите просыпаться в 5 утра, пить по два стакана воды с соком лимона и заниматься йогой — делайте это. Но такой режим подходит далеко не всем. Многие очень успешные люди имеют странные привычки сна — они делают то, что подходит именно им. У каждого свой хронотип. Нет ничего плохого в том, чтобы быть совой, если вы действительно наиболее продуктивны во второй половине дня. Это создает некоторые проблемы, поскольку мы живем в культуре с 9 до 18. Но сегодня есть масса возможностей избавить себя от влияния этой культуры.

Проведите собственное исследование режима сна и распорядка дня. Придумайте что-нибудь, что помогает вам быть продуктивным и физически, и психологически. Не бойтесь экспериментировать и найдите то время работы и отдыха, которое оптимально подходит именно для вас.

Вместо этого:

- Выясните свой хронотип.

- Работайте в соответствии с ним, а не против него.

- Четко сформулируйте, что вам нужно.

- Начинайте жить на своих условиях.

Возможно, некоторые советы вызовут у вас недоумение или непринятие. И это нормально — они не могут подойти всем идеально. Просто прочитайте и подумайте, что из этого может помочь вам достичь той жизни, к которой вы стремитесь. В конце концов, в своей жизни только вы решаете, что для вас лучше.