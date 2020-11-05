Who is Who: как определить свой тип интеллекта

В 1983 году году вышла книга профессора Гарварда Говарда Гарднера — "Структуры разума". Основная идея профессора состояла в том, что IQ человека не может полностью раскрыть его потенциал.

Поэтому Гарднер предложил семь типов интеллекта для более точного измерения сильных сторон и способностей человека. Типы интеллекта Гарднера соответствуют тому, во что многие из нас привыкли верить — что все мы особенные, потому что у всех разные сильные стороны и интересы. Позже профессор дополнил свой список еще двумя типами. Какой из этих девяти типов наиболее проявлен у вас?

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Визуально-пространственный интеллект

Насколько хорошо вы ориентируетесь в пространстве и можете визуализировать предметы? Люди с высоким визуально-пространственным интеллектом, как правило, прекрасно выявляют закономерности и интерпретируют диаграммы и графики.

Вопросы: Вы хорошо читаете карты? Вы редко теряетесь или блуждаете по неизвестному району? Можете ли вы визуализировать объекты, движущиеся и изменяющиеся в пространстве? У вас хорошее чувство направления?

Лингвистико-вербальный интеллект

В вашей жизни многое связано со словами? Обладатели такого интеллекта — обожают читать, прекрасно пишут и обладают отличными ораторскими способностями. Как правило, если кто-то может рассказать интересную историю и быстро запомнить слова, он обладает высоким уровнем лингвистически-вербального интеллекта.

Вопросы: Вы хорошо пишете? Вам нравится играть со словами и формулировками? Вы хорошо запоминаете? Можете ли вы легко объясниться с другими людьми? Вы хороший коммуникатор?

Логико-математический интеллект

Насколько хорошо вы решаете логические задачи и чувствуете числа? Очевидно, что люди с высоким логико-математическим интеллектом прекрасно справляются с математическими задачами и являются хорошими концептуальными мыслителями.

Вопросы: Вы хорошо разбираетесь в математике? Вы легко находите логическое решение проблем? Вы обычно можете быстро разгадать головоломку?

Телесно-кинестетический интеллект

Насколько хорошо вы перемещаетесь в пространстве? Если у вас высокий телесно-кинестетический интеллект, вы отлично контролируете свое тело и замечательно его чувствуете в любой момент времени. Люди с таким интеллектом могут преуспеть в спорте и танцах и иметь хорошую зрительно-моторную координацию.

Вопросы: Вам нравятся танцы или спорт? Хорошо ли вы умеете управлять своим телом? У вас хорошо развита зрительно-моторная координация? Вы умеете балансировать и перемещаться в пространстве?

Музыкальный интеллект

Можете ли вы хлопать и петь в такт? Люди с музыкальным интеллектом выше среднего могут распознавать тона и слышать паттерны в песнях. Очевидно, они будут тянуться к музыке и как слушатели, и как создатели.

Вопросы: Сможете ли вы повторить ритм песни? Умеете ли вы определить высоту ноты? Вам нравится слушать музыку или играть на каком-то музыкальном инструменте? Друзья назвали бы вас музыкальным человеком?

Межличностный интеллект

Насколько хорошо вы понимаете намерения и эмоции других людей? Люди с таким интеллектом преуспевают в групповой работе и умеют сформировать дружественную атмосферу в коллективе. Они отличные коммуникаторы и чувствительны к нуждам других людей. Они также очень лояльно относятся к точке зрения, которая не соответствует их убеждениям.

Вопросы: Вы стремитесь создать мирную обстановку в своем коллективе или среди друзей? Вы бы назвали себя чутким? Сможете ли вы понять, что означает язык тела человека? Вы понимаете мысли и чувства других людей без слов? Вы хорошо разбираетесь в эмоциях других людей?

Внутриличностный интеллект

Насколько хорошо вы осознаете свое психическое и эмоциональное состояние в любой момент времени? Люди с таким типом интеллекта очень любят размышлять на разные темы. Чаще всего это философы и мечтатели.

Вопросы: Вы проводите время в мечтах? Могли бы люди назвать вас рефлексивным? Вы можете назвать свои чувства в любой момент времени?

Натуралистический интеллект

Насколько сильно вы любите природу? Люди с высоким натуралистическим интеллектом чувствительны к незначительным изменениям в окружающей среде и тяготеют к изучению природы, флоры и фауны.

Вопросы: Вам нравится проводить время на природе? Вас интересуют дикие растения и животные? Вы замечаете небольшие изменения в окружающей среде? Вы чувствуете себя лучше на природе?

Педагогический интеллект

Вы можете объяснить сложную тему простым языком любому человеку? Люди с таким интеллектом — учителя от природы. Они могут обучать, помогать и передавать информацию другим.

Вопросы: Вам нравится учить людей? Вы умеете передавать информацию другим на понятном им языке?

Некоторые специалисты критиковали теорию множественного интеллекта как такую, которая представляет собой просто перечень навыков и способностей. Возможно, эту систему лучше было бы назвать "таланты", чем "типы интеллекта". Но, с другой стороны, ни таланты, ни тип интеллекта, данный нам от рождения, не заставляют нас развиваться только в одной области. Если приложить определенные усилия и быть преданным своему делу, то можно достичь успеха в том, к чему есть страсть. Тем более, что вряд ли на земле есть человек, у которого развит только один тип интеллекта. Так что всегда есть возможность развить в себе те таланты и навыки, которые больше всего нужны именно сейчас и именно для того дела, которым вы увлеченно занимаетесь.