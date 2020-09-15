Без EQ: Ловушки, которые мешают нам построить отношения

Большинство людей взрослеют, не умея разбираться в своих эмоциях — какие они, как работают и как ими управлять. Это значит, что множество тех, кто обладает хорошим уровнем академического и социального интеллекта, могут абсолютно не иметь интеллекта эмоционального (EQ). И от этого часто страдают как они сами, так и окружающие их люди.

Проверьте, насколько развит ваш EQ. Возможно, вам тоже нужно обратить внимание на какие-то аспекты своего внутреннего состояния. Ведь от этого зависит, насколько легко с вами поддерживать здоровые отношения, а, значит, и насколько эффективно вы можете формировать связи в деловой и личной жизни.

Вы избегаете разговоров о своих чувствах?

Чтобы определить, насколько хорошо у кого-то развит эмоциональный интеллект, в первую очередь, нужно обратить внимание на то, как человек говорит о своих чувствах.

Большинство людей с очень низким EQ просто отказываются говорить на эту тему. А если и делают это, то получается у них не очень хорошо. Часто для описания своих чувств они используют расплывчатый или метафорический язык: "Я просто немного нервничаю" или "Я зол". Иногда они интеллектуализируют свои эмоции, используя абстрактные и концептуальные термины, чтобы не описывать, что они на самом деле чувствуют: "Я просто потрясен".

Люди с высоким EQ не боятся описывать свои чувства простым эмоциональным языком. Они говорят что-то вроде: "Мне грустно", "Я злюсь", "Я чувствую себя разочарованным и немного раздраженным".

Вы критикуете себя за то, что чувствуете?

Часто такие эмоции, как страх или грусть, называют плохими. Иногда люди чувствуют плохими себя, когда у них возникают подобные эмоции. Обычно это происходит с теми, кого наказывали или высмеивали в детстве за проявление эмоций.

Люди с низким EQ думают, бояться плохо или неправильно, что грустить стыдно, что злость — это признак слабости. Если вы будете осуждать себя за свои чувства, то в долгосрочной перспективе вам станет только хуже.

Люди с высоким EQ понимают, что чувствовать эмоции, вызывающие неприятные ощущения — это не плохо. В таких состояниях они, наоборот, относятся к себе с состраданием и добротой.

Вы пытаетесь контролировать свои эмоции?

Люди с низким EQ думают о сложных эмоциях как о проблемах, которые необходимо решить. Это означает, что каждый раз, когда возникает болезненное настроение или эмоция, они сразу же пытаются от них избавиться. Но когда вы постоянно относитесь к своим эмоциям как к проблемам, вы учите свой мозг именно так к ним и относиться. Это только заставляет вас больше бояться своих эмоций и еще более негативно на них реагировать.

Люди с высоким EQ видят в эмоциях посланников, а не проблемы. Вам может нравится или не нравится то, что вам сообщают, но убивать посланника не имеет смысла. Лучший способ освободиться от болезненных эмоций — принять их и позволить им быть, а не пытаться их контролировать и уничтожать. Тем более, что последнее — бессмысленное занятие.

Вы замечаете только очень яркие эмоции?

Часто люди испытывают разные эмоции одновременно. Одни более тихие, другие проявляются ярче. Люди с низким EQ замечают только вторые. Например, во время вождения автомобиля на дороге происходит неожиданная ситуация — кто-то кого-то "подрезал". Человек с низким EQ начинает страшно злиться, при этом не осознавая, что испытывает еще и страх.

У людей с высоким EQ достаточно самосознания, чтобы понимать все свои чувства и видеть за первичными эмоциями даже самые тихие.

Вы слепо верите всем своим эмоциям?

Еще один явный признак низкого EQ — верить всему, что "говорят" вам эмоции. Эмоции часто дают нам полезную информацию — например, чувство страха, когда срабатывает пожарная сигнализация. Но также они могут ввести нас в заблуждение — когда наш партнер указывает на ошибку и просит ее исправить, появляется гнев.

Эмоционально интеллектуальные люди прислушиваются ко всем своим эмоциям, но никогда не доверяют им слепо. В наших эмоциях нет ничего мистического. И переоценивать их может быть так же опасно, как и недооценивать.

Вы пытаетесь "исправить" эмоции других?

Узнать об уровне EQ можно и по тому, как человек справляется с болезненными эмоциями и плохим настроением других людей.

Люди с низким EQ боятся участвовать в болезненных переживаниях окружающих, поэтому обычно стараются в таких случаях избежать общения или начинают объяснять, почему человек не должен чувствовать себя так, как он чувствует.

Высокий EQ проявляется тогда, когда человек готов выслушать другого без оценок и без советов, и при необходимости просто поддержать.

Вы все время притворяетесь счастливым?

Сложно доверять людям, которые постоянно твердят, что они счастливы, и никогда не признают и не показывают, что им грустно, страшно, стыдно или они просто расстроены. Постоянное стремление быть показательно счастливым обычно является признаком низкого EQ. Поскольку это говорит о том, что люди отрицают все эмоции, которые им не нравятся, то есть все, что для них неудобно или болезненно. На самом деле, это иллюзия. Можно бесконечно убеждать себя в том, что счастлив и пытаться жить в постоянном позитиве. Но, если реально посмотреть на человеческую жизнь, то она невозможна без всех эмоций, которыми нас одарила природа.

Люди с высоким EQ понимают, что нет хороших или плохих эмоций, так же, как нет хорошего или плохого цвета глаз. Он достаточно спокойно чувствуют себя в разных состояниях и принимают все, что происходит в их жизни.

Низкий эмоциональный интеллект не делает человека плохим или недостойным. В большинстве случаев, это просто дефицит навыков. Очевидно, что все мы время от времени попадаем в какие-то из этих ловушек. Но, прежде чем вступать в серьезные отношения с людьми (в бизнесе или в личной жизни), важно четко увидеть их сильные и слабые стороны. Можно легко очароваться великолепным умом или внешним обаянием человека, но ни ум, ни красота не смогут компенсировать отсутствия эмоционального интеллекта и возможной боли, которую могут принести отношения в будущем.