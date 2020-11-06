Счастье в мелочах: 20 секретов "всегда счастливых" людей

Кажется, что есть люди, которые плывут по жизни, не замечая преград и невзгод. В самые трудные времена они сохраняют спокойствие и невозмутимость, они останавливаются, чтобы понюхать розы и попить из наполовину полного стакана.

Возможно, у них не так уж много поводов для радости (тех, которые представляет себе большинство из нас), но в их жизни есть простота — именно она стоит за их ощущением счастья. Что же сделать, чтобы научиться сохранять это потрясающее ощущение радости жизни?

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1. Управляйте своими ожиданиями



Не стоит расстраиваться, если вы не получаете того, чего хотите и не обманывайте себя, надеясь получить максимальную отдачу от каждой ситуации. Подходите ко всему прагматично, надеясь на лучшее, но готовясь к худшему.

2. Не устанавливайте нереалистичных стандартов



Не посвящайте свою жизнь постоянному стремлению к невозможному совершенству. Не живите в состоянии нехватки, сокрушаясь о том, что вам не хватает того, чего вы хотите.

3. Ничего не принимайте как должное



Счастье основывается на чувстве удовлетворения. Те, кто не умеет останавливаться и оценивать то, что у них уже есть, никогда не испытают истинного удовлетворения.

4. Не будьте жутким материалистом



Можно долго спорить о том, действительно ли за деньги можно купить счастье. Вряд ли. Сегодня каждый день появляется что-то новое, что можно купить и достичь истинного удовлетворения не получится никогда. Мало кто из людей на земле скажет, что у него денег достаточно.

5. Не волнуйтесь



Не думайте особо о мелочах и не тратьте время на беспокойство о том, что по сути не имеет значения. Не позволяйте негативным мыслям забирать у вас энергию и отвлекать от всего прекрасного, что есть у вас. Жизнь слишком коротка, чтобы волноваться.

6. В первую очередь заботьтесь о себе



Будьте независимы и заботьтесь о себе. Поймите, вы единственный человек в мире, который может поставить ваши потребности на первое место. А затем уже удовлетворяйте потребности других.

7. Обращайте внимание на мелкие радости



Понюхайте, как пахнет куст жасмина во дворе вечером. Послушайте как скрипит под ногами снег зимой или как шуршат осенние листья в парке. Остановитесь на секунду и посмотрите на проплывающие в небе облака. Научитесь сами создавать для себя моменты безмятежности. Поприветствуйте кассира в магазине, скажите комплимент коллеге, поболтайте с незнакомцем в очереди. Не упускайте из виду мелочи жизни, которые играют очень важную роль в ощущении счастья.

8. Научитесь адаптироваться



Не бойтесь перемен и всегда максимально используйте новые обстоятельства, хорошие или плохие. Научитесь удерживать баланс, даже когда ситуация или люди пытаются на вас давить. Будьте всегда готовы к изменениям.

9. Экспериментируйте



Пробуйте что-то новое: новые вкусы, новые запахи, новую музыку, новой место прогулки, новые блюда… Разнообразьте свою жизнь.

10. Не торопитесь



Не спешите без особой надобности. Работайте по собственному расписанию в той мере, в какой можете, и маневрируйте по жизни в своем расслабляющем темпе.

11. Меняйте взгляды



Не застревайте в одной точке зрения, будьте гибкими. Потеря может привести к новой возможности. Если вы упали на самое дно, у вас один путь — наверх.

12. Стремитесь учиться



Постоянное стремление к знаниям поможет вам поддерживать вдохновение и интерес к жизни. Цените информацию и стремитесь узнать как можно больше.

13. Всегда имейте план



Не дрейфуйте по жизни без цели. Когда что-то идет не так, как планировалось, имейте план Б, В и Г, которыми сможете воспользоваться в непредвиденных ситуациях.

14. Уважайте других



Относитесь с уважением к другим людям и получите в ответ уважительное отношение к себе и хорошую репутацию.

15. Рассматривайте любые возможности



Всегда держите глаза открытыми, чтобы увидеть новый путь, по которому стоит пойти. Научитесь распознавать подходящие моменты и хвататься за них, чтобы максимально использовать каждую ситуацию. Это неизбежно приведет вас к успеху.

16. Самосовершенствуйтесь



Постоянное самосовершенствование — залог движения к успеху. Что бы вы ни делали, гордитесь тем, что становитесь все лучше и лучше — от социального взаимодействия до повседневных задач. Ваше стремление к лучшему со временем материализуется и вы увидите явные результаты.

17. Не относитесь к жизни слишком серьезно



Не увлекайтесь глубоким анализом всех ситуаций, не усложняйте их, не обижайтесь на глупые слова или поступки других людей. Умейте смеяться над собственными ошибками и несчастьями.

18. Живите моментом



Не думайте о том, что произойдет завтра и не сокрушайтесь по поводу того, что было вчера. Каждый день — это новая возможность, новая глава. Живите настоящим и получайте максимум от каждого момента жизни.

19. Говорите "да" и "нет"



Говорите "да", когда чувствуете, что хотите сделать то, что от вас просят (или считаете нужным это сделать). Говорите "нет", когда ваш внутренний голос сопротивляется. Цените свое время и свои границы, но не забывайте о том, что новые возможности могут прятаться везде.

20. Осознавайте себя



Саморефлексируйте, учитесь находить баланс своего душевного состояния. Если вас что-то беспокоит, разберитесь в причине и избавьтесь от беспокойства.

Основная философия, которую исповедуют счастливые люди, состоит в том, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за мелочей, принимать все как должное и стремиться к несбыточному совершенству.