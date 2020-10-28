У чому сенс: 7 книг про секрети щасливого життя в різних країнах

Головне прагнення кожної людини — досягти щастя в житті. Але часто ми плутаємо щастя з великим багатством, коштовностями, дорогими автомобілями та яхтами. Насправді, щастя зовсім не в цьому. І це доводить життя людей в багатьох країнах світу, які навчилися знаходити щастя в найпростіших моментах життя.

Лаґом. Шведські секрети щасливого життя

Лола Екерстрьом, КМ-БУКС

З чим у вас асоціюється Швеція? Швидше за все з Астрід Ліндгрен та IKEA. Але в Швеції є ще одна дуже цікава річ — лаґом. Лаґом — це щось значно більше, ніж просто помірність, з якою зазвичай асоціюють шведський стиль життя. Це не лише коротке слово, що глибоко вкорінилось у свідомість шведів, — у ньому криється ціла філософія, що допоможе не тільки жити щасливим і повноцінним життям, а й віднайти для себе справжню рівновагу.

Стиль життя лаґом — це відмова від споживацької культури та задоволення від того, що є. Це життя за постулатами екологічності: зменшення споживання електроенергії та води, повторне використання речей побуту та вторинна переробка майже всього. Завдяки цьому Швеції вдалося стати однією з найекологічніших країн світу.

Ікіґай. Віднайдіть сенс свого життя

Джастін Барнс, КМ-Букс

Японське слово ikigai не має прямого перекладу, його використовують на позначення низки понять, таких як "цінність життя" і "причина життя". По суті, ікіґай — це здатність пізнати і виразити своє внутрішнє "Я", максимально ефективно використовувати можливості, які щодня підкидає доля, жити насичено кожного дня. Жити із розумінням того, що секретом повноцінного існування є хист знаходити щастя у багатьох як великих, так і малих речах та справах, що заможність чи, скажімо, соціальний статус в жодному разі не є мірилом успіху.

Розуміння мети, що настає, коли починаєш жити за принципом ікіґай, посилює життєстійкість, допомагає долати перепони і бути позитивно налаштованими стосовно власного майбутнього. Автор дає практичні поради, навчає насолоджуватись здоровим і гідним людини життям, пояснює, як визначити власний ікіґай.

Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи

Мік Вікінг, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"

Вважається, що в Данії живуть найщасливіші люди у світі. Один із секретів їх щастя криється в тому, що данці називають "hygge". Прочитати це слово куди простіше, ніж дослівно перекласти, адже його значення означає атмосферу та душевний спокій, які дарує особливе оточення. Воно стало справжнім культурним феноменом, а його вивчення набуло популярності в останні роки. Книга — путівник по хюгге, який навчить помічати дрібниці та жити щасливо в оточенні правильних людей і речей.

Lykke. В пошуках секретів найщасливіших людей

Мік Вікінг, Азбука

Мікк Вікінг написав ще одну книгу. Lykke означає щастя, до якого ми всі прагнемо, але мало кому вдається його досягти. Феномен щастя досліджується багатьма, але саме Вікінг підносить нам його в барвистій і веселій упаковці. В своїх дослідженнях він подорожує по всьому світу — Скандинавія, Дубай, Південна Корея, Бутан, Ріо-де-Жанейро, США. Історії, зібрані в книзі, автор почув від людей, які відшукали шлях до щастя. Він провів паралелі, і виявив загальні характеристики, з якими ділиться на сторінках цього видання. Майк виділяє шість складових, що впливають на наші почуття: єдність, фінанси, здоров'я, доброта, свобода і довіра. Він показує, що ми можемо зробити, щоб стати трішки щасливішими (книга поки що доступна тільки російською мовою).

Життя в стилі Паллі-Паллі, або Особливості південнокорейського щастя. Як встигнути все і отримати від цього задоволення

Лілія Ілюшина, Ексмо

"Паллі-Паллі" перекладається з корейського як "Швидко-Швидко": корейці миттєво реагують на все цікаве і перспективне. Зробивши небачений економічний прорив, Корея всього за кілька десятиліть перетворилася на благополучну, процвітаючу й комфортну країну. Це цілий незнайомий всесвіт, про який з великою увагою до деталей і гумором розповідає автор. Чому можна навчитися у корейців, що взяти на замітку і який досвід можна перейняти (книга поки що доступна тільки російською мовою).

Bella Figura, або італійська філософія щастя. Як я переїхала в Італію, відчула смак життя і закохалася

Камін Мохаммаді, Ексмо

Камін Мохаммаді, редакторці глянцевого журналу з Лондона, в буквальному сенсі дістався щасливий квиток. Квиток до Флоренції. І їй треба було зовсім небагато часу, щоб зрозуміти, наскільки італійське життя відрізняється від англійського. Італійці люблять себе, насолоджуються смачною їжею й нікуди не поспішають.

Щомісяця Камін відзначала для себе особливе слово, місце і рецепт, які в Італії стали для неї особливими. Це маніфест красивого і яскравого життя, яке італійці ведуть поколіннями, гід по спокою для людей, що постійно метушаться, історія про те, як знайти любов (до чоловіка і до себе) в найнесподіванішому місці і навчитися трохи бути італійкою (книга поки що доступна тільки російською мовою).

SISU. Фінські секрети завзятості, стійкості й оптимізму

Джоанна Найлунд, Ексмо

Фіни люблять проводити час на природі, насолоджуються тишею, не уявляють життя без сауни і солоної лакриці, не бояться незручностей і мінливості погоди. А ще фіни потай пишаються своїм sisu. Sisu — це дух стійкості та витривалості, внутрішній стрижень, що допомагає впоратися з будь-якими негараздами. Це слово пройняте відчуттям впевненої сили і надійності. Воно означає здатність проявляти непохитну рішучість перед обличчям ворожих обставин. Фінське sisu можна описати однією фразою: "Що має бути зроблено — то буде зроблено, незважаючи ні на що". Завдяки sisu Фінляндія займає одне з перших місць в світовому рейтингу щастя.