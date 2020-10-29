Снять корону: 10 признаков того, что вы слишком зациклены на себе

Любить себя — это замечательно. Уметь сохранять свои границы — это прекрасно. Не позволять другим нагло пользоваться собой — этому стоит научиться каждому. Но только делать это нужно так, чтобы не превратиться в монстра, которому безразлично все, кроме себя самого.

Если вы чувствуете, что на вас периодически накатывает злость и вы не можете понять, что же с вами происходит, оцените себя по следующим десяти пунктам. Возможно, вы становитесь тем человеком, который не нравится не только окружающим, но и себе.

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Вы заботитесь только о себе

Вы игнорируете все потребности других людей, даже самые простые. Например, кому-то понадобился перерыв, но вы не позволяете это сделать. Вы говорите "нет" в ответ на каждую просьбу, уделить чему-то или кому-то время, если этот вопрос не приносит пользы вашему личному развитию или банковскому счету.

Вы проводите дни, пытаясь выжать из жизни максимум, чтобы получить все, что вам хочется. Вы не являетесь ни чьим наставником или тренером. Вы замечаете, что ваша жизнь движется из точки А в точку Б настолько быстро, насколько это возможно.

Какой результат? Вы выгораете. Вся ваша жизнь — о вас любимом. Вы не видите ничего и никого вокруг. Люди, находящиеся рядом с вами — просто помехи, стоящие на вашем пути. Они приносят в вашу жизнь одни неудобства.

Вы ничего не чувствуете, когда людей увольняют

О чем вы думаете, когда кого-то увольняют из вашей команды? Как вы себя ведете, когда вам самому нужно кого-то уволить? Вы что-то чувствуете?

Махровые эгоисты получают удовольствие от наблюдения за тем, как кого-то увольняют. Они смотрят на этот процесс как на публичную казнь человека, который, по их мнению, не достоин быть членом их команды. Они наслаждаются тем, что у человека возникнут сложности с выплатой кредитов. Они представляют себе, как после увольнения этот человек будет делиться неприятной новостью с семьей.

Если у вас возникают такие чувства — вы на пути разрушения. Задумайтесь об этом.

Вы не придерживаете лифт

Казалось бы, это мелочь. Человек бежит к лифту. Вы нажимаете кнопку закрытия дверей. Почему вы должны испытывать неудобства или опаздывать из-за кого-то?

Вы даже не задумываетесь о том, что женщина, бегущая к лифту, может отчаянно пытаться успеть в больницу, чтобы попрощаться с умирающим отцом. Вы сэкономили себе пол минуты, но лишили ее возможности насладиться последними моментами общения с близким человеком. У вас даже не возникло такой мысли, потому что вы думали только о себе.

Вы с отвращением проходите мимо бездомных

Как вы относитесь к людям, у которых ничего нет? Если вы считаете, что люди без определенного места жительства всегда виноваты в своей судьбе, вы можете ошибаться.

Вы даже не представляете, какие в жизни возникают ситуации, после которых человек оказывается без крыши над головой. Кого-то обманули нечестные риэлторы, кто-то хотел помочь детям, а они его выгнали на улицу, у кого-то сгорело все имущество… Перед вами может быть доктор наук или умнейший предприниматель, у которого жизнь разрушилась в один миг. Возможно, в их жизни произошло что-то такое, с чем они пока не в силах справиться и их мозг просто не активируется на то, чтобы выбраться из ямы, в которую они попали.

Вы цените деньги больше отношений

Жизнь может быть сделкой, а может быть серией отношений. Часто вы встречаете людей, которые общаются с вами только потому, что им нужно заключить контракт. Остальное их не интересует. Они будут с вами общаться, присылать глупые видеоролики (для видимости общения), спрашивать о ваших делах, но это никогда не станет отношениями.

Деньги — это просто цифры на экране. Они не улучшат вашу жизнь. То, что делает жизнь достойной жизни, — это другие люди, с которыми вы общаетесь. Они идут рядом с вами по жизни и делают ее интереснее и веселее.

Вы никогда не сможете заработать столько, сколько вам хочется. Чем больше у вас будет денег, тем больше вы будете хотеть. Это игра без конца. Некоторые назвали бы ее пыткой.

Суть в том, что именно отношения открывают большие возможности, чем деньги. Вы всегда заработаете больше денег, чем даже вам нужно, если сосредоточитесь на отношениях.

Вы ведете себя слишком жестко

Люди, находящиеся рядом с вами, всегда будут совершать ошибки. То, как вы на них реагируете, многое о вас может сказать. На чем основана ваша реакция: на сочувствии и поддержке или на отвращении и чувстве вины?

Чаще всего мы реагируем на те ошибки других людей, которые совершаем сами. Любой человек, включая вас, может испортить презентацию или не успеть составить отчет. Если бы вы совершили такую ошибку, как бы вы относились к ней и к себе в этой ситуации?

Негатив ничего не стоит и ничему не учит. Сочувствие и поддержка всегда приносят отличные результаты.

Вы всех критикуете

Обратите внимание, сколько времени вы тратите на критику других. Критиковать быть легко. Это не требует особых усилий. Все, что вам нужно сделать, это найти недостатки. Однако люди несовершенны. Мы такими рождаемся и живем до последней минуты.

Когда вы критикуете окружающих, вы тратите огромное количество времени на комментарии, а не на действия. Критиков вокруг масса. Если ваш комментарий не содержит ценной информации, решения или слов поддержки, вы думаете, он кому-то нужен?

Вы не слушаете

Если вы приходите на встречу, думая, что у вас есть все ответы, с вами что-то не так. Всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства и скрытые озарения. Когда вы не слушаете других, вы слышите только себя.

Опасность состоит в том, что вы считаете себя непризнанным экспертом во всех жизненных вопросах. Слушать невероятно сложно, и неумение слышать других и окружающих мир — один из серьезных признаков эгоизма.

Вы делаете одни и те же ошибки снова и снова

Вас уволили с третьей работы за год. Вы прервали отношения с четвертой девушкой за три месяца. Вы в сотый раз поссорились с семьей и ушли из дома. Ваша шестая попытка создать бизнес закончилась провалом.

Если в ваших ошибках есть закономерность, это может быть признаком махрового эгоизма. Хорошая новость заключается в том, что вы можете взять на себя ответственность и начать что-то с этим сделать. Посмотрите на свои ошибки и спросите себя: "В чем здесь моя вина?"

Вы соревнуетесь, а не сотрудничаете

На жизнь можно смотреть с двух точек зрения:

- Жизнь — это соревнование.

- Жизнь — командный вид спорта.

От того, какой из двух вариантов вы выбираете, зависит ваше отношение к людям. Если жизнь для вас — это соревнование, вы изо всех сил стремитесь победить и заставить остальных проиграть. Но так вы сами саботируете вашу жизнь.

Смотреть на жизнь как на командный вид спорта — это значит получать удовольствие от процесса, не зацикливаясь на результате. Это меняет ваше отношение с "кто победил?" на "мы прекрасно провели время и поработали".

Если в вашей жизни ярко проявлен хотя бы один из этих признаков, возможно, пришло время серьезно посмотреть на себя и что-то кардинально изменить:

- Проанализируйте несколько предыдущих лет.

- Попросите людей, которые хорошо вас знают, описать то, каким вы есть в их глазах (предупредите заранее, что их ответы не повлияют на ваши отношения).

- Проанализируйте полученные отрицательные отзывы.

- Выйдите за рамки себя и найдите способ измениться.

- Прислушайтесь к своему внутреннему диалогу. Запишите основные тезисы.

- Подсчитайте количество человек, которым вы помогли просто так за предыдущие тридцать дней.

Посмотрите на себя внимательно. Если вам не нравится то, что вы видите, начните меняться. Движение начинается с перехода от "я" к "вы", а затем к "мы". Жизнь — это гораздо больше, чем то, что вы можете получить только для себя.