Устарело: 4 бизнес-правила, о которых пора забыть

Нравится вам это или нет, но все изменилось. Традиционные "правила" работы просто больше не применимы к большинству профессий и пришло время их пересмотреть.

Старое правило: Традиционные часы работы

Новое правило: Часы активности

События последних 7-8 месяцев полностью перевернули взгляды на график работы. Если раньше, чтобы работать удаленно, нужно было привести миллион аргументов и не факт, что руководитель дал бы свое согласие, то сегодня это стало практически нормой (в тех отраслях, где такой формат возможен). "То, как было всегда" уже не имеет значения. Обстоятельства изменились, и лидерам пора адаптироваться.

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Вместо того, чтобы придерживаться устаревшего формата, который, честно говоря, никогда не был эффективным с точки зрения продуктивности, не бойтесь переосмыслить ситуацию. Замените традиционные часы работы заранее определенными "часами активности", которые приносят пользу вам, вашим сотрудникам и вашему бизнесу. Например, вы можете назначить время с 14:00 до 17:00 ежедневно и требовать от сотрудников, чтобы все были доступны в эти часы. Остальную часть работы они могут распределять так, как им удобно — главное, чтобы был нужный результат в установленные сроки.

Если вы считаете себя очень гибким руководителем, вы можете предоставить сотрудникам самостоятельно определить время, когда они будут на связи. По большому счету не важно, выполняет человек задачи с 5 до 8 утра или с 8 утра до 11 вечера. Важно, чтобы работа была выполнена качественно.

Старое правило: Стандартная 40-часовая рабочая неделя

Новое правило: Гибкое планирование

Восьмичасовому рабочему дню уже более 200 лет. Фраза "восемь часов труда, восемь часов отдыха, восемь часов сна", которую приписывают Роберту Оуэнсу, активисту за права трудящихся, появилась еще в 1817 году и быстро распространилась в Америке. К началу 1920-х годов эта идея захватила весь мир.

Очевидно, что за последние 200 лет многое изменилось — так почему же мы до сих пор цепляемся за старую концепцию? Исследования доказывают, что более короткие рабочие дни (и более короткие рабочие недели) — это прекрасный и эффективный способ улучшить как качество жизни, так и качество работы сотрудников. Все уже знают, что более счастливые (и более продуктивные) сотрудники способную увеличению чистой прибыли. Так почему лидеры ничего не делают, чтобы изменить ситуацию?

Посмотрите критически — действительно ли восьмичасовой рабочий день полезен для вашего бизнеса. Не поддавайтесь желанию принять решение на основе того, что вам удобно. Возможно, вам нравится стандартный рабочий день, поскольку позволяет следить за своими сотрудниками, но это не обязательно означает, что он работает на благо бизнеса. Вместо этого, может быть лучше сосредоточиться на найме сотрудников, которым вы сможете доверяете, чтобы вам не приходилось следить за ними каждую минуту.

Исследования показывают, что сотрудники работают гораздо лучше в периоды индивидуальной концентрации и тогда, когда могут сами контролировать свой график. Компании, которые добавляют гибкость в рабочий график, наблюдают повышение продуктивности, улучшение здоровья и благополучия сотрудников, а также повышение прибыльности. Жесткий рабочий график может больше навредить вашей прибыли, чем помочь вашему душевному спокойствию.

Старое правило: Слишком много (или слишком мало) контроля

Новое правило: Подотчетность

Одна из причин, по которой многие руководители и владельцы бизнеса сопротивляются введению гибких графиков или удаленной работы — снижение уровня контроля за сотрудниками. На самом деле, контроль в офисе — это иллюзия. Исследования говорят о том, что офисные сотрудники в среднем реально работают меньше трех часов в день. Остальное время они посвящают разговорам с коллегами, листанием соцсетей и прочим делам, не связанным с выполнением рабочих задач. И на это мало влияет присутствие руководителя.

Важен не сам контроль. Важно доверие и система подотчетности, которая дает сотрудникам четкое представление об ответственности и ожиданиях. В такой ситуации у них есть свобода развиваться в гибкой рабочей среде и система, которая гарантирует выполнение задач.

Часто руководители сами виноваты в том, что не знают, чем занимаются их сотрудники. Когда у сотрудников нет понимания того, что и как они должны делать, у них просто нет возможности обеспечить вам необходимый уровень уверенности в том, что задачи выполняются.

Перестаньте быть микроменеджером. Хотите, чтобы ваша команда шла по намеченному пути? Установите несколько ключевых показателей, а затем введите еженедельные проверки, во время которых сотрудники будут озвучивать три основных задачи, над которыми они работали на прошлой неделе и три задачи, которые планируют выполнить на следующей. Это можно делать в корпоративной чате, по электронной почте или другим удобным для вас способом. Главное, чтобы вы научились доверять людям, которых взяли на работу.

Старое правило: Быть хорошим руководителем

Новое правило: Быть великим лидером

Существует огромная разница между руководителем и лидером. По сути, любой человек может управлять командой — с разной степенью успеха. Но вести людей за собой, заряжать их своей энергией, быть примером для членов команды может не каждый.

Руководитель указывает сотрудникам, куда идти. Лидер ведет за собой. Подумайте, что вы можете сделать лучше как лидер? В чем ваша команда может стать лучше? Как вы можете создать возможности для автономной работы сотрудников?