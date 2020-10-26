(Не)зрелость: 11 признаков сотрудника, не готового к руководящей должности

Как бы ни больно это осознавать, но правда в том, что лидер, который не развивает себя как профессионал, и как человек — просто не будет долго находиться на руководящей должности.

Все совершают ошибки в начале пути на посту руководителя — это следствие незрелости и неопытности. Но руководить людьми — это большая честь и огромная ответственность, которая требует зрелого отношения. Переход от незрелости к зрелости может быть трудным, но он того стоит.

В принципе, у каждого человека бывают периоды, когда он ведет себя незрело. Но существует огромная разница между моментами незрелости и незрелой личностью. Чтобы распознать в себе незрелость, определите, в каких моментах вы ведете себя следующим образом:

- Вы начинаете защищаться, когда люди высказывают противоположную вашей точку зрения.

- Вы игнорируете явные факты своего незрелого поведения и убеждаете себя, что все в порядке.

- Вы избегаете конфликта любой ценой.

- Вы думаете, что ваши идеи всегда самые лучшие.

- Вы обвиняете других в своих ошибках или позволяете обвинять свою команду.

- Вы пытаетесь делать все самостоятельно (без делегирования).

- Вы думаете, что работа компании зависит только от вас.

- Вы не выслушиваете других до конца.

- Вы занимаете позицию жертвы каждый раз, когда что-то идет не так.

- Вы думаете, что то, что вам нужно сделать, важнее людей, которыми вы руководите.

- Вы обеспокоены тем, что люди, которыми вы руководите, хотят занять ваше место.

Руководить непросто. Руководить, будучи незрелым, невозможно. Чем больше позиций в этом списке присуще вам, тем более незрелой личностью вы являетесь.

Проанализируйте этот список. Если вы обнаружите, что какие-то моменты незрелости проявляются время от времени в вашей жизни, подумайте, как их можно избежать. Если же вы понимаете, что какие-то пункты присущи вам постоянно — не торопитесь занимать руководящую должность. Для начала станьте зрелой личностью и только потом двигайтесь вверх по карьерной лестнице. Занять должность может любой человек. Но стать эффективным руководителем, а тем более, великим лидером способны только по-настоящему зрелые личности.