Много не значит хорошо: 11 отличий занятых людей от продуктивных

Миллионы людей по всему миру каждый день куда-то идут, едут на автомобилях, летят на самолетах… Они двигаются с такой потрясающей уверенностью в себе и своих намерениях. Они уверены в том, что идут… но понятия не имеют, куда именно.

В этом одно из основных отличий занятых людей от продуктивных. Что же еще отличает тех, кто много работает, от тех, кто многого достигает.

1. Занятые люди хотят выглядеть так, будто у них есть миссия. У продуктивных людей миссия в жизни есть.

Занятые люди скрывают свои сомнения по поводу предназначения своей жизни, уверенно делая свои маленькие шаги.

Продуктивные люди позволяют другим видеть сомнения в маленьких шагах, которые они делают, потому что они четко знают цель.

2. У занятых людей много приоритетов. У продуктивных людей приоритетов мало.

Никто никогда не бывает слишком занят. Если у человека есть интерес, он найдет время. Жизнь — это вопрос приоритетов. Если у вас есть 3 приоритета, то они у вас есть. Если у вас 25 приоритетов — у вас полный бардак.

Принцип Парето заключается в том, что 80% желаемых результатов приходят от 20% ваших усилий. Генри Форд заработал состояние не на производстве лучших автомобилей, а на создании более совершенной системы производства автомобилей. Занятые люди пытаются делать машины лучше, продуктивные люди разрабатывают лучшие системы для производства машин.

3. Занятые люди говорят "да" быстро. Продуктивные люди говорят "да" медленно.

Уоррен Баффет определяет целостность так: "Вы говорите "нет" большинству вещей".

Если вы не говорите "нет" большинству вещей, вы разбиваете свою жизнь на миллионы маленьких кусочков, разбросанных среди приоритетов других людей. Честность с собой заключается в том, что вы четко знаете свои ценности и ваше время служит именно им.

4. Занятые люди сосредоточены на действии. Продуктивные люди сосредотачиваются на ясности перед действием.

Чтобы сосредоточиться на 20% лучших дел, вы должны четко понимать, что это за дела. Самый эффективный ресурс, который поможет вам достичь желаемого, — это ваш личный опыт, который хорошо задокументирован. К сожалению, большинство людей документируют свою жизнь только в обновлениях статуса в Facebook. Ведите дневник и выделяйте 5 минут каждый день, чтобы размышлять о прошедшем дне, о том, что сработало, а что не сработало; и немного времени на то, что вас вдохновляет.

5. Занятые люди держат все двери открытыми. Продуктивные люди закрывают двери.

В молодости хорошо открывать новые возможности. Хорошо хотеть путешествовать, изучать языки, лазить в горы, поступать в университет, работать в сфере технологий, жить в другой стране. Однако наступает момент в жизни, когда нужно отказаться от большинства возможностей и сосредоточиться. Если ваша цель в этом году — выучить испанский — вы должны начать говорить по-испански в конце года. Если ваша цель в этом году — говорить по-испански, заработать на 30% больше, поехать в 10 стран, похудеть, найти девушку, пойти на все концерты… Вы не будете говорить по-испански в конце этого года.

6. Занятые люди говорят о том, насколько они заняты. Продуктивные люди позволяют результатам говорить самим за себя.

Стивен Кинг сказал: "Писатель — производитель слов. Произведите слова — вы писатель. Не производите слов — вы не писатель".

Говорить о письме — не значит писать. Авторы, которых публикуют, не говорят о своей следующей книге — они сосредоточены на ее выпуске. Не говорите о том, что вы собираетесь сделать. Говорите о том, что вы уже сделали. Прошлые результаты — единственный хороший индикатор будущих результатов.

Ощущать продуктивность — не то же самое, что быть продуктивным. Это важно. Вы можете чувствовать себя продуктивным, играя в компьютерную игру. И можете чувствовать себя непродуктивным, когда пишете отличный пост в блоге, который поможет другим действовать лучше.

7. Занятые люди говорят о том, что у них мало времени. Продуктивные люди находят время для важного.

Время, которое мы тратим на оправдания, — это время, не потраченное на создание. Если вы позволите себе отговорки, вы будете все лучше и лучше извиняться. Продуктивные люди не используют время как оправдание. Действие либо поддерживает их высшие ценности и миссию, либо нет. Если нет, они просто не делают это действие, даже если у них есть для этого целый выходной.

Есть ирландская поговорка: "Лучше что-то делать, чем ничего не делать". Это ложь! Лучше ничего не делать, чем делать то, что не соответствует вашим высшим ценностям. Просто посидите в тишине.

8. Занятые люди многозадачны. Продуктивные люди сосредоточены.

Продуктивные люди знают о сосредоточенности. Вы знаете о технике "Помодоро"? Она жесткая, но эффективная. Определите задачу, которую необходимо выполнить. Установите таймер на 20 минут. Работайте над задачей, пока не закончится установленное время. Любое отвлечение (электронная почта, стакан воды, туалет), и вы сбрасываете таймер опять на 20. Сколько задач вы сможете выполнить за день?

9. Занятые люди быстро отвечают на электронные письма. Продуктивные люди не торопятся.

Электронная почта — это удобный список приоритетов. Проблема в том, что это приоритеты других людей, а не ваши. Если вы отвечаете на каждое электронное письмо, вы делите свою жизнь на тысячи крошечных кусочков, которые служат приоритетам других людей.

Когда вы впервые за день просматриваете свой почтовый ящик, у вас есть три варианта: удалить, ответить, отложить. Используйте их с умом, помня о своих приоритетах и ценностях.

10. Занятые люди хотят, чтобы другие были заняты. Продуктивные люди хотят, чтобы другие были эффективными.

Занятые руководители измеряют часы активности, продуктивные руководители измеряют результат. У занятых руководителей возникает разочарование, когда они видят других расслабленными, как будто у них есть время и они наслаждаются своей работой. Продуктивным руководителям нравится видеть, как другие получают удовольствие от их работы, они любят создавать среду, в которой другие могут преуспеть.

У нас есть право на то, чтобы получать удовольствие от своей работе, а не право наслаждаться машиной, домом и деньгами, получаемыми за хорошую работу. Для продуктивности важно ценить путь к совершенству, а не любой момент деятельности.

11. Занятые люди говорят о том, как они изменятся. Продуктивные люди делают эти изменения.

Тратьте меньше времени на разговоры о том, что вы будете делать, и посвятите это время созданию первого шага. Что вы можете сделать прямо сейчас? Что вы можете сделать с ресурсами, знаниями и поддержкой, которые у вас есть сейчас? Сделайте это. Удивительно, как вселенная награждает человека, который перестает говорить и начинает действовать.

Мы рождены с невероятным потенциалом. В 20 лет лучший комплимент, который можно сделать, — это то, что у вас большой потенциал. В 30 лет это все еще нормально. Когда человеку за 40, эта фраза может стать очень большим оскорблением. Не позволяйте своему потенциалу растрачиваться зря. Создайте что-нибудь потрясающее. Это будет вашей самой большой наградой.