Персональный SWOT-анализ: Как провести аудит своей жизни

И в бизнесе, и в жизни всегда были победители и проигравшие. Одни преуспевают и постоянно поднимаются по карьерной лестнице, а другие — просто выживают. Чтобы понять, в чем проблема, можно воспользоваться популярным в бизнесе инструментом — SWOT-анализом, который отлично подойдет и для аудита собственной жизни.

Целью персонального SWOT-анализа является оценка прошлого, настоящего и будущего ваших личных или профессиональных целей. Если вы сделаете это правильно, это позволит вам максимально использовать свои сильные стороны, улучшить свои слабые стороны, уменьшить угрозы и определить возможности для будущего роста.

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Выполнение SWOT-анализа дает "снимок" вашей текущей ситуации и помогает оценить и разработать стратегию карьерного или жизненного развития. Однако перед этим вы должны иметь четкое представление о своих целях.

SWOT-анализ обычно проводится с помощью таблицы, разделенной на 4 части. В левом столбце размещаются положительные факторы — сильные стороны и возможности, в правом негативные факторы — слабые стороны и угрозы. Сильные и слабые стороны — это внутренние аспекты, которые вы можете контролироваться, а возможности и угрозы — это внешние аспекты, которые поддаются ограниченному контролю или вообще неконтролируемы.

Для исследования внешних аспектов — возможностей и угроз — можно использовать отраслевые публикации, выставки и конференции, личные контакты в отрасли, отраслевые чаты и группы в интернете.

Как только у вас появится четкий ответ на вопрос: "Зачем вы будете заполнять таблицу?", можно начинать. Чтобы вам было проще это сделать, предлагаем некоторые общие вопросы, которые могут натолкнуть вас на нужные мысли.

Выявление сильных сторон личности

- Какие у меня природные таланты или способности?

- Какие специализированные знания или навыки я приобрел за эти годы?

- Какие навыки или личные качества помогли мне добиться успеха в прошлом?

- Какое образование или профессиональная квалификация у меня есть?

- В чем другие видят мои сильные стороны? Есть ли в их ответах что-то общее?

Выявление слабых сторон личности

- Какие моменты вам нужно улучшить?

- В каких областях вы не чувствуете себя уверенно?

- Чего вы по возможности избегаете?

- Что вы считаете личными препятствиями на пути к успеху?

- В каких сферах вашей жизни вы не уверены?

Определение возможностей

- Как дела в отрасли? Она растет и расширяется или падает?

- Как выглядит рынок труда для работы вашей мечты?

- Какие есть макроэкономические факторы? Бизнес процветает в местном регионе, на национальном или глобальном уровне?

- Есть ли какие-либо внешние факторы (например, низкий уровень безработицы и нехватка квалифицированных сотрудников), которые вы можете использовать? Какие рыночные тенденции вы можете назвать положительными?

- Кто ваши контакты в отрасли, которые могут помочь вам осуществить ваши мечты?

Выявление угроз

- Какие препятствия мешают вам достичь ваших целей, получить образование или опыт?

- Есть ли негативные рыночные тенденции, которые могут повлиять на ваше развитие?

- Индустрия меняется или стагнирует?

- Как вы противостоите конкурентам за конкретное продвижение по службе или получение работы?

- Можете ли вы определить самую большую угрозу для вашего успеха?

Как анализировать таблицу

Существует два основных метода анализа результатов: сопоставление и преобразование. Поскольку нет правильного или неправильного способа сделать это, вы можете просто выбрать то, что, по вашему мнению, будет наиболее полезным в конкретной ситуации.

Сопоставление

Этот метод подразумевает сравнение ваших сильных сторон с возможностями и слабых сторон с угрозами.

Объединив свои сильные стороны и возможности, вы сможете определить свои самые большие преимущества. Например, если ваши навыки и образование ставят вас выше конкурентов на работе, у вас гораздо больше возможностей для переговоров с менеджером по найму о зарплате и льготах.

Сопоставление ваших слабых сторон с угрозами подскажет вам, какие области следует минимизировать или избегать вовсе. Скажем, вы определили как слабость отсутствие высшего образования в интересующей вас области. Если вы объедините это с тем, что отрасль переживает циклический спад, у вас может возникнуть идея о том, что лучше переключиться на другие направления.

Преобразование

Этот метод подразумевает процесс преобразования слабых сторон в сильные и угроз в возможности. Хотя в теории это звучит достаточно просто, на практике все может быть сложнее.

Допустим, вы определили творчество как слабую сторону. Вы думаете, что не так изобретательны, как другой человек. Как можно превратить эту слабость в силу? Творчество — это навык, которому можно научиться. Существуют различные упражнения и техники, которые помогут вам стать более креативным.

Обратной стороной использования метода преобразования является то, что для превращения слабости в силу требуется время и усилия. Если у вас есть и то, и другое — это отличный способ использовать SWOT-анализ для собственного роста.

Что нужно помнить при проведении SWOT-анализа

Знайте свои цели. Что именно вы хотите от этого получить? Вы ищете продвижение по службе, новую работу, смену карьеры или просто хотите вырасти как личность?

Будьте честны. При выполнении SWOT-анализа честность является обязательной. Особенно, если учесть, что мы все очень любим переоценивать свои сильные стороны и недооценивать слабые. Попросите друзей, родственников и коллег помочь вам в этом вопросе.

Расставьте приоритеты в целях. Одна из самых распространенных ошибок при проведении SWOT-анализа — перечисление слишком большого количества вещей в каждой категории. Обычно это случается, когда цель неясна или масштаб определяется слишком широко. Помните: вы пытаетесь найти наиболее доминирующие элементы для каждой четверти таблицы. После того, как вы определились с целями, вам нужно указать не менее трех и не более семи пунктов для каждого раздела.

Не переоценивайте сильные стороны. Например, вы можете быть экспертом по SEO для своей компании или личного веб-сайта. Однако, чтобы использовать эти знания для продвижения по службе или новой работы, вам необходимо конкурировать с людьми, у которых больше опыта или образовательных достижений в этой области. Таким образом, вместо того, чтобы утверждать, что это ваша сила, это должно быть отнесено к категории возможностей, учитывая, что вам все еще нужно улучшить свои навыки SEO с помощью академического или практического опыта.

Будьте конкретны. Вместо того, чтобы утверждать, что вы хорошо работаете в команде или понимаете чувства людей, напишите, что у вас есть способность хорошо управлять командами посредством лидерства и делегирования полномочий или следовать правилам и получать указания от руководства. По возможности добавляйте в описание количественные значения.

Примите свои слабости. Никто не любит признавать свои слабые стороны, но если этого не сделать, могут возникнуть проблемы. В компьютерном программировании есть старая поговорка: "Мусор на входе, мусор на выходе". Это означает, что качество результата напрямую связано с качеством информации, с которой вы начинаете. Спрашивайте мнение друзей и коллег и старайтесь не расстраиваться, если они скажут то, чего вы не хотели бы признать в себе. Убедите их, что вы цените честность и не будете на них обижаться.

Если все сделано правильно, вы сможете проанализировать свое текущее положение и обдумать возможные направления развития своей жизни или карьеры. Чем реалистичнее и честнее вы будете, тем полезнее будут результаты вашего SWOT-анализа.