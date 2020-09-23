Супер Я: Как показать себя с наилучшей стороны во время онлайн-собеседования

Навыки использования технологий сегодня как никогда раньше приобретают особую важность. Нам нужно организовывать удаленные встречи, проводить или участвовать в Zoom-совещаниях, решать текущие вопросы только с помощью онлайн-связи. И даже собеседования, которые раньше невозможно было представить без личной встречи, сейчас зачастую проводятся онлайн.

Но не думайте, что если вы не сидите лицом к лицу с рекрутером, вы сможете легко обвести его вокруг пальца. Через камеру тоже можно многое увидеть, возможно, даже больше, чем при общении в офисе компании. Например, насколько аккуратное ваше рабочее место, есть ли защита от окружающего шума, хорошее ли освещение и т.п. При подготовке к онлайн-интервью проведите аудит этих аспектов. А кроме того, подумайте, как вы будете демонстрировать свои навыки, которые убедят рекрутера и вашего потенциального руководителя в том, что вы можете работать из дому.

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Организованность

Когда вы работаете в обычном офисе, часть организационной работы выполняется другими людьми. При удаленной работе большая часть организационных вопросов — это ваша ответственность. Гораздо большее значение, чем раньше, имеет ваш навык планировать день и придерживаться графика.

При планировании учитывайте, что некоторые задачи вы сможете выполнять дома быстрее, поскольку в домашнем офисе отсутствует большинство отвлекающих факторов, присущих офису компании. А некоторые, наоборот, потребуют от вас большей концентрации.

Что сделать: составьте график работы и придерживайтесь его.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: будьте конкретны. Расскажите о том, как вы использовали навык планирования при разработке тайм-плана сложного проекта и как ему следовали.

Гибкость

Вы разработали свой график и стараетесь его придерживаться. Но ваш потенциальный руководитель предпочитает работать с 2 ночи до 8 утра. А партнеры компании, находящиеся на другом континенте, начинают работу тогда, когда ваш рабочий день уже заканчивается.

Покажите себя человеком, который готов время от времени нарушать свой график для общего блага команды.

Что сделать: будьте гибкими в выборе времени встреч.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: расскажите о том, как вы налаживали работу с членами команды, работающими по разным графикам. Опишите процессы, которыми вы занимались.

Сотрудничество

До того как пандемия охватила весь мир, сотрудничество не было настолько важным, как сегодня. В условиях удаленного офиса совместная работа означает не только хорошее сотрудничество с другими, но и фактический обмен документами и их своевременное редактирование в интернете.

Несколько облачных инструментов, таких как Google Drive, Basecamp и Trello, обеспечивают тот тип совместной командной работы, который сегодня нужен большинству компаний.

Что сделать: загрузите правильное программное обеспечение и попрактикуйтесь в его использовании.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: расскажите о том, как вы работали удаленно по какому-то проекту. Приведите примеры того, как вы преодолели возникавшие сложности.

Уравновешенность

Закон Мерфи гласит: "Все, что может пойти не так, пойдет не так". Если во время собеседования что-то пойдет не так, а вы сохраните спокойствие и концентрацию, вы продемонстрируете своему потенциальному работодателю высокий профессионализм в сложных условиях.

Вы спросите, что может пойти не так? Например, может отключиться интернет, перестанут работать наушники, зазвонит телефон, в Zoom произойдет сбой. Этот список можно продолжать долго.

Что сделать: убедитесь, что у вас загружены самые последние версии приложений, через которые вы будете общаться с рекрутером; проверьте исправность наушников; поставьте телефон на беззвучный режим.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: опишите ситуации, в которых проект развивался не так, как планировалось. Расскажите, как вы действовали и какие результаты получили.

Коммуникации

Ваша способность управлять онлайн-общением — один из важнейших навыков, который вам понадобится для развития в условиях удаленной работы. Загрузите разные приложения, которые сегодня популярны. Кроме Skype и Zoom вам нужно научиться пользоваться Slack, создавать группы в Viber и Messenger и т.д. Когда возникнет вопрос о предпочтительном формате онлайн-собеседования, вам нужно продемонстрировать умение пользоваться всеми или хотя бы самыми распространенными приложениями.

Что сделать: ознакомьтесь с инструментами видеоконференции и онлайн-чата, такими как Slack, Fleep, Workplace by Facebook и другими.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: будьте готовы рассказать об используемых вами инструментах онлайн-коммуникации и примерах того, как вы их используете.

Хорошая компьютерная гигиена

Создание системы резервного копирования компьютерных файлов — еще одно из важнейших требований для работы в эпоху цифровых технологий. Хранение документов для совместного использования также является эффективным способом работы над презентациями, статьями и отчетами, хотя исследования показывают, что почти треть сотрудников старается избегать такого формата, жалуясь на необходимость тратить много времени для поиска нужного документа.

Будьте готовы на собеседовании рассказать о своем опыте использования этой технологии, описать, как вы организуете и храните файлы с помощью облачных инструментов. Как вы отслеживаете ссылки и вкладки? Вы пользуетесь Dropbox? Goggle Doc? Чем-то другим?

Что сделать: провести инвентаризацию облачных систем совместного использования и хранения документов, которые вы знаете и используете.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: опишите инструменты для обмена документами и системы резервного копирования, которые вы используете — как для личной защиты, так и для профессионального обмена файлами.

Правильный этикет на встречах

У виртуального общения есть плюсы и минусы. Вы можете не придавать большого значения тому, что надето на вас ниже пояса, но, в то же время, вам нужно уделить максимум внимания окружающему пространству и тому, с какой энергией вы общаетесь. Покажите, что вы вовлечены в обсуждение. Сделайте свой голос максимально оптимистичным. Подготовьте свои темы для разговора и будьте осторожны, чтобы не слишком увлечься рассказами — долгие виртуальные встречи очень утомляют.

Что сделать: узнав у рекрутера, на какой платформе вы будете общаться, убедитесь, что вы освоили ее перед собеседованием; проведите тестирование звука и видео (а заодно поймете, как выглядит фон за вами).

Как показать себя во время онлайн-собеседования: предложите показать свой экран, чтобы ознакомить рекрутера с примером рабочего проекта — и в то же время продемонстрировать свое мастерство работы с инструментами видеоконференцсвязи.

Уважение к обратной связи

В эпоху удаленной работы может быть не так много систем для получения обратной связи (например, ежегодных обзоров продуктивности). Сотрудники хотят получать обратную связь от руководителей, независимо от того, на каком расстоянии друг от друга они работают. Один из главных навыков, которые вам нужно проявить на собеседовании — уважение к отзывам и внимание к отчетам. И что самое важное, в этом навыке вы должны проявить проактивный подход.

Что сделать: вспомните положительные отзывы, которые вы получили от прошлых работодателей.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: расскажите о том, какая обратная связь помогала вам развиваться в работе. Если вы руководитель, опишите то, как вы общались с сотрудниками, работа которых, по вашему мнению, требовала улучшения.

Управление проектом

Благодаря цифровым инструментам работа над проектами перестала ограничиваться одним лишь графиком. Сегодня можно отслеживать время, управлять рабочими нагрузками команды и даже выставлять счета клиентам. Конечно, вы вряд ли сразу определите, какой программой управления проектами пользуется ваш потенциальный работодатель, но, по сути, все они работают по одному принципу.

Что сделать: постараться все-таки найти информацию о том, какое программное обеспечение для управления проектами чаще всего используется компаниями отрасли, и ознакомиться с его функциями.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: выделите функцию программы управления проектами, которая, на ваш взгляд, наиболее эффективна и объясните, как вы ее используете.

Техническая грамотность

Работодатели ожидают, что удаленные сотрудники будут технически квалифицированными, чтобы обеспечить бесперебойную работу своего оборудования и не обращаться постоянно за помощью к ИТ-персоналу.

Что сделать: убедитесь, что у вас быстрое подключение к Интернету и есть резервный план действий, например второй компьютер.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: обратите внимание на то, что вы стараетесь поддерживать свой компьютер и программное обеспечение в актуальном состоянии.

Внимание к вопросам кибербезопасности

"Вирус" в наши дни — это обыденная вещь. Однако распространение компьютерного вируса в вашей компании не только снизит продуктивность, но и сделает вас изгоем.

Что сделать: обновляйте антивирусное программное обеспечение и не загружайте программы, не проверив их подлинность.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: подчеркните, что вы осведомлены о рисках кибербезопасности и заботитесь о принятии необходимых мер.

Работа в команде

Рабочие отношения сейчас в основном происходят в виртуальном мире, однако работодатели ценят сотрудников, ориентированных на работу в команде.

Работая в команде, у вас формируется общая цель и чувство связи с коллегами. В хорошо работающей команде малый взнос каждого формирует большой результат всех.

Что сделать: проанализируйте свои качества как командного игрока и подумайте, как вы можете улучшить то, что требует усовершенствования.

Как показать себя во время онлайн-собеседования: спросите о культуре компании и о том, как она способствует развитию чувства общности, несмотря на удаленную работу.